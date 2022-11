Ścieżki rowerowe do 35 km od Sanoka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Sanoka przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Sanoka We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Sanoka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Polańczyk-Rajskie-Lutowiska-Smolnik-Ustrzyki Górne -Wetlina-Smerek Stopień trudności: 1.0

Dystans: 121,34 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 545 m

Suma podjazdów: 1 700 m

Suma zjazdów: 1 698 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca Januszek_44 W trasę Wyruszam około godziny 10, dobrze znaną mi już drogą w kierunku Wołkowyi a potem Terki . Nie jadę jednak w stronę Cisnej ale skręcam do miejscowości Czarna. Pierwszy raz w tej okolicy widzę tablice ostrzegające przed niedźwiedziami.

W miejscowości Polana zbaczam lekko z trasy aby zobaczyć zabytkową cerkiew. Akurat jest nabożeństwo więc tylko krotki postój i dalej w drogę. Z Polany wybieram „skrót” w stronę Lutowisk . Zachęca dobra asfaltowa droga , która jednak dość szybko się kończy i droga co raz jest szutrowo-kamienista . Na przestrzeni 9km nie spotykam żywego ducha , jakieś małe zabudowania i tak prawie aż do Lutowisk.

I znowu jestem na głównym szlaku. W Smolniku ponownie zgodnie z oznaczeniami zbaczam z trasy aby obejrzeć zabytkową cerkiew. Droga wiedzie mocno pod górę i wyłożona jest betonowymi płytami. Wjeżdża tu wiele aut , widać jest to dość popularne miejsce.

Stąd jest 14 km do Ustrzyk Górnych . Przystaję koło parkingu i sklepu spożywczego gdzie zjadam skromny posiłek. Niebo się chmurzy i wygląda na to ,że będzie padało.

Jadę więc dalej w stronę Cisnej. Za Ustrzykami przepiekany widok na Połoninę Caryńską . Mijam wiele autokarów które zatrzymują się tu aby wycieczkowicze mogli dokonać zakupu serków owczych .

Jest już po południu i ruch samochodowy się wzmaga. Dojeżdżam do Wetliny , gdzie czeka mnie naprawa uszkodzonej dętki. Dość szybko radzę sobie z tym problemem .

Kilka kilometrów dalej zaczyna padać deszcz . Najpierw spokojny a potem już leje się z nieba . Dodatkowo przednie koło podaje na twarz mieszankę piasku z wodą . W końcu jestem w okolicy Cisnej a tu deszcz to norma.

Przed Polańczykiem osusza mnie słoneczko ale potem znowu leje.

🚲 Trasa rowerowa: Z Polańczyka do Baligrodu przez Górzankę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,77 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 326 m

Suma podjazdów: 788 m

Suma zjazdów: 774 m Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca Januszek_44 Koniec czerwca a jest tak zimno ,że zakładam zimową rowerową kurtkę . Dziś ruszam w stronę Baligrodu. Najpierw znana już mi trasa w kierunku Wołkowyi a potem kierunku Górzanki . Trochę się obawiałem ,że trafię na polne drogi , co przy tych opadach mogło okazać się przeszkodą nie do przejechania , ale trafiam na piękną równą asfaltową drogę , która zaprowadzi mnie aż do Baligrodu. W Górzance przy szlakowskazie spotykam matkę z synem. Przyjechali ze Starachowic , śpią w namiocie na polu campingowym w Polańczyku . Chwila miłej rozmowy i ruszam dalej w stronę Radziejowej .Trasa ciągnie się pod górę . Początkowo z obu stron las ale po jakimś czasie otwiera się widok na połoniny , w dole pagórki osnute mgłą . Przepiekany widok i perspektywa szalonego zjazdu w stronę Stężnicy . Po drodze zatrzymuję się przy budynkach Natura Park . Charakterystyczny wjazd z bramą z niedźwiedziami. Kiedyś były tu zabudowania PGR-u a teraz przepiękny ośrodek rekreacyjny.

W Baligrodzie zatrzymuje się na chwilę przy odnawianej Cerkwi a w parku przy pomniku czołgu . To małe miasteczko ale pewnie jeszcze wrócę tu nie raz .

Teraz już asfaltem w stronę Leska aby w Hoczewie odbić do Polańczyka. Na zakręcie w Hoczewie wpadam na chwile do GALERI miejscowego twórcy ludowego , który sam mnie zaprasza do zwiedzania.

🚲 Trasa rowerowa: Polańczyk - Cisna - Komańcza - Rzepedź - Zagórz - Lesko Stopień trudności: 1.0

Dystans: 127,09 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 375 m

Suma podjazdów: 1 881 m

Suma zjazdów: 1 744 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca Januszek_44 Z Polańczyka Wyruszam dobrze znana mi drogą w kierunku Cisnej. Po drodze zatrzymuję się na chwilkę przy Kapliczce Szczęśliwego Powrotu . Odczytuję tekst- motto umieszczone na kapliczce . W Cisnej jestem dość szybko i teraz ruszam w stronę Komańczy. Asfaltowa dość dobra droga ciągnie się w górę i w dół . Czasami dokucza dość mocny wiatr . Przed Komańcza wpadam w stadko kóz , które stają się największą atrakcją na tej trasie.

W Komańczy zaglądam do Cerkwi greckokatolickiej pw Matki Bożej a potem cerkwi prawosławnej , którą odbudowano po pożarze z 2006 roku.

Wracam do głównej drogi , która akurat jest remontowana i ruch na odcinkach wielokilometrowych odbywa się jedną stroną . Dla roweru to jednak żadna przeszkoda . Skręcam jeszcze w stronę schroniska PTTK . Tutaj przebywa wiele osób , głównie letników. Podjazd pod schronisko jest dość stromy i schodzący letnicy obstawiają czy podjadę czy też nie . Kawałek stromego asfaltowego podjazdu nie stanowi problemu . Koło schroniska zatrzymuje się na mały posiłek. Poniżej schroniska kilkaset metrów wyżej znajduje się klasztor Nazaretanek. Początkowo budynek miał być jednym z budynków sanatoryjnych .

Jadę teraz w kierunku miejscowości Zagórz a potem 7 km główną drogą / Sanok/ do Leska i w końcu do Polańczyka.

🚲 Trasa rowerowa: II Majówka Iwonicka/etap II: Pomiędzy Zdrojami Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 324 m

Suma podjazdów: 634 m

Suma zjazdów: 636 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca Damjen78

Pochmurnie ale na szczęście bez opadów. Zaczęło się od solidnego podjazdu wijącą się serpentynami ulicą Piwarnickiego. U jej szczytu nieopatrznie skręciliśmy w boczną drogę z betonowych płyt. Skutkiem tego błędu była konieczność zjazdu przez mocno nasiąkniętą deszczem łąkę w kierunku szosy w Klimkówce. Momentami jechać się nie dało i trzeba było pchać jednoślady także wkrótce skarpety nadawały się jedynie do wyżęcia. Na szczęście w Delikatesach "Centrum" w Klimkówce udało się dokonać niezbędnego zakupu i bez obaw o wyziębienie stóp można było kontynuować wycieczkę. Najtrudniejszym jej odcinkiem, pod kątem włożonego wysiłku , był podjazd ciągnący się na całej długości drogi prowadzącej do ostatnich zabudowań Wisłoczka. Tam asfalt zastąpiła szutrówka, prowadząca na przełęcz pod Jawornikiem. Z przełęczy i w trakcie karkołomnego momentami zjazdu w kierunku Rymanowa-Zdroju roztaczała się piękna górska panorama m.in. z charakterystycznym stożkiem Cergowej. Kurczowe naciskanie na klamki hamulców w trakcie zjazdu wyboistą polną drogą skończyło się prawie zupełnym unicestwieniem klocków hamulcowych. Na szczęście reszta trasy prowadziła już wyłącznie asfaltem. Miało być inaczej ale zmęczenie podjazdem pod przełęcz, stan hamulców jak i ciemne chmury zbierające się w zasięgu wzroku plus nie najmłodsza pora spowodowały , że zrezygnowaliśmy z podjazdu w kierunku Bałucianki (z zabytkową cerkwią). Do Iwonicza dotarliśmy praktycznie płaską ale i ruchliwą krajówką z Rymanowa.

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Solińskie. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 36,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 626 m

Suma zjazdów: 615 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca Lemur36

Jezioro Solińskie to największy zbiornik retencyjny w Polsce.

Otoczenie jeziora jest licznie odwiedzane przez turystów i wczasowiczów. Na jego brzegach powstało kilka ośrodków rekreacyjnych, a na zachodnim brzegu jeziora znajduje się znana miejscowość uzdrowiskowa Polańczyk.

Tutaj zlokalizowaliśmy swoją bazę wypadową na Bieszczadzką przygodę :)

