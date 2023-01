Rowerem do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 21 - 22 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Sanoka warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Sanoka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Sanoka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 7 "Nad bieszczadzkimi jeziorami" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,3 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 899 m

Suma zjazdów: 901 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Sanoka To jedna z najatrakcyjniejszych wycieczek rowerowych prezentowanych w przewodniku. Jazda w otoczeniu jezior urokliwie rozlewających się miedzy zalesionymi stokami górskimi dostarczy nam wiele wrażeń. Ponadto jest to niezwykle łatwa trasa, gdyż poza jednym łagodnym podjazdem pozostałe odcinki są zupełnie płaskie. Jedynym jej mankamentem jest podróżowanie drogami, na których może występować wzmożony ruch samochodowy. Na start proponujemy Solinę. Jest tu wiele miejsc parkingowych, najłatwiej będzie zaparkować obok mostu na Sanie z widokiem na bryłę zapory solińskiej, i stąd wyruszyć na trasę. Przejeżdżamy most na Sanie i łukiem w lewo udajemy się w kierunku Bóbrki. Poruszamy się drogą wojewódzką, na której może panować wzmożony ruch samochodowy. Przed nami ponad 2-kilometrowy łagodny podjazd, a następnie krótki zjazd do Orelca. Oprócz dawnej greckokatolickiej drewnianej cerkwi z ok. 1740 r., naszą uwagę zwróci rzeźba zbójnika karpackiego zwanego tołhajem. W Uhercach Mineralnych zjeżdżamy z obwodnicy i udajemy się na wprost, w kierunku centrum wsi. Już z daleka zobaczymy strzelistą wieżę kościoła z XVIII w., obok którego znajdują się ruiny dworu obronnego Herburtów. Wyjeżdżając z Uherzec wracamy na obwodnicę. Na skrzyżowaniu z drogą krajową skręcamy w lewo (po prawej stronie znajduje się stacja kolejowa z drezynami rowerowymi) i po chwili ponownie w lewo, w kierunku Myczkowiec. Jedziemy wzdłuż Olszanki, mijając po lewej stronie rezerwat Bobry w Uhercach. Na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo. Po jednym kilometrze ponownie wybieramy prawą odnogę i robimy krótką pętlę wzdłuż Sanu. Asfaltem dojeżdżamy do mostu, za którym skręcamy w lewo, w gruntową drogę, która zaprowadzi nas do groty z cudownym źródełkiem. Stąd już niedaleko do kościoła w Zwierzyniu . Wracamy do skrzyżowania z odbiciem na Myczkowce. Kolejnym naszym przystankiem będzie Ośrodek Caritas. Z Myczkowiec do Bóbrki poruszamy się malowniczą trasą prowadzącą wzdłuż Jeziora Myczkowieckiego u podnóża Kozińca, którego strome zbocze zostało objęte ochroną poprzez utworzenie rezerwatu „Koziniec”. Po dotarciu do drogi wojewódzkiej, skręcamy w prawo i wracamy do punktu naszego startu.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Zapora wodna na Sanie – wzniesiona w latach 1960–1968, ma wymiary: 82 m wysokości i 664 m długości, co czyni ją najwyższą zaporą w Polsce. Przy tym olbrzymim przedsięwzięciu hydrotechnicznym pracowało ok. 2 tys. ludzi. W trakcie prac wysiedlono mieszkańców kilku wsi. Dzięki temu spiętrzone wody Sanu mogły rozlać się na znacznym obszarze, tworząc Jezioro Solińskie zwane bieszczadzkim morzem. Wnętrze zapory i elektrowni można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dawna murowana greckokatolicka cerkiew w Zwierzyniu z II połowy XVIII w., w której odkryto cenny krzyż limuzyjski (jeden z sześciu znalezionych w Polsce i najlepiej z nich zachowany). Jego oryginał można podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu. Replika krzyża znajduje się przy kaplicy nad źródełkiem, ok. 1,5 km na południe od wsi. Turyści – wzorem dawnych pielgrzymów – przybywają do źródełka, aby napić się cudownej wody.

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas – znajdują się tu: Centrum Kultury Ekumenicznej ze 160 miniaturami najciekawszych drewnianych świątyń karpackich z przygranicznych obszarów Polski, Słowacji i Ukrainy, największy w Polsce Ogród Biblijny, stadnina koni „Eden”, zwierzyniec, kawiarnia, kaplica oraz bogaty kompleks rekreacyjno-sportowy.

Zapora Myczkowiecka – wybudowana w latach 1955–1960, stanowi alternatywę dla słynnej zapory w Solinie. Ze zbiornika myczkowieckiego przepompowuje się do Jeziora Solińskiego nadmiar wód, które w godzinach szczytu uruchamiają turbiny hydroelektrowni w Solinie. Stąd dość duże wahania lustra wody, co dokładnie widać na stromych, miejscami malowniczo ukształtowanych brzegach. Jezioro Myczkowieckie otoczone malowniczymi wzniesieniami Grodziska, Berda, Kozińca i Żukowca jest znakomitym terenem rekreacyjnym.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 15 "Z Rymanowa-Zdroju w dolinę Wisłoka" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,55 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 316 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 821 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca UM_Podkarpackie

Bardzo atrakcyjna i w miarę łatwa pętla z Rymanowa-Zdroju w przełomowy odcinek doliny Wisłoka. Poza jednym dość męczącym, około 500-metrowym podjazdem z nawierzchnią szutrową, trasa jest całkowicie płaska i prowadzi drogami asfaltowymi. Na początek tej urokliwej wycieczki proponujemy Rymanów-Zdrój. W centrum znajdziemy dogodne miejsca na zaparkowanie samochodu. Całą trasę pojedziemy czarnym szlakiem rowerowym Nadleśnictwa Rymanów. Prowadzi on najpierw ścieżką rowerową, dalej lokalnymi uliczkami wzdłuż rzeki Tabor w kierunku Rymanowa. Przed centrum miasta odbija w prawo, w kierunku wschodnim. My proponujemy najpierw udać się na wprost, by zwiedzić urokliwy ryneczek oraz barokowy kościół . Przed Sieniawą ponownie opuszczamy szlak, jadąc na rozdrożu na wprost, co pozwoli nam obejrzeć drewnianą cerkiew , położoną nad Jeziorem Sieniawskim. Krótki przejazd drogą nr 889 kończymy skrętem w prawo, na Pastwiska. We wsi zwiedzić możemy Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły i Izbę Pamięci por. Geislera. Nieco dalej wygodne miejsce na odpoczynek z parkingiem i wiatą, a następnie rozległe łąki. Przed zabudowaniami Rudawki Rymanowskiej koniecznie należy zjechać skrajem łąki w lewo, gdzie w zakolu Wisłoka podziwiać można imponujące odsłonięcie łupków. Za wsią opuszczamy dolinę Wisłoka i udajemy się w kierunku Wisłoczka. To typowo rolnicza wioska, zamieszkała w większości przez zielonoświątkowców. Ostatnie zabudowania znajdują się już na stromym zboczu, które przyjdzie nam pokonać. Za szlakiem jedziemy w prawo, wśród pól, w kierunku lasu. Przeciętni rowerzyści zapewne poprowadzą kilkaset metrów rower. Już na grzbietowym odcinku podziwiać możemy piękne panoramy, po czym już asfaltem zagłębiamy się w las. Na łuku miniemy niewielką kapliczkę, zwaną potocznie „kurierską”. A to dlatego, że w czasie ostatniej wojny służyła kurierom jako punkt orientacyjny. Ekscytującym zjazdem opadamy do Deszna i drogą 887 wracamy do Rymanowa-Zdroju.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rymanów-Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa, w której rodzina Potockich końcem XIX w. uruchomiła zakład zdrojowy. Pierwsze trzy zdroje mineralne nazwano: „Klaudia”, „Celestyna”, „Tytus”. Rozwój działalności leczniczej był kilkakrotnie wstrzymywany (pożary drewnianej zabudowy, obie wojny). Po II wojnie światowej w Rymanowie leczono głównie dzieci i młodzież (wysoka zawartość jodu w powietrzu). Do dziś zachowało się kilka drewnianych obiektów z czasów początku uzdrowiska, m.in. budynek pijalni wód. Jednak współczesny klimat nadają nowe przedsięwzięcia, m.in. zrewitalizowany park zdrojowy, amfiteatr na wodzie, nowe mini-tężnie. Kościół pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie – wzniesiono w latach 1779-1781 w stylu późnobarokowym. We wnętrzu na uwagę zasługuje XIX-wieczny ołtarz główny z malowanym na desce obrazem „Pieta”, który jak głosi legenda ofiarowany był miastu przez króla Władysława Jagiełłę. Na południe od kościoła znajduje się cmentarz katolicki, a na nim m.in. groby zbiorowe Potockich, grób dr. I. Bieleckiego oraz mogiły żołnierskie z czasów I i II wojny światowej.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Sieniawie – wzniesiona w 1874 r., obecnie kościół rzymskokatolicki. Obok zachowała się dzwonnica z tego samego roku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: II Majówka Iwonicka/etap II: Pomiędzy Zdrojami Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 324 m

Suma podjazdów: 634 m

Suma zjazdów: 636 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca Damjen78 Pochmurnie ale na szczęście bez opadów. Zaczęło się od solidnego podjazdu wijącą się serpentynami ulicą Piwarnickiego. U jej szczytu nieopatrznie skręciliśmy w boczną drogę z betonowych płyt. Skutkiem tego błędu była konieczność zjazdu przez mocno nasiąkniętą deszczem łąkę w kierunku szosy w Klimkówce. Momentami jechać się nie dało i trzeba było pchać jednoślady także wkrótce skarpety nadawały się jedynie do wyżęcia. Na szczęście w Delikatesach "Centrum" w Klimkówce udało się dokonać niezbędnego zakupu i bez obaw o wyziębienie stóp można było kontynuować wycieczkę. Najtrudniejszym jej odcinkiem, pod kątem włożonego wysiłku , był podjazd ciągnący się na całej długości drogi prowadzącej do ostatnich zabudowań Wisłoczka. Tam asfalt zastąpiła szutrówka, prowadząca na przełęcz pod Jawornikiem. Z przełęczy i w trakcie karkołomnego momentami zjazdu w kierunku Rymanowa-Zdroju roztaczała się piękna górska panorama m.in. z charakterystycznym stożkiem Cergowej. Kurczowe naciskanie na klamki hamulców w trakcie zjazdu wyboistą polną drogą skończyło się prawie zupełnym unicestwieniem klocków hamulcowych. Na szczęście reszta trasy prowadziła już wyłącznie asfaltem. Miało być inaczej ale zmęczenie podjazdem pod przełęcz, stan hamulców jak i ciemne chmury zbierające się w zasięgu wzroku plus nie najmłodsza pora spowodowały , że zrezygnowaliśmy z podjazdu w kierunku Bałucianki (z zabytkową cerkwią). Do Iwonicza dotarliśmy praktycznie płaską ale i ruchliwą krajówką z Rymanowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Polańczyk - Cisna - Komańcza - Rzepedź - Zagórz - Lesko Stopień trudności: 1.0

Dystans: 127,09 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 375 m

Suma podjazdów: 1 881 m

Suma zjazdów: 1 744 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Sanoka

Z Polańczyka Wyruszam dobrze znana mi drogą w kierunku Cisnej. Po drodze zatrzymuję się na chwilkę przy Kapliczce Szczęśliwego Powrotu . Odczytuję tekst- motto umieszczone na kapliczce . W Cisnej jestem dość szybko i teraz ruszam w stronę Komańczy. Asfaltowa dość dobra droga ciągnie się w górę i w dół . Czasami dokucza dość mocny wiatr . Przed Komańcza wpadam w stadko kóz , które stają się największą atrakcją na tej trasie.

W Komańczy zaglądam do Cerkwi greckokatolickiej pw Matki Bożej a potem cerkwi prawosławnej , którą odbudowano po pożarze z 2006 roku.

Wracam do głównej drogi , która akurat jest remontowana i ruch na odcinkach wielokilometrowych odbywa się jedną stroną . Dla roweru to jednak żadna przeszkoda . Skręcam jeszcze w stronę schroniska PTTK . Tutaj przebywa wiele osób , głównie letników. Podjazd pod schronisko jest dość stromy i schodzący letnicy obstawiają czy podjadę czy też nie . Kawałek stromego asfaltowego podjazdu nie stanowi problemu . Koło schroniska zatrzymuje się na mały posiłek. Poniżej schroniska kilkaset metrów wyżej znajduje się klasztor Nazaretanek. Początkowo budynek miał być jednym z budynków sanatoryjnych .

Jadę teraz w kierunku miejscowości Zagórz a potem 7 km główną drogą / Sanok/ do Leska i w końcu do Polańczyka.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 27 "Z Dynowa na Pogórze Przemyskie" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,98 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 193 m

Suma podjazdów: 605 m

Suma zjazdów: 606 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Sanoka

Atrakcyjna i widokowa trasa prowadząca przez Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Pojedziemy prawie w całości drogami asfaltowymi, częściowo wyłączonymi z ruchu samochodowego. Jeden krótki, ale stromy zjazd przyjdzie nam pokonać drogą szutrową. Po drodze kilka podjazdów. Startujemy z Dynowa, z parkingu przy ulicy Sanowej. Tutaj mieści się MOR – dogodne miejsce odpoczynku. Jedziemy wzdłuż Sanu . Po około jednym kilometrze przekraczamy rzekę mostem i skręcamy w lewo. Cała pętla prowadzi czerwonym szlakiem rowerowym. Jego oznakowanie w terenie jest jednak dosyć słabe, więc polecamy posiłkować się mapą. Przed nami pierwszy podjazd do wsi Pawłokoma. Tutaj zobaczymy pozostałości dawnej cerkwi greckokatolickiej z 1909 r., rozebranej w latach 60. XX w., po której pozostała tylko murowana dzwonnica. Jedziemy krawędzią doliny Sanu w kierunku przeprawy promowej, a następnie nowego mostu. Wspinając się, przejeżdżamy przez wsie Sielnica i Dylągowa. Na końcu tej drugiej, rozpoczynamy stromy zjazd drogą szutrową do doliny potoku Kruszelnica. Przy miejscu odpoczynkowym skręcamy w prawo, mijamy pole namiotowe i wygodną asfaltową drogą łagodnie zjeżdżamy do Dąbrówki Starzeńskiej. Przejeżdżając przez wieś zwróćmy uwagę na zabytkową drewnianą zabudowę. Po dojeździe do drogi głównej skręcamy w prawo. Przed skrzyżowaniem znajduje się MOR. Tutaj też warto się zatrzymać, by obejrzeć ruiny zamku Stadnickich . Ostatni fragment trasy prowadzi dosyć ruchliwą drogą, częściowo z wydzieloną ścieżką dla rowerów. Dojeżdżamy do mostu, który przekraczaliśmy na początku naszej pętli. Stąd możemy jeszcze udać się na rynek w Dynowie, by zobaczyć charakterystyczną małomiasteczkową zabudowę . Dojedziemy tam drogą wojewódzką nr 835 – ulicą Piłsudskiego.

ATRAKCJE NA TRASIE: San – jedna z największych i najpiękniejszych rzek w Polsce. Stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 457 km. Swoje źródła ma w Bieszczadach, przy granicy polsko-ukraińskiej. W swoim górnym biegu – do Przemyśla – ma charakter górski z progami skalnymi i malowniczymi przełomami, dalej nizinny. W okolicach Dynowa stanowi naturalną granicę pomiędzy Pogórzem Przemyskim a Dynowskim. Na rzece utworzono szlak wodny „Błękitny San”. Wzdłuż rzeki prowadzą liczne szlaki piesze i rowerowe, w wielu miejscach przekraczające rzekę po wiszących kładkach i promach.

Ruiny zamku Stadnickich w Dąbrówce Starzeńskiej – usytuowane są w rozległym parku, w otoczeniu kilkusetletnich drzew. Zamek wybudowano w II połowie XVI w. Początkowo pełnił funkcję dworu obronnego. W kolejnym stuleciu, kiedy rodzina Stadnickich przeprowadziła się tu z Łańcuta, miała miejsce rozbudowa. Od czasów II wojny światowej zamek pozostaje w ruinie. Do dziś zachowały się pozostałości dwóch bastei oraz fragmenty murów obronnych i budynków mieszkalnych. W parku zobaczymy także neoromańską kaplicę grobową Starzeńskich z 1905 r.

Rynek w Dynowie – ze średniowiecznym układem ulic, usytuowany jest w obrębie pozostałości dawnych fortyfikacji miejskich i zamkowych. Otaczają go urokliwe kamienice, te w zachodniej pierzei mają charakter zabytkowy. Na środku rynku stoi pomnik Władysława Jagiełły. W pobliżu znajduje się późnorenesansowy kościół pw. św. Wawrzyńca z XVIII-wieczną dzwonnicą.

Nawiguj

