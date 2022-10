Rowerem do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 października?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Sanoka warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe z Sanoka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Pętelka po Pogórzu Dynowskim Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,64 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 761 m

Suma zjazdów: 702 m Faramka poleca trasę mieszkańcom Sanoka Wycieczka rowerowa prawie-całkiem-asfaltowa. Start i meta w Dynowie (duży bezpłatny parking przy dworcu PKS).

Wystartowaliśmy w stronę Dąbrówki Starzeńskiej, gdzie znajdują się ruiny zamku Kmitów (XV w.). Ruiny otacza rozległy park pełen starych drzew, a w nim dobrze zachowana alejka grabowa, na końcu której znajduje się kaplica grobowa Starzeńskich.

Następnym punktem była drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka św. Michała w Siedliskach.

Do tej pory pedałowaliśmy wzdłuż Sanu niemał cału czas po płaskim, po czym zaczęły się wzniesienia i tak serpentynami wjechaliśmy na Wariatkę - najwyżej położony punkt. W odległości ok. 1 km w prawo znajduje się jedyna w Polsce kopalnia diatomitu.

Zjeżdżając z Wariatki minęliśmy Jawornik Ruski i Żohatyń, a następnie dotarliśmy do Piątkowej, gdzie znajduje się drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra.

Od miejscowości Iskań znów mieliśmy San w zasięgu wzroku, a nawet przekroczyliśmy rzekę kładką (w Wybrzeżu). Wzdłuż Sanu = płasko, jednak po kolejnym przejściu kładką w miejscowości Słonne zaczął się podjazd, którego nie powstydziłyby się same Bieszczady :) Garmin pokazał nachylenie 16%. Oczywiście na szczycie czekały nas fantastyczne widoki!

Powrót do Dynowa przez Dylągową (kościół p.w. św. Zofii), Pawłokomę (pomnik pamięci Ukraińców zamordowanych w 1945 roku) i Bartkówkę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 3 "Przez Sine Wiry do Łopienki" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 1 712 m

Suma zjazdów: 1 712 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca UM_Podkarpackie To trasa w samym centrum Bieszczadów. Prowadzi drogami asfaltowymi i szutrowymi, więc technicznie jazdę uznamy jako łatwą, a jedynymi utrudnieniami będą podjazdy, w tym dwa dość wymagające. Doprowadzą nas w piękne odludne miejsca, z licznymi śladami dawnych wsi oraz dziką przyrodą w dolinie Wetlinki. Ruszamy z parkingu leśnego przy bieszczadzkiej obwodnicy na wschodnim skraju Bukowca (Otaczarnia). Kierujemy się drogą szutrową na południe, początkowo za znakami ścieżki przyrodniczej. Przed nami dość długi i mozolny podjazd na przełęcz, a następnie zjazd w dolinę Sanu. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po chwili docieramy do kolejnego rozjazdu. Jesteśmy na terenie dawnej wsi Studenne. Tutaj stała niegdyś żydowska karczma. Skręcamy w prawo. Rozpoczynamy mozolny podjazd na przełęcz Szczycisko, rozdzielającą doliny Sanu i Wetlinki. Za przełęczą czeka nas kolejny odcinek podjazdu. Droga przez kolejne pół kilometra trawersuje zbocze Szczyciska wciąż wznosząc się. W końcu zakręcamy w prawo i rozpoczynamy prawie 4-kilometrowy zjazd zboczem doliny Wetlinki. Przejeżdżamy mostem na drugą stronę rzeki. Znajdujemy się w opustoszałej dolinie, kiedyś licznie zasiedlonej mieszkańcami wsi Łuh, Zawój i Jaworzec. Dla ich upamiętnienia wyznaczono wzdłuż doliny Wetlinki ścieżkę historyczno-przyrodniczą „Bieszczady Odnalezione”. Skręcamy w prawo i wzdłuż lewego brzegu rzeki jedziemy z powrotem na północ. Koryto rzeki wraz z otoczeniem objęte jest ochroną rezerwatu Silne Wiry.

Mijając platformę widokową i wiatę dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo, a po chwili, w lewo, w szutrówkę prowadzącą do kolejnego ciekawego miejsca – cerkwi w Łopience . Powrót tą samą drogą. Dalej kierujemy się na północ, przejeżdżamy przez wsie Polanki i Terka. Na skrzyżowaniu z małą obwodnicą bieszczadzką skręcamy w prawo i po chwili docieramy na parking.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Rezerwat leśno-krajobrazowy „Sine Wiry” na rzece Wetlince położony jest w wyjątkowo malowniczej okolicy, na obszarze nieistniejących dziś wsi Łuh, Zawój i Polanki. Ochroną w tym rozległym rezerwacie objęto 7-kilometrowy, przełomowy odcinek rzeki Wetlinki od dawnej wsi Łuh aż do jej ujścia do wód Solinki, a także blisko 600-metrowy przełomowy odcinek rzeki Solinki ze zboczem masywu Połomy, porośnięty starym lasem bukowo-jodłowym. W rezerwacie odkryto 10 zespołów roślinnych, 350 gatunków leśnych roślin naczyniowych w układzie piętrowym i wiele gatunków fauny bieszczadzkiej z wielkimi ssakami i ptakami drapieżnymi. Osobliwością tego miejsca są: rzeczne progi skalne, strome urwiste brzegi nad Wetlinką i Solinką, malownicze przełomowe ich odcinki, a także żerujące tu stadami ptaki wodne.

Cerkiew unicka pw. św. Paraskewii w Łopience – świątynię wzniesiono prawdopodobnie w I poł. XIX w., w miejscu wcześniejszej drewnianej budowli. We wnętrzu znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Bożej Łopieńskiej. Nieopodal cerkwi zachowała się murowana kaplica grobowa, drewniana dzwonnica oraz cmentarz, wokół którego rosną wiekowe lipy. 10 min drogi od cerkwi znajduje się źródełko, którego wody uznawane są za uzdrawiające. Źródełko jest czynne w zależności od aktualnego stanu wód gruntowych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wielki Bukowiec słowacja Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,4 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 520 m

Suma podjazdów: 1 041 m

Suma zjazdów: 971 m Mansi5 poleca trasę mieszkańcom Sanoka Najciekawsza część trasy w śladzie.

Łagodny podjazd drogą pod rezerwat Źródliska Jasiołki. Później odbijamy w niebieski szlak - szczerze mówiąc spodziewałem się pchania roweru i ciężkiej trasy, a okazała się bardzo łagodna i przyjemna - nawet błota (mimo tygodniowych deszczów) nie było zbyt wiele. Na Wielkim Bukowcu wieża widokowa, z której nic nie widać, następnie wjechałem w niebieski szlak na stronę słowacką - szlak od razu chyba zgubiłem przez wycięte drzewa - i próbowałem przejechać drogą ścinkową. Jednak to był błąd - trzeba było przejść ten kawałek na przełaj (jedyny krótki 700 m kawałek na tej trasie, którym nie dało się w obecnych warunkach przejechać).

Następnie bardzo przyjemna twarda droga w dół i asfalt do Miedzilaborców. Kierunek na Certizne i przyjemna droga szutrowa na stronę polską przez Lipowiec do Jaślisk.

Cała trasa do pokonania bez zsiadania z roweru (oprócz tego 700-metrowowego odcinka).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sanoka