Ruszyły zapisy do Biegu Tropem Wilczym w Bukowsku

- Do XI edycji BIEGU TROPEM WILCZYM 2023 pozostało 33 dni. W tym roku wystartujemy, tak jak cała Polska 5 marca. Podobnie jak w ubiegłym roku do pokonania będą trasy na dwóch dystansach. Trasa główna 10 km oraz rodzinna na dystansie 1963 m. Każdy może spróbować swoich sił, bez względu na wiek i kondycję fizyczną – zachęca do udziału Urząd Gminy w Bukowsku.