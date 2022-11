Ścieżki rowerowe do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 listopada?

Trasy rowerowe z Sanoka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,54 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 144 m

Suma zjazdów: 1 144 m

Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca UM_Podkarpackie

Łatwa trasa z jednym wymagającym podjazdem – z Prełuk do Komańczy. Utrudnieniem, a może urozmaiceniem, będą przejazdy w bród przez koryto Osławy. Po drodze poznamy wiele miejsc odludnych. Na bazę wycieczki wybieramy Komańczę. Stąd kierujemy się drogą wojewódzką na południe. Przez znaczną część trasy towarzyszyć nam będą znaki czerwonego szlaku rowerowego. W Radoszycach na rozjeździe odbijamy w prawo, aby zwiedzić tę interesującą wioskę. Najpierw jednak podjedziemy nieco wyżej do radoszyckiego źródełka. W drodze powrotnej przejedziemy wzdłuż zabudowań wsi, wypatrując starych chat łemkowskich oraz drewnianej cerkwi . Drogą wojewódzką kierujemy się dalej na południe, w stronę malowniczej doliny Osławicy. W Nowym Łupkowie odchodzi w prawo droga do głównej części wsi, gdzie znajduje się słynna stacja kolejowa, na której w 1880 r. ponad 300 galicyjskich dygnitarzy żegnało Cesarza Franciszka Józefa I po wizytacji Twierdzy Przemyśl. Z widokowego Rysawskiego Wierchu opadamy w dolinę potoku Smolnik. Na dwudziestym kilometrze zjeżdżamy z drogi wojewódzkiej w lewo, w kierunku wsi Smolnik. Od tej pory aż do Prełuk pojedziemy wzdłuż rzeki Osławy. Kierujemy się cały czas drogą asfaltową na północ, mijając po drodze cerkiew w Smolniku , a nieco dalej stromy stok Kiczary, na którym usytuowane jest schronisko z lądowiskiem dla małych samolotów. W drodze do Duszatyna przyjdzie nam czterokrotnie przeprawić się w bród przez Osławę, po betonowych płytach. Za Duszatynem pojedziemy wzdłuż rezerwatu chroniącego malowniczy przełom tej rzeki . W Prełukach, za mostem i linią kolejową jedziemy w lewo. Szutrówka serpentynami wspina się na przełęcz, by po chwili zjazdem doprowadzić nas na obrzeża Komańczy.