Legendarna Galeria nad Berehami zniknie z krajobrazu Bieszczad

- W 1985 roku zacząłem zostawiać tu swoje prace. Miała ją wtedy pani Kusiakowa. Ja handlowałem na parkingu naprzeciw. Wtedy w mojej głowie zrodziła się myśl, by otworzyć w tym miejscu autorską galerię. Udało się za sprawą Lutka Pińczuka, który w tym okresie międzyczasie zajął się tym obiektem. Podreperowałem budynek, który był w opłakanym stanie. Rzeźbiłem w domu, a na przełęczy handlowałem w weekendy. Na „stałe” sprowadziłem się tutaj w 1992 roku - wspomina początki pan Waldemar.

Powstała galeria autorska, którą tworzyli legendarni bieszczadzcy artyści m.in: Zubow, Białko, Sikora, Wasilewski. Jak wspomina Witkowski, jednak koledzy „po dłucie” mieli słomiany zapał, on sam natomiast zrezygnował z pracy w Lasach Państwowych i trwa tu aż do dzisiaj. Przez lata przez galerię przewinęło się kilkunastu artystów, którzy na oczach turystów przy charakterystycznym palenisku tworzyli swoje prace. Galeria była też miejscem spotkań towarzyskich, gdzie przy ognisku snuto bieszczadzkie opowieści. To było również miejsce, gdzie schronienie mógł znaleźć zmarznięty turysta, a w ostatnich latach także miejsce pokazów astronomicznych.

Wojtek Zatwarnicki

Witkowski pytany, czy wie, co powstanie w miejscu galerii odpowiada, że nie chce o tym mówić. Pytamy o to gospodarza terenu, wójta gminy Lutowiska.