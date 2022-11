Gmina Sanok wydała komunikat w sprawie ograniczeń w oświetleniu ulicznym

Część samorządów na Podkarpaciu wprowadziła już wcześniej ograniczenia w oświetleniu ulicznym. Tak jest m.in. w Krośnie, Jaśle, Przemyślu, gminie Rymanów czy w Sanoku. Do tej listy dołączyła gmina Sanok. Jest to efekt podwyżek cen za energię elektryczną.

- Do odwołania oświetlenie uliczne na terenie Gminy Sanok będzie włączane w okresie jesienno-zimowym codziennie w godzinach rannych od 5:30 do 6:15 oraz w godzinach wieczornych od 16:45 do 21:15. W dniu 24 grudnia od 5:35 do świtu, a następnie od zmierzchu do godz. 2:00 dnia następnego, a w okresie świątecznym od 25 grudnia do 1 stycznia włącznie od 5:35 do świtu, a następnie od zmierzchu do 23:00 – poinformował Urząd Gminy Sanok.

Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w samym Sanoku. Oświetlenie w mieście będzie wyłączone do odwołania w godzinach od 24.00 do 5.00. W ramach ograniczeń wprowadzono również inne formy oszczędności. m.in. świąteczna iluminacja zostanie ograniczona do okolic sanockiego Rynku i będzie urządzona z posiadanych materiałów, zrezygnowano również z organizacji zabawy sylwestrowej. By zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców Policja i Straż Miejska zobowiązały się do częstszych patroli.