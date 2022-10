Rowerem do 35 km od Sanoka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Wycieczki rowerowe z Sanoka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,3 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 899 m

Suma zjazdów: 901 m

UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Sanoka

To jedna z najatrakcyjniejszych wycieczek rowerowych prezentowanych w przewodniku. Jazda w otoczeniu jezior urokliwie rozlewających się miedzy zalesionymi stokami górskimi dostarczy nam wiele wrażeń. Ponadto jest to niezwykle łatwa trasa, gdyż poza jednym łagodnym podjazdem pozostałe odcinki są zupełnie płaskie. Jedynym jej mankamentem jest podróżowanie drogami, na których może występować wzmożony ruch samochodowy. Na start proponujemy Solinę. Jest tu wiele miejsc parkingowych, najłatwiej będzie zaparkować obok mostu na Sanie z widokiem na bryłę zapory solińskiej, i stąd wyruszyć na trasę. Przejeżdżamy most na Sanie i łukiem w lewo udajemy się w kierunku Bóbrki. Poruszamy się drogą wojewódzką, na której może panować wzmożony ruch samochodowy. Przed nami ponad 2-kilometrowy łagodny podjazd, a następnie krótki zjazd do Orelca. Oprócz dawnej greckokatolickiej drewnianej cerkwi z ok. 1740 r., naszą uwagę zwróci rzeźba zbójnika karpackiego zwanego tołhajem. W Uhercach Mineralnych zjeżdżamy z obwodnicy i udajemy się na wprost, w kierunku centrum wsi. Już z daleka zobaczymy strzelistą wieżę kościoła z XVIII w., obok którego znajdują się ruiny dworu obronnego Herburtów. Wyjeżdżając z Uherzec wracamy na obwodnicę. Na skrzyżowaniu z drogą krajową skręcamy w lewo (po prawej stronie znajduje się stacja kolejowa z drezynami rowerowymi) i po chwili ponownie w lewo, w kierunku Myczkowiec. Jedziemy wzdłuż Olszanki, mijając po lewej stronie rezerwat Bobry w Uhercach. Na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo. Po jednym kilometrze ponownie wybieramy prawą odnogę i robimy krótką pętlę wzdłuż Sanu. Asfaltem dojeżdżamy do mostu, za którym skręcamy w lewo, w gruntową drogę, która zaprowadzi nas do groty z cudownym źródełkiem. Stąd już niedaleko do kościoła w Zwierzyniu . Wracamy do skrzyżowania z odbiciem na Myczkowce. Kolejnym naszym przystankiem będzie Ośrodek Caritas. Z Myczkowiec do Bóbrki poruszamy się malowniczą trasą prowadzącą wzdłuż Jeziora Myczkowieckiego u podnóża Kozińca, którego strome zbocze zostało objęte ochroną poprzez utworzenie rezerwatu „Koziniec”. Po dotarciu do drogi wojewódzkiej, skręcamy w prawo i wracamy do punktu naszego startu.