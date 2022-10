Ludzie muszą jeździć po dziurach, bo na drodze stoi słupek, mimo wyroku WSA

Kuriozalna afera słupkowa miała początek w styczniu br. Jej powodem była waśń sąsiedzka. Miasto chciało zażegnać spór między sąsiadami stawiając na środku łącznika słupek, który blokował dojazd jednemu z nich, pozostawiając mu dojazd z drugiej strony, acz bardzo niewygodny. Obecnie musi on wyjeżdżać ze swojej posesji tyłem i w dodatku pod górkę.

Obywatel składa skargę

Okazało się, że w ten sposób miasto dolało tylko oliwy do ognia. Mieszkaniec, któremu słupek blokował wjazd zrobił z akcji jego stawiania show na całą Polskę, transmitując to na żywo, a że należy do adwersarzy burmistrza Tomasza Matuszewskiego, uczynił z działań miasta sprawę osobistą.

Na tym afera słupkowa jednak nie zakończyła się. Mieszkaniec skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na akt burmistrza Sanoka z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej w dzielnicy Dąbrówka, na mocy którego słupek został postawiony.