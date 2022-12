Sanok przygotowuje się do XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych

Rolba to maszyna służąca do prawidłowego utrzymania tafli lodu. Ta, która trafiła do Sanoka posiada napęd elektryczny i spełnia wszystkie wymagania. Zakup jest elementem modernizacji Areny Sanok, na której podczas olimpiady zostaną rozegrane m.in. mecze hokeja.

- Nowa rolba poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników oraz sprawi, że utrzymanie tafli będzie prostsze. Jej zadaniem będzie czyszczenie i pielęgnacja lodu na odkrytym torze do jazdy szybkiej oraz w Arenie Sanok. Polega to głównie na wyrównywaniu powierzchni lodowiska i wypełnianiu zagłębień, będzie również niwelować naprężenie lodu. Zadaszenie urządzenia odbierzemy za kilka dni. Duża popularność jazdy na łyżwach w Sanoku oraz sukcesy młodzieżowych drużyn hokejowych (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok), łyżwiarzy szybkich (SKŁ Górnik Sanok) na torze długim, zawodników short track (UKS MOSiR Sanok) oraz rozgrywki w najwyższej lidze hokeistów Marmy Ciarko STS Sanok są dla nas motywacją, by z największą starannością dbać o obiekty sportowe, tak sanocką Arenę jak i tor lodowy – powiedział Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.