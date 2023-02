Ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci będzie droższy? Starosta uspokaja, że powiat da radę go wybudować

Na ten cel powiat sanocki otrzymał 4 mln z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatkowo 500 tys. zł zabezpieczył we własnym budżecie.

Inwestycja jest realizowana w systemie "projektuj-buduj"

Pierwsza z lokalizacji SOSW znajduje się na ul. Konarskiego. Druga to obiekt szkolny przy ul. Lipińskiego który jest w bardzo złym stanie technicznym. Jest zagrzybiony i wilgotny. Dla niepełnosprawnych dzieci, które mają obniżoną odporność, nauka w takich warunkach jest bardzo szkodliwa. Dlatego planuje się, by podstawową szkołę specjalną, która obecnie znajduje się przy ul. Lipińskiego, w całości przenieść do adaptowanego budynku przy ul. Jagiellońskiej, przy dalszym wykorzystaniu na cele ośrodka budynku przy ul. Konarskiego.