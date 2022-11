Japoński koncern chce zainwestować w sanocki projekt wodorowy

Potencjalnymi partnerami SPGK są: Hynfra P.S.A. oraz japoński koncern Chugoku Electric Power Co., Inc. Obie firmy mają wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej i uczestniczą w projektach wytwarzania energii, w tym energii pochodzącej z wodoru na skalę międzynarodową. Japoński partner szósta, co do wielkości firma, zajmująca się produkcją energii w Japonii. Jej siedziba znajduje się w Hiroszimie. Firma posiada 27 spółek zależnych i 19 stowarzyszonych. Liczba jej pracowników przekracza, 10 tys. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to dzięki współpracy od 2026 r. Sanok stanie się niezależny i stabilny energetycznie poprzez produkcję wodoru i wdrożenie technologii wodorowej do systemu ciepłowniczego.

- Liczymy na współpracę, która z pewnością przyniesie korzyści dla Spółki Wodorowej Hydro Sanok, a tym samym dla mieszkańców Sanoka. Japońska firma ma globalne doświadczenie w zakresie kompleksowego wykonawstwa i nowoczesnych technologii wodorowych. Koncern jest zainteresowany zainwestowaniem w nasz projekt wodorowy. Podczas spotkania zapoznaliśmy się z planami firmy, a także przedstawiliśmy nasze projekty związane z produkcją wodoru – tłumaczy Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.