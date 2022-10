Polana w powiecie bieszczadzkim będzie bardziej przyjazna turystom

- To jest już nasz szósty z kolei projekt. Jego celem jest opracowanie i wydanie publikacji pt: ,,Po polańskich szlakach - przewodnik historyczno-przyrodniczy''. Całemu projektowi towarzyszą liczne działania edukacyjne, takie jak szkolne wycieczki terenowe w najbliższą okolicę Polany, w miejsca atrakcyjne turystycznie m.in. na Łazy i Rosoliniec do Jaskini w Rosolinie czy przejście ścieżką do dawnej kopalni ropy naftowej – informuje Hanna Myślińska, koordynator projektu.