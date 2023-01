Sanocka fara wystawia spektakl „Dziewczynka z zapałkami”. Zobacz przygotowania do przedstawienia (ZDJĘCIA)

Spektakl robiony jest z rozmachem. Podczas półtoragodzinnego przedstawienia na scenie wystąpi ponad 50 aktorów, w tym dzieci, młodzież i dorośli. Wcielą się oni w postaci adekwatne do swojego wieku.

Fantastyczne wyobrażenia uczuć i zjawisk

Impuls do wystawienia spektaklu dał ks. Dominik Długosz, który w zeszłym roku trafił do sanockiej fary z parafii w Rokietnicy. Scenariusz do spektaklu powstał właśnie w tej miejscowości.

Fabuła w stosunku do pierwowzoru została znacznie rozbudowana. Autor wprowadził do niej wiele nowych postaci, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oraz fantastyczne wyobrażenia uczuć i zjawisk. Dzięki temu w sztuce pojawiają się m.in. Radość, Dobroć, Zatwardziałość Serc, Obmowa, czy Mróz.

Po przeniesieniu do sanockiej parafii ks. Dominik zwrócił się do parafian z propozycją wystawienia spektaklu. Pomysł został podchwycony i w października rozpoczęły się przymiarki do stworzenia przedstawienia.