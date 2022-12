I Memoriał Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Narciarstwie Alpejskim w Ustrzykach Dolnych

Zawody zaplanowane są na 29 grudnia w Ustrzykach Dolnych na stoku Gromadzyń. Początek o godzinie 09.00. Prawo startu mają wszyscy zainteresowani według następujących kategorii wiekowych: dzieci i młodzież do 18 roku życia z podziałem na grupy: dziewczęta i chłopcy. Dorośli od 18 roku życia z podziałem na grupy: kobiety i mężczyźni.

Po zakończeniu rywalizacji sportowej, organizatorzy zapraszają na uroczystą mszę świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych. Po niej nastąpi uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika poświęconego Ignacemu Tokarczukowi. Początek uroczystości o godzinie 17.00.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych koło Zbaraża. Studiował w Seminarium Duchownym we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął we lwowskiej Katedrze z rąk Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii Złotniki koło Podhajec. W 1944 r. UPA wydała na niego wyrok śmierci. Jednak dzięki ostrzeżeniu udało mu się zbiec do Lwowa, gdzie pozostał do 1945 r. jako wikariusz parafii św. Marii Magdaleny. Po wojnie zajmował się pracą naukową.