Bieszczadzki Park Narodowy udostępnił trasy, po których można poruszać się z psem

- Wybierając się na szlak. należy jednak pamiętać, by pies był prowadzony na smyczy i w kagańcu. Ważne jest też, by posprzątać po swoim zwierzaku. Na razie nie wiadomo czy za wejście na szlaki trzeba będzie zapłacić również za naszego pupila – poinformowała Urszula Nycz, przewodnik beskidzki z Hoczwi.

Do tej pory, podobnie jak w innych parkach na terenie Polski, wprowadzanie psów na szlaki turystyczne i ścieżki było zabronione. Zakaz ten wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie przyrody. Dotyczy m.in. zagrożenia, jakie mogą powodować psie odchody.

- Nie jest tajemnicą, że nasi przyjaciele zostawiają po sobie obce dla dzikiej fauny substancje zapachowe mogące zaburzać naturalny rytm aktywności gatunków silnie terytorialnych. Podobnie ma się sprawa z psimi odchodami, zawierającymi nierzadko groźne patogeny jak wirusy, bakterie czy robaki pasożytnicze. W przeciwieństwie do domowych pupili. dzikie zwierzęta nie poddaje się szczepieniom ochronnym czy odrobaczaniu. To, co jest niegroźne dla naszego zwierzaka może być przyczyną choroby, a nawet śmierci jakże już nielicznych przedstawicieli rodzimych drapieżników – informuje na swojej stronie BPN.