Ścieżki rowerowe do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Sanoka warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w okolicy Sanoka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 27 "Z Dynowa na Pogórze Przemyskie" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,98 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 193 m

Suma podjazdów: 605 m

Suma zjazdów: 606 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca UM_Podkarpackie Atrakcyjna i widokowa trasa prowadząca przez Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Pojedziemy prawie w całości drogami asfaltowymi, częściowo wyłączonymi z ruchu samochodowego. Jeden krótki, ale stromy zjazd przyjdzie nam pokonać drogą szutrową. Po drodze kilka podjazdów. Startujemy z Dynowa, z parkingu przy ulicy Sanowej. Tutaj mieści się MOR – dogodne miejsce odpoczynku. Jedziemy wzdłuż Sanu . Po około jednym kilometrze przekraczamy rzekę mostem i skręcamy w lewo. Cała pętla prowadzi czerwonym szlakiem rowerowym. Jego oznakowanie w terenie jest jednak dosyć słabe, więc polecamy posiłkować się mapą. Przed nami pierwszy podjazd do wsi Pawłokoma. Tutaj zobaczymy pozostałości dawnej cerkwi greckokatolickiej z 1909 r., rozebranej w latach 60. XX w., po której pozostała tylko murowana dzwonnica. Jedziemy krawędzią doliny Sanu w kierunku przeprawy promowej, a następnie nowego mostu. Wspinając się, przejeżdżamy przez wsie Sielnica i Dylągowa. Na końcu tej drugiej, rozpoczynamy stromy zjazd drogą szutrową do doliny potoku Kruszelnica. Przy miejscu odpoczynkowym skręcamy w prawo, mijamy pole namiotowe i wygodną asfaltową drogą łagodnie zjeżdżamy do Dąbrówki Starzeńskiej. Przejeżdżając przez wieś zwróćmy uwagę na zabytkową drewnianą zabudowę. Po dojeździe do drogi głównej skręcamy w prawo. Przed skrzyżowaniem znajduje się MOR. Tutaj też warto się zatrzymać, by obejrzeć ruiny zamku Stadnickich . Ostatni fragment trasy prowadzi dosyć ruchliwą drogą, częściowo z wydzieloną ścieżką dla rowerów. Dojeżdżamy do mostu, który przekraczaliśmy na początku naszej pętli. Stąd możemy jeszcze udać się na rynek w Dynowie, by zobaczyć charakterystyczną małomiasteczkową zabudowę . Dojedziemy tam drogą wojewódzką nr 835 – ulicą Piłsudskiego.

ATRAKCJE NA TRASIE: San – jedna z największych i najpiękniejszych rzek w Polsce. Stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 457 km. Swoje źródła ma w Bieszczadach, przy granicy polsko-ukraińskiej. W swoim górnym biegu – do Przemyśla – ma charakter górski z progami skalnymi i malowniczymi przełomami, dalej nizinny. W okolicach Dynowa stanowi naturalną granicę pomiędzy Pogórzem Przemyskim a Dynowskim. Na rzece utworzono szlak wodny „Błękitny San”. Wzdłuż rzeki prowadzą liczne szlaki piesze i rowerowe, w wielu miejscach przekraczające rzekę po wiszących kładkach i promach. Ruiny zamku Stadnickich w Dąbrówce Starzeńskiej – usytuowane są w rozległym parku, w otoczeniu kilkusetletnich drzew. Zamek wybudowano w II połowie XVI w. Początkowo pełnił funkcję dworu obronnego. W kolejnym stuleciu, kiedy rodzina Stadnickich przeprowadziła się tu z Łańcuta, miała miejsce rozbudowa. Od czasów II wojny światowej zamek pozostaje w ruinie. Do dziś zachowały się pozostałości dwóch bastei oraz fragmenty murów obronnych i budynków mieszkalnych. W parku zobaczymy także neoromańską kaplicę grobową Starzeńskich z 1905 r.

Rynek w Dynowie – ze średniowiecznym układem ulic, usytuowany jest w obrębie pozostałości dawnych fortyfikacji miejskich i zamkowych. Otaczają go urokliwe kamienice, te w zachodniej pierzei mają charakter zabytkowy. Na środku rynku stoi pomnik Władysława Jagiełły. W pobliżu znajduje się późnorenesansowy kościół pw. św. Wawrzyńca z XVIII-wieczną dzwonnicą.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Z Polańczyka do Baligrodu przez Górzankę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,77 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 326 m

Suma podjazdów: 788 m

Suma zjazdów: 774 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca Januszek_44

Koniec czerwca a jest tak zimno ,że zakładam zimową rowerową kurtkę . Dziś ruszam w stronę Baligrodu. Najpierw znana już mi trasa w kierunku Wołkowyi a potem kierunku Górzanki . Trochę się obawiałem ,że trafię na polne drogi , co przy tych opadach mogło okazać się przeszkodą nie do przejechania , ale trafiam na piękną równą asfaltową drogę , która zaprowadzi mnie aż do Baligrodu. W Górzance przy szlakowskazie spotykam matkę z synem. Przyjechali ze Starachowic , śpią w namiocie na polu campingowym w Polańczyku . Chwila miłej rozmowy i ruszam dalej w stronę Radziejowej .Trasa ciągnie się pod górę . Początkowo z obu stron las ale po jakimś czasie otwiera się widok na połoniny , w dole pagórki osnute mgłą . Przepiekany widok i perspektywa szalonego zjazdu w stronę Stężnicy . Po drodze zatrzymuję się przy budynkach Natura Park . Charakterystyczny wjazd z bramą z niedźwiedziami. Kiedyś były tu zabudowania PGR-u a teraz przepiękny ośrodek rekreacyjny.

W Baligrodzie zatrzymuje się na chwilę przy odnawianej Cerkwi a w parku przy pomniku czołgu . To małe miasteczko ale pewnie jeszcze wrócę tu nie raz .

Teraz już asfaltem w stronę Leska aby w Hoczewie odbić do Polańczyka. Na zakręcie w Hoczewie wpadam na chwile do GALERI miejscowego twórcy ludowego , który sam mnie zaprasza do zwiedzania.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 3 "Przez Sine Wiry do Łopienki" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 1 712 m

Suma zjazdów: 1 712 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca UM_Podkarpackie

To trasa w samym centrum Bieszczadów. Prowadzi drogami asfaltowymi i szutrowymi, więc technicznie jazdę uznamy jako łatwą, a jedynymi utrudnieniami będą podjazdy, w tym dwa dość wymagające. Doprowadzą nas w piękne odludne miejsca, z licznymi śladami dawnych wsi oraz dziką przyrodą w dolinie Wetlinki. Ruszamy z parkingu leśnego przy bieszczadzkiej obwodnicy na wschodnim skraju Bukowca (Otaczarnia). Kierujemy się drogą szutrową na południe, początkowo za znakami ścieżki przyrodniczej. Przed nami dość długi i mozolny podjazd na przełęcz, a następnie zjazd w dolinę Sanu. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po chwili docieramy do kolejnego rozjazdu. Jesteśmy na terenie dawnej wsi Studenne. Tutaj stała niegdyś żydowska karczma. Skręcamy w prawo. Rozpoczynamy mozolny podjazd na przełęcz Szczycisko, rozdzielającą doliny Sanu i Wetlinki. Za przełęczą czeka nas kolejny odcinek podjazdu. Droga przez kolejne pół kilometra trawersuje zbocze Szczyciska wciąż wznosząc się. W końcu zakręcamy w prawo i rozpoczynamy prawie 4-kilometrowy zjazd zboczem doliny Wetlinki. Przejeżdżamy mostem na drugą stronę rzeki. Znajdujemy się w opustoszałej dolinie, kiedyś licznie zasiedlonej mieszkańcami wsi Łuh, Zawój i Jaworzec. Dla ich upamiętnienia wyznaczono wzdłuż doliny Wetlinki ścieżkę historyczno-przyrodniczą „Bieszczady Odnalezione”. Skręcamy w prawo i wzdłuż lewego brzegu rzeki jedziemy z powrotem na północ. Koryto rzeki wraz z otoczeniem objęte jest ochroną rezerwatu Silne Wiry.

Mijając platformę widokową i wiatę dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo, a po chwili, w lewo, w szutrówkę prowadzącą do kolejnego ciekawego miejsca – cerkwi w Łopience . Powrót tą samą drogą. Dalej kierujemy się na północ, przejeżdżamy przez wsie Polanki i Terka. Na skrzyżowaniu z małą obwodnicą bieszczadzką skręcamy w prawo i po chwili docieramy na parking.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Rezerwat leśno-krajobrazowy „Sine Wiry” na rzece Wetlince położony jest w wyjątkowo malowniczej okolicy, na obszarze nieistniejących dziś wsi Łuh, Zawój i Polanki. Ochroną w tym rozległym rezerwacie objęto 7-kilometrowy, przełomowy odcinek rzeki Wetlinki od dawnej wsi Łuh aż do jej ujścia do wód Solinki, a także blisko 600-metrowy przełomowy odcinek rzeki Solinki ze zboczem masywu Połomy, porośnięty starym lasem bukowo-jodłowym. W rezerwacie odkryto 10 zespołów roślinnych, 350 gatunków leśnych roślin naczyniowych w układzie piętrowym i wiele gatunków fauny bieszczadzkiej z wielkimi ssakami i ptakami drapieżnymi. Osobliwością tego miejsca są: rzeczne progi skalne, strome urwiste brzegi nad Wetlinką i Solinką, malownicze przełomowe ich odcinki, a także żerujące tu stadami ptaki wodne.

Cerkiew unicka pw. św. Paraskewii w Łopience – świątynię wzniesiono prawdopodobnie w I poł. XIX w., w miejscu wcześniejszej drewnianej budowli. We wnętrzu znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Bożej Łopieńskiej. Nieopodal cerkwi zachowała się murowana kaplica grobowa, drewniana dzwonnica oraz cmentarz, wokół którego rosną wiekowe lipy. 10 min drogi od cerkwi znajduje się źródełko, którego wody uznawane są za uzdrawiające. Źródełko jest czynne w zależności od aktualnego stanu wód gruntowych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 5 "Z Baligrodu w stronę Chryszczatej" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,89 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 315 m

Suma podjazdów: 880 m

Suma zjazdów: 880 m Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca UM_Podkarpackie

Ta trasa bardzo oszczędnie serwuje panoramy widokowe, a dokładnie jest tylko jedno takie miejsce – Przełęcz pod Gabrów Wierchem. Pojedziemy przez kiedyś zamieszkałe, a teraz zupełnie wyludnione doliny. Po drodze spotkamy: rezerwaty przyrody, źródła wody mineralnej, gołoborza górskie i urokliwe, położone u stóp Chryszczatej, jeziorko. Trasa jest bardzo łatwa nawigacyjnie, ponadto w całości biegnie wzdłuż szlaków rowerowych, które powinny ułatwiać wybór kierunku.

Z rynku w Baligrodzie ruszamy główną drogą na północ w kierunku Leska. Po trzech kilometrach skręcamy w lewo, za drogowskazaem „Kiełczawa 3” i niebieskim szlakiem rowerowym. Jedziemy w górę doliny potoku Mchawka. Dogodnym miejscem na postój będzie Przełęcz pod Gabrów Wierchem, skąd podziwiać można lesiste wzniesienia tej części Pogórza Bieszczadów, pasm Chryszczatej i Wołosania, Durnej i Łopiennika oraz połonin w BdPN. Przed nami szybki zjazd do Kalnicy. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Kolejna część naszej trasy prowadzi drogą szutrową przez teren dawnej wsi Sukowate. Przed nami wyniosły masyw Chryszczatej. Droga pnie się pod górę. Za przełęczą napotkamy klimatyczne miejsce do odpoczynku – nad Jeziorkiem Bobrowym .

Następnie zjeżdżamy na teren dawnej wsi Huczwice. Przy drodze trudno dostrzec jakiekolwiek jej ślady, otwarte zbocza zostały już w znacznej części pozarastane. Dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym stoi letnia chatka studencka „Huczwice”, skręcamy w lewo i doliną Rabskiego Potoku rozpoczynamy powrót do Baligrodu. Po drodze przejedziemy jeszcze przez rezerwat Gołoborze .

Po dotarciu do drogi wojewódzkiej skręcamy w lewo i po 2,5 km jesteśmy w miejscu, skąd zaczynaliśmy trasę.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Murowana cerkiew unicka w Baligrodzie z 1835 r. – ufundowana przez ówczesnego właściciela miasta Wincentego Karsznickiego. Świątynia została gruntownie odremontowana, dzięki czemu przywrócono jej dawną świetność.

Czołg T-34 w Baligrodzie – pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej ustawiony w rynku na betonowym postumencie w 1981 r. Zastąpił on stojący tu dawniej (od 1945 r.) mały czołg T-70, który jako pierwszy, według miejscowej tradycji, miał wjechać do miasta. Dzisiejszy czołg-pomnik upamiętnia wyzwolenie Baligrodu przez żołnierzy 30. Dywizji Piechoty IV Frontu Ukraińskiego, która zdobyła miejscowość po zaciętych bojach 25 IX 1944 r.

Cmentarz wojenny – (przy wyjeździe z miejscowości w kierunku Leska) z mogiłami żołnierzy radzieckich i polskich poległych w walkach o wyzwolenie Bieszczadów w 1944 r. i w walkach z oddziałami UPA w latach 1945–1947. W 155 mogiłach zbiorowych spoczywa tu 5127 żołnierzy, a w centralnym miejscu cmentarza stoi betonowy pomnik w kształcie tarczy grunwaldzkiej.

Jeziorko Bobrowe – malownicze rozlewisko powstałe na skutek usypania tamy na potoku, doskonałe miejsce do zasiedlenia przez bobry. Nad jeziorkiem w 50. rocznicę powstania koła łowieckiego „Jarząbek” w Baligrodzie wybudowano drewnianą kapliczkę myśliwską. Obok urządzono miejsce odpoczynkowe z wiatą, platformą widokową, ławkami i tablicą informacyjną.

Rezerwat Gołoborze – położony w pobliżu wyludnionej w latach 1946–47 wsi Rabe, chroni gołoborze górskie powstałe w miejscu wychodni piaskowca kwarcowego. Nieopodal znajduje się kamieniołom, z którego podziwiać można unikalny rumosz skalny. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, za Rabskim potokiem, znajdują się cenne źródła mineralne – szczawy arsenowo-żelaziste, do dziś niestety nieeksploatowane. Dzięki nim już w 1974 r. Rabe otrzymało status uzdrowiska, ale do tej pory nie rozwinęła się tam zabudowa i infrastruktura zdrojowa.

Nawiguj