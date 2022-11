Bieszczadzki Związek Komunikacyjny stara się o środki na zapewnienie transportu. Z funkcji prezesa odchodzi Bartosz Romowicz

Podczas zgromadzenia władze BZK podsumowały pierwszy rok działalności i przedstawiły najbliższe plany.

- Jako przewodniczący zarządu mogę śmiało stwierdzić, że udało nam się zrealizować pierwsze założenia. Uruchomiliśmy siatkę połączeń, dzięki której nawet najmniejsza, bieszczadzka miejscowość zdobyła połączenie autobusowe i może nim dojechać np. do Sanoka. Zauważamy, że coraz więcej ludzi korzysta z tych połączeń. Bardzo nas to cieszy i daje motywację do kontynuowania naszych założeń. Oczywiście nie ustrzegliśmy się błędów, ale wyciągaliśmy z nich wnioski na bieżąco korygując siatkę połączeń. Nie jest ona idealna, to oczywiste, natomiast rozwiązuje wiele problemów komunikacyjnych naszych mieszkańców – poinformował na oficjalnym profilu Bartosz Romowicz, przewodniczący zarządu.