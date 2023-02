Operator nie będzie budował stacji wieżowej obok szpitalnego lądowiska w Sanoku. Wycofał się z planów

– Budowa stacji bazowej w rejonie szpitala jest niezbędna, aby zapewnić mieszkańcom południowo-zachodniej części Sanoka dostęp do nowoczesnych i niezawodnych usług telekomunikacyjnych, które dają możliwość komfortowej pracy i nauki zdalnej oraz bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia – podkreśla Paweł Antończyk, ekspert ds. publicznych. – Dotyczy to także części obwodnicy Sanoka, na której zapewniony zostanie szybki i stabilny dostęp do łączności bezprzewodowej, szczególnie ważny w sytuacjach alarmowych. Sprawny dostęp do sieci bezprzewodowej ma także kluczowe znaczenie dla zwiększenia efektywności realizacji zadań ratowniczych, czego najlepszym przykładem są korzyści dla służb ratowniczych ze stosowania aplikacji ratunkowych i bezprzewodowej transmisji wyników badań.

Operatorzy telekomunikacyjni są zobligowani m.in. do zapewnienia stabilnego dostępu do serwisu telekomunikacyjnergo i niezakłóconego dostępu do newralgicznych usług i połączeń alarmowych. W Polsce są wciąż natomiast miejsca, w których stabilnie nie działają płatności kartą i są trudności z wykonywaniem połączeń na numery alarmowe.