Rowerem do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 października?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Sanoka proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Sanoka We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 6 "Z Komańczy do Łupkowa" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,54 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 144 m

Suma zjazdów: 1 144 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca UM_Podkarpackie Łatwa trasa z jednym wymagającym podjazdem – z Prełuk do Komańczy. Utrudnieniem, a może urozmaiceniem, będą przejazdy w bród przez koryto Osławy. Po drodze poznamy wiele miejsc odludnych. Na bazę wycieczki wybieramy Komańczę. Stąd kierujemy się drogą wojewódzką na południe. Przez znaczną część trasy towarzyszyć nam będą znaki czerwonego szlaku rowerowego. W Radoszycach na rozjeździe odbijamy w prawo, aby zwiedzić tę interesującą wioskę. Najpierw jednak podjedziemy nieco wyżej do radoszyckiego źródełka. W drodze powrotnej przejedziemy wzdłuż zabudowań wsi, wypatrując starych chat łemkowskich oraz drewnianej cerkwi . Drogą wojewódzką kierujemy się dalej na południe, w stronę malowniczej doliny Osławicy. W Nowym Łupkowie odchodzi w prawo droga do głównej części wsi, gdzie znajduje się słynna stacja kolejowa, na której w 1880 r. ponad 300 galicyjskich dygnitarzy żegnało Cesarza Franciszka Józefa I po wizytacji Twierdzy Przemyśl. Z widokowego Rysawskiego Wierchu opadamy w dolinę potoku Smolnik. Na dwudziestym kilometrze zjeżdżamy z drogi wojewódzkiej w lewo, w kierunku wsi Smolnik. Od tej pory aż do Prełuk pojedziemy wzdłuż rzeki Osławy. Kierujemy się cały czas drogą asfaltową na północ, mijając po drodze cerkiew w Smolniku , a nieco dalej stromy stok Kiczary, na którym usytuowane jest schronisko z lądowiskiem dla małych samolotów. W drodze do Duszatyna przyjdzie nam czterokrotnie przeprawić się w bród przez Osławę, po betonowych płytach. Za Duszatynem pojedziemy wzdłuż rezerwatu chroniącego malowniczy przełom tej rzeki . W Prełukach, za mostem i linią kolejową jedziemy w lewo. Szutrówka serpentynami wspina się na przełęcz, by po chwili zjazdem doprowadzić nas na obrzeża Komańczy.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Greckokatolicka cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy – zbudowana w latach 1985–1988, posiada dwie części: dolną murowaną i górną drewnianą. Wnętrze świątyni zdobią ikonostas z XIX w. i oryginalna polichromia. W bocznym ołtarzu znajduje się cudowna ikona Matki Bożej (Pokrow). W przyziemiu cerkwi znajduje się mała Izba Muzealno-Etnograficzna, prezentującą życie codzienne Łemków nadosławskich.

Prawosławna cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy z 1802 r., odbudowana po pożarze z 13 września 2006 r. Odtworzona w 2010 r. według dawnego wzoru świątynia z nowym ikonostasem wyróżnia się w krajobrazie wsi piękną sylwetką reprezentującą styl wschodniołemkowski.

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Dymitra w Radoszycach – drewniana trójdzielna cerkiew z 1868 r. W jej wnętrzu zachował się ikonostas z XIX w. Dziś świątynia jest filialnym kościołem rzymskokatolickim. Obok znajdują się kamienna parawanowa brama-dzwonnica i przycerkiewny cmentarz.

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Mikołaja w Smolniku z 1806 r. z dzwonnicą obok, otoczoną jeszcze tradycyjnym łemkowskim murem kamiennym. We wnętrzu zachowały się: cenny czterostrefowy ikonostas z początku XIX w., ikony z XVIII–XIX w. oraz bogata polichromia. Obok znajduje się dawny przycerkiewny cmentarz.

Rezerwat krajobrazowy Przełom Osławy pod Duszatynem obejmuje przełomowy odcinek rzeki Osławy wokół wzgórza Łokieć (515 m n.p.m.), pomiędzy Duszatynem a Prełukami, a także wschodnie stoki Karniatowego Łazu (709 m n.p.m.). Ochronie podlegają tu urzekające formy krajobrazu wraz ze skalistym korytem rzeki i cennymi naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 8 "Dolinami Jasieńki, Stebnika i Strwiąża" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,39 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 780 m

Suma zjazdów: 777 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca UM_Podkarpackie

Propozycja wycieczki po wschodniej części Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. W całości prowadzi drogami o dobrej nawierzchni (asfalty i szutry), a i podjazdów jest tu niewiele (przewyższenie tylko 300 m), bo praktycznie pojedziemy cały czas dolinami. Trasa, to taka mieszanka jazdy wzdłuż zurbanizowanych ciągów komunikacyjnych i dzikich, choć kiedyś zamieszkanych dolin. Zwiedzimy kilka zabytków architektury sakralnej, bo na tym obszarze jest ich znaczne nagromadzenie. Ruszamy z rynku w Ustrzykach Dolnych. Jedziemy główną ulicą w kierunku wschodnim, a po chwili odbijamy w prawo, w ulicę Kolejową, którą docieramy do drogi wojewódzkiej nr 896. Po drodze mijamy zabytkowy młyn . Skręcamy w prawo i przez kolejne 3 km jedziemy drogą wojewódzką na południe. Po lewej stronie zobaczymy murowany kościół – Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu.

Dojeżdżamy do bocznej odnogi i skręcamy w lewo na Bandrów Narodowy. Spotykamy tu niebieski szlak rowerowy, który będzie nam towarzyszył aż do Krościenka. We wsi Jałowe Dolne ujrzymy na wzniesieniu drewnianą cerkiew i nieco dalej na szczycie – ruiny kaplicy grobowej z 1882 r. Na skrzyżowaniu w Bandrowie Narodowym skręcamy w lewo i jedziemy dolinami potoków Królówka i Stebnik do Krościenka. Przejeżdżamy przez wyludnioną dziś wieś Stebnik (Steinfels). W Krościenku, przed mostem na Strwiążu, warto zwrócić uwagę na ukrytą w kępie drzew po lewej stronie, drewnianą cerkiew. Żeby ją zwiedzić musimy udać się w lewo. Po dotarciu do drogi krajowej skręcamy w lewo i jedziemy nią przez 8 km aż do Ustrzyk Dolnych.