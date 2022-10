Park Miejski w Sanoku stanie się miejscem edukacji przyrodniczo - ekologicznej

- Duża liczba osób odwiedzających Park Miejski, liczne gatunki chronionych, rzadkich i ginących drzew oraz runa przyczyniły się do tego, by podjąć działania mające na celu ich popularyzację a także ochronę. W Parku Miejskim tuż przy wejściu znajduje się tablica z mapą, gdzie zostały umieszczone przystanki wraz z oznakowaniem. Przy poszczególnych przystankach można zeskanować kod QR, który umożliwi obejrzenie filmów edukacyjnych o obiektach przyrodniczych. Jest to bardzo ważna inicjatywa edukacyjna, która pozwoli na interesujące przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, co wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności i poprawi przyswajanie wiedzy. Walory przyrodnicze parku zasługują na poznanie, popularyzację i ochronę. Liczę, że te działania przyczynią się do większego poszanowania przyrody i małej infrastruktury parku – poinformował Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.