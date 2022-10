Lesko zagrało dla Weroniki, a w Polańczyku dla niej pobiegli [ZDJĘCIA]

- Weronika od urodzenia nie widzi jednak jest szansa, że może się to zmienić. Liczymy na pomoc. Będziemy wdzięczni za każdą przysłowiową złotówkę, która zostanie przeznaczona na terapię wzroku. Weronika zakwalifikowała się do innowacyjnej metody rehabilitacji wzroku u dzieci z porażeniem mózgowym - biofeedback okulistyczny. Leczenie to polega na podłączaniu stymulatorów monitorujących pracę mózgu. Na koniec listopada zaplanowano pierwszą z kilkunastu operacji w klinice w Ufie. Wiemy, że szanse na efekty są spore, ponieważ córka reaguje na światło i kolory – powiedziała w Polańczyku pani Karolina, mama Weroniki.

Podczas IV edycji BWBR zorganizowano zbiórkę pieniędzy do puszek. Kilka godzin później pieniądze zbierano w Lesku.

Najpiękniejsze w całym wydarzeniu było to, że dla małej dziewczynki wystąpiły jej koleżanki – z Bieszczadzkich Żabek oraz z zespołu wokalnego działającego przy BDK. To one pokazały jak wielkie mają serca i naprawdę dały z siebie wszystko, by pomóc Weronice. Należą się im wielkie brawa.