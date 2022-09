Ścieżki rowerowe do 35 km od Sanoka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Rozważasz trasę rowerową z Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sanoka przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w okolicy Sanoka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 22 Szlakiem cerkwi w dolinie Sanu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 264 m

Suma podjazdów: 906 m

Suma zjazdów: 906 m UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Sanoka Przyjemna i zróżnicowana trasa o dużym nagromadzeniu atrakcji. Możemy ją podzielić na dwie części: pierwsza – dosyć wymagająca, prowadząca częściowo drogami szutrowymi i gruntowymi przez Pasmo Grabówki – zalesiony grzbiet w południowo-wschodniej części Pogórza Dynowskiego, druga – płaska i asfaltowa, wiodąca doliną Sanu. Po drodze odkryjemy liczne zabytkowe cerkwie i kościoły, zobaczymy charakterystyczną drewnianą zabudowę, zaliczymy wymagające podjazdy i szybkie widokowe zjazdy, przejedziemy wiszącą kładką na Sanie. Na start proponujemy urokliwy rynek w Mrzygłodzie. Wyjeżdżamy z niego na prawo, by po chwili skręcić w pierwszą ulicę na lewo. Jedziemy asfaltem, a następnie drogą szutrową, która stromo wspina się do góry. Kolejne fragmenty będą nieco mniej wymagające. Przez najbliższe kilka kilometrów jedziemy przez las, cały czas trzymając się głównej drogi. Przed nami widokowy zjazd w kierunku Raczkowej. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i zmierzamy na północ, by ponownie przekroczyć Pasmo Grabówki. Droga stromo pnie się aż na przełęcz, z której szybkim i widokowym zjazdem opadamy do Końskich. Mijamy dawną drewnianą cerkiew z 1927 r., przy której stoi murowana parawanowa dzwonnica. Jedziemy dalej prosto do Witryłowa. Tu, za drogowskazem, należy zjechać w boczną uliczkę, by zobaczyć nieco ukrytą wśród drzew, zabytkową dawną cerkiew . Po kilkuset metrach, skręcamy na skrzyżowaniu w prawo i jedziemy prosto, nad San. Rzekę przekraczamy wiszącą, długą na 234 metry, kładką. Dojeżdżamy do Ulucza, skręcamy w prawo i po chwili docieramy do parkingu, skąd leśną ścieżką udamy się na wzgórze Dębnik. Tam czeka na nas prawdziwa perełka, jedna z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce. Ostatnia część naszej trasy prowadzi doliną Sanu. Jedziemy cały czas główną drogą asfaltową przez wsie Dobra i Hłomcza, mijając kolejne zabytkowe świątynie. Zamykamy pętlę docierając do Mrzygłodu.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rynek w Mrzygłodzie – wyróżnia charakterystyczna drewniana zabudowa z XIX/XX w. Zachował się tu układ małego średniowiecznego miasteczka. Budynki w większości usytuowane są szczytem do drogi. Wyróżniają je nadwieszone szczyty z oryginalnymi koronkowymi dekoracjami. Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Witryłowie – świątynię wzniesiono w 1812 r., na skutek przebudowy w XX w. zatraciła dawny styl. Po 1947 r. stała opuszczona i zaniedbana. Dziś służy wiernym obrządku rzymskokatolickiego. Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu – została wzniesiona na szczycie lesistego wzgórza Dębnik jako część obronnego monasteru Bazylianów. Cerkiew oraz budynki klasztorne otaczały dwa, oddzielone fosą kamienne mury, których ślady wciąż są widoczne. Po wojnie i wysiedleniu miejscowej ludności, świątynia popadała w ruinę. Dopiero w latach 60. XX w. zabytek odrestaurowano i oddano do zwiedzania jako filię Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Drewniany zespół cerkiewny w Dobrej – obejmuje dawna greckokatolicką cerkiew pw. św. Mikołaja (obecnie kościół rzym.-kat.) z 1879 r. oraz wieżę – dzwonnicę bramną z XVII w. We wnętrzu cerkwi podziwiać można polichromię figuralną oraz klasycystyczny ikonostas czterorzędowy z przełomu XVIII i XIX w. Teren przycerkiewny otoczony jest kamiennym murem, w który wbudowana jest wspomniana dzwonnica bramna. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Najświętszej Maryi Panny w Hłomczy – z 1859 r., odnowiona w 1910 r. Z okresu budowy świątyni pochodzi murowana dzwonnica z trzema dzwonami, w tym jednym XVII-wiecznym. Po wojnie cerkiew użytkowana była przez kościół rzymskokatolicki, a następnie prawosławny. W 1991 r. wróciła do grekokatolików.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 4 "Z Wołkowyi do Baligrodu" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,65 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 932 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Sanoka

Jest to propozycja krótkiej wycieczki rowerowej, w trakcie której odwiedzimy dwie popularne miejscowości letniskowe: Baligród i Wołkowyję. Trasa w całości prowadzi asfaltowymi i szutrowymi drogami. Po drodze przyjdzie nam się zmierzyć z dwoma podjazdami.

W Wołkowyi samochód można zaparkować na niewielkim placu na skrzyżowaniu przy obwodnicy bieszczadzkiej lub na parkingu przy kościele. Pierwsza część trasy prowadzi drogą asfaltową do Górzanki. Tutaj zwiedzić można dawną cerkiew z 1718 r. Za kościołem, na rozdrożu, skręcamy w prawo, w dość głęboką dolinkę (drogowskaz „Bereźnica 4”), gdzie odbija także niebieski szlak rowerowy. Droga pokryta jest resztkami asfaltu. Jedziemy pod górę aż do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Baligród. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w kierunku szczytu, a następnie zjeżdżamy na widokową Przełęcz pod Markowską (640 m n.p.m.). Po lewej stronie rozciąga się panorama sięgająca Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej, z prawej strony mamy Pogórze Leskie. Stąd za znakami czerwonego szlaku rowerowego jedziemy w lewo, do Baligrodu. Po drodze, na podszczytowej polance napotkamy drewnianą kapliczkę z wiatą turystyczną, gdzie możemy chwilę odpocząć. Po chwili czekać nas będzie ekscytujący trzykilometrowy zjazd do lokalnej drogi asfaltowej. Nasza trasa prowadzi de facto w lewo do Wołkowyi, właśnie tą drogą, ale wcześniej proponujemy pojechać na chwilę w prawo, aby zwiedzić Baligród. Do Wołkowyi wracamy przez Stężnicę, początkowo za znakami czarnego szlaku rowerowego. Po drodze, obok drugiego mostka, mijamy kaskadę na potoku Stężnica. Przed nami wyczerpujący 900-metrowy podjazd na Przełęcz nad Stężnicą (660 m), skąd roztacza się widok na pasmo Durnej i Łopiennika oraz Korbanię. Dalej zjeżdżamy do potoku Wołkowyjka. Przy odchodzących w prawo szutrówkach niegdyś ciągnęła się zabudowa dawnych wsi Radziejowa i Tyskowa. Mijamy przysiółek Wola Górzańska. Jeszcze kilometr i wjeżdżamy do Górzanki. Tu zamykamy pętlę i przyjemnym zjazdem wracamy do Wołkowyi.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Dawna cerkiew w Górzance – drewniana trójdzielna świątynia wzniesiona została w latach 1713–1718 w konstrukcji zrębowej. Kryje w swoim wnętrzu prawdziwy unikat – jedyny w Karpatach płaskorzeźbiony ikonostas z 1752 r. z większością zachowanych ikon, które jednak na przestrzeni minionych lat zdemontowano i porozwieszano na ścianach. Dziś świątynia pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła parafialnego. Obok cerkwi znajdują się XIX-wieczna murowana dzwonnica parawanowa z dzwonem z 1744 r. i pomnikowe dęby.

Murowana cerkiew unicka w Baligrodzie z 1835 r. – ufundowana przez ówczesnego właściciela miasta Wincentego Karsznickiego. Świątynia została gruntownie odremontowana, dzięki czemu przywrócono jej dawną świetność.

Czołg T-34 w Baligrodzie – upamiętnia walki jakie toczyły się w Bieszczadach podczas walk z ukraińską partyzantką. Pierwotnie w tym miejscu stał lekki czołg T-70 (od 1945 r.), który jako pierwszy, według miejscowej tradycji, miał wjechać do miasta. Z uwagi na to, że był to jedyny zachowany egzemplarz został zabrany do muzeum broni w Poznaniu.

Kirkut w Baligrodzie – w czasie okupacji hitlerowcy użyli kilkaset macew do utwardzenia płyty rynku. Znajdują się tam do tej pory przykryte nową asfaltową nawierzchnią. Na cmentarzu odnaleźć można około 160 macew w różnym stanie zachowania. Najstarsza z nich datowana jest na rok 1716 (lub 1731), jednak większość zachowanych płyt pochodzi z końca XIX i początku XX w. Są one przykładem lokalnej sztuki kamieniarskiej z wyjątkowo pięknym i głębokim reliefem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętelka po Pogórzu Dynowskim Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,64 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 761 m

Suma zjazdów: 702 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca Faramka

Wycieczka rowerowa prawie-całkiem-asfaltowa. Start i meta w Dynowie (duży bezpłatny parking przy dworcu PKS).

Wystartowaliśmy w stronę Dąbrówki Starzeńskiej, gdzie znajdują się ruiny zamku Kmitów (XV w.). Ruiny otacza rozległy park pełen starych drzew, a w nim dobrze zachowana alejka grabowa, na końcu której znajduje się kaplica grobowa Starzeńskich.

Następnym punktem była drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka św. Michała w Siedliskach.

Do tej pory pedałowaliśmy wzdłuż Sanu niemał cału czas po płaskim, po czym zaczęły się wzniesienia i tak serpentynami wjechaliśmy na Wariatkę - najwyżej położony punkt. W odległości ok. 1 km w prawo znajduje się jedyna w Polsce kopalnia diatomitu.

Zjeżdżając z Wariatki minęliśmy Jawornik Ruski i Żohatyń, a następnie dotarliśmy do Piątkowej, gdzie znajduje się drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra.

Od miejscowości Iskań znów mieliśmy San w zasięgu wzroku, a nawet przekroczyliśmy rzekę kładką (w Wybrzeżu). Wzdłuż Sanu = płasko, jednak po kolejnym przejściu kładką w miejscowości Słonne zaczął się podjazd, którego nie powstydziłyby się same Bieszczady :) Garmin pokazał nachylenie 16%. Oczywiście na szczycie czekały nas fantastyczne widoki!

Powrót do Dynowa przez Dylągową (kościół p.w. św. Zofii), Pawłokomę (pomnik pamięci Ukraińców zamordowanych w 1945 roku) i Bartkówkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sanoka

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 12 Przez źródła Jasiołki do Polan Surowicznych Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,24 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 568 m

Suma zjazdów: 568 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca UM_Podkarpackie

Ta trasa to prawdziwa gratka dla miłośników wycieczek rowerowych na łonie dzikiej przyrody, z dala od cywilizacji. Pętla składa się z dwóch części przedzielonych szosą. Drogę wskazywać nam będą tabliczki czarnego szlaku rowerowego. Startujemy w Woli Niżnej przy drodze wojewódzkiej nr 897. Kierujemy się na południe, rozłożystą doliną w górę Jasiołki. Początkowo pojedziemy asfaltem, który po drodze zamieni się w drogę szutrową. Mijamy kilka pojedynczych domostw, w tym dwie leśniczówki i Ośrodek Łowiecki „Gawra”. W Woli Wyżnej, niegdyś zamieszkiwanej przez blisko 320 osób, napotkamy osiedle byłego PGR-u. Za szlabanem wjeżdżamy w dziką, zupełnie opuszczoną część Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Mijamy dawne wsie Rudawka Jaśliska i Jasiel oraz rezerwat Źródliska Jasiołki. Przez chwilę towarzyszyć nam będzie niebieski szlak pieszy. Dalej droga stromo pnie się ku źródłom Jasiołki, po czym ostro skręca na północ. Doliną potoku zjeżdżamy do Moszczańca. Mijając dawny PGR dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej i kierujemy się na zachód. Po kilkuset metrach odbijamy w prawo, w gruntową drogę, za znakami zielonego szlaku pieszego. Po dojeździe do asfaltu ponownie skręcamy w prawo i dalej już kierujemy się tabliczkami czarnego szlaku rowerowego, który zaprowadzi nas do Polan Surowicznych. W urokliwej dolinie dawnej wsi zobaczymy ruiny murowanej dzwonnicy (wyremontowanej w ostatnim czasie), ślady dawnej cerkwi oraz dawny cmentarz. 300 m dalej znajduje się chatka studencka Chałupa Elektryków KTE „Styki”. Dojeżdżamy do asfaltu, skręcamy w lewo i pokonując niewielkie wzniesienie kierujemy się w stronę drogi wojewódzkiej i przełęczy, z której opadamy w dolinę Jasiołki, do punktu naszego startu.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Jasiel – dawna, niezbyt duża wieś (przed II wojną światową mieszkało tu ok. 380 osób) położona w pobliżu źródeł Jasiołki. Cerkiew powstała tutaj w 1825 r. w wyniku rozbudowy XVIII-wiecznej kaplicy – kolejne przebudowy miały miejsce w 1886 r. i 1934 r. Podczas I wojny światowej, zimą 1914–1915 r., w okolicy Jasiela trwały zacięte walki o karpackie przełęcze. Ucierpiała wówczas znaczna część wsi. W latach 1945–1946 całą ludność wysiedlono do ZSRR i wieś Jasiel przestała istnieć.

Polany Surowiczne – w 1880 r. mieszkało tutaj ponad 650 osób, prawie wyłącznie Rusinów. Przed II wojną światową wieś liczyła już prawie 1000 osób. Jej zabudowa łączyła się bezpośrednio z sąsiednią Surowicą. Polany Surowiczne były wtedy silnym ośrodkiem ukraińskich nacjonalistów. W 1946 r. wszystkich mieszkańców wysiedlono na Ukrainę. Chaty i cerkiew zostały rozebrane, a pola zmieniły się w nieużytki. Po wojnie teren doliny był okresowo wykorzystywany do wypasu bydła przez PGR i zakład karny z pobliskiego Moszczańca. Jedynymi śladami po wsi są ruiny murowanej dwukondygnacyjnej dzwonnicy z 1730 r., która wysiłkiem Stowarzyszenia Magurycz została częściowo wyremontowana, fundamenty drewnianej cerkwi z 1728 r., rozebranej po ostatniej wojnie, oraz kilka nagrobków na dawnym cmentarzu. W 1981 r., w jednym z opuszczonych budynków zakładu karnego, studenci z NZS Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej założyli chatkę studencką Chałupa Elektryków. Gospodarzem chatki jest Klub Turystyczny Elektryków „Styki” przy Wydziale Elektrycznym PW. Jest ona otwarta dla turystów na ogół od końca czerwca do końca września oraz niekiedy w innych terminach urlopowych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: II Majówka Iwonicka/etap III: Tropem fredrowskiej "Zemsty" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 298 m

Suma podjazdów: 639 m

Suma zjazdów: 830 m Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca Damjen78

Brrrr.. ale zimno! Dosłownie skostnieliśmy od smagnięć chłodu w trakcie zjazdu do dolnego Iwonicza. W efekcie potrzebna była krótkotrwała przebieżka do rowerów i z powrotem, żeby rozgrzać zmarznięte kończyny. Na szczęście to były jedyne niedogodności pogodowe powrotnego etapu do Rzeszowa, chociaż niebo przez długi czas straszyło chmurnym obliczem. Po zabawieniu jakiś czas na praktycznie bezludnym w niedzielny poranek, krośnieńskim rynku rozpoczęliśmy podjazd pod ruiny kamienieckiej twierdzy. Wijąca się serpentyną kręta droga zmusiła nas do paru przestojów zanim zlani potem osiągnęliśmy górne partie Pogórza Dynowskiego. Wypoczynek pod malowniczymi pozostałościami warowni, był wystarczającą rekompensatą za wcześniejsze trudy, tym bardziej, ze nie omieszkaliśmy schłodzić naszych zeschniętych na wiór przełyków. Pozostała część trasy przez pogórzańskie krajobrazy była już zdecydowanie przyjemniejsza. Nie dość, że można było sycić oczy widokami zewsząd nas otaczających zielonych pagórów to jeszcze profil trasy w kierunku Dobrzechowa pozwalał na swobodny zjazd przed siebie. Wraz z osiągnięciem Dobrzechowa wjechaliśmy na bardziej ruchliwą trasę. Natężenie ruchu przybrało jeszcze na sile po połączeniu z krajową dziewiątką (wariant alternatywny dojazdu do Rzeszowa to skręt w Zarzeczu w kierunku Tyczyna - my nieopatrznie przeoczyliśmy tę trasę). Mając wiec oczy wkoło głowy, pokonując kolejne zjazdy i podjazdy, które na szczęście złagodniały za Czudcem, omijając front robót drogowych w Boguchwale, osiągnęliśmy w końcu stolicę Podkarpacia. Pokluczywszy jeszcze pomiędzy tłumami pieszych na deptaku 3 maja okrężnym wariantem dotarliśmy przed zamierzonym czasem pod dworzec PKP

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Sanoku. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!