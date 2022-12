Ścieżki rowerowe do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Sanoka proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Sanoka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 20 Do kościoła w Haczowie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,17 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 363 m

Suma zjazdów: 363 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Sanoka Prawie w całości asfaltowa trasa, z niewielkimi podjazdami, niepolecana jednak dla rodzin z dziećmi, ze względu na dosyć ruchliwe drogi. Poruszać się będziemy w dolinach rzek Wisłoka i Morwawy. Start proponujemy ze wsi Targowiska, nieopodal drogi krajowej nr 19. Ruszamy z dużego parkingu przy drewnianym kościele .

Zjeżdżamy w stronę centrum wsi, główną drogą kierujemy się na północ. Po jednym kilometrze, za mostkiem, odbijamy w prawo. Wąskim asfaltem, a następnie drogą szutrową dojeżdżamy do linii kolejowej, którą przekraczamy. Przed nami krótki, kilkusetmetrowy przejazd drogą gruntową, początkowo wzdłuż ogrodzenia. Dojeżdżamy do głównej drogi we wsi Pustyny i skręcamy w prawo, a chwilę później w lewo. Przekraczamy drogę krajową i zmierzamy w kierunku widocznego z daleka kościoła w Krościenku Wyżnym. Skręcamy w lewo i podążamy wzdłuż Wisłoka. Po około dwóch kilometrach przekraczamy rzekę i jedziemy na wschód, częściowo wydzielonymi dla rowerów drogami, w stronę „krajówki”. Jadąc na południe, pokonujemy jej krótki odcinek, po czym zjeżdżamy na lewo, w kierunku Haczowa. Do wsi i znajdującego się w niej gotyckiego drewnianego kościoła , docieramy po około trzech kilometrach. Z ronda odbijamy w lewo, w kierunku ciekawego zespołu dworsko-parkowego, po czym wracamy i skręcamy ponownie w lewo. Na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się za drogowskazem „Wróblik Szl. 7”. Dalszą drogę wskaże nam okazała dawna cerkiew , którą mijamy po prawej stronie. Do Targowisk droga wiedzie przez wsie: Wróblik Królewski i Widacz. Na tym odcinku przyjdzie nam pokonać widokowe wzniesienie z wiatrakami. Do punktu startu wracamy znanym nam wąskim asfaltem pod górę.

ATRAKCJE NA TRASIE: Drewniany kościół pw. św. Małgorzaty w Targowiskach pochodzi z XVIII w. Wybudowano go z użyciem materiałów z poprzedniej świątyni. Liczne przebudowy zatraciły jego pierwotny charakter. W XIX w. dobudowano kaplicę oraz przedłużono nawę główną. W miejscu spalonej drewnianej dzwonnicy, stanęła murowana, parawanowa. Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie – to największy drewniany kościół konstrukcji zrębowej w Europie i najstarszy tego typu obiekt w Polsce. Świątynia została wzniesiona w I połowie XV w. w stylu gotyckim. W czasie najazdu tatarskiego, w 1624 r., kościół uległ zniszczeniu. Podczas remontu i rozbudowy wzniesiono wieżę i dodano podcienia (tzw. „soboty”). Wnętrze kościoła zdobi monumentalna polichromia z 1494 r. (prawdopodobnie najstarsza polichromia tego typu w Europie) oraz późniejsza z ok. 1864 r. Najcenniejszym zabytkiem jest Pieta – figura z XV w. Od 2003 r. haczowski kościół znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zespół dworsko-parkowy w Haczowie – w otoczeniu rozległego parku znajdują się pozostałości dawnego zespołu dworskiego, w tym wyremontowany XVII-wieczny dwór z oficyną, oranżeria, kaplica oraz brama wjazdowa. W parku organizowane są imprezy plenerowe i koncerty. Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy we Wróbliku Szlacheckim – świątynię w typie cerkwi łemkowskiej wzniesiono w 1869 r. Po II wojnie światowej została nieco przebudowana i przekazana kościołowi rzymskokatolickiemu. We wnętrzu zachowały się częściowo ikonostas oraz XIX-wieczne polichromie figuralne. Obok świątyni wznosi się okazała XIX-wieczna dzwonnica wybudowana na planie ośmioboku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dzień 2. Czy to już Ukraina? Stopień trudności: 1.0

Dystans: 109,44 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 493 m

Suma podjazdów: 2 299 m

Suma zjazdów: 1 902 m Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca Andrzej.aa

Chmury spowijały całe niebo. Nie zdążyłem się spakować, a już zaczynało dżdżyć. Najpierw myślałem, że to opadająca mgła, ale opad się nasilał. Trzeba było niezwłocznie ruszać. Przede mną dystans do odrobienia z wczorajszego planu, a schować się mogłem chyba wszędzie.

Na początek musiałem zjeść śniadanie. Niełatwo było znaleźć sklep, bo zachciało mi się jechać z drugiej strony Sanu. Po kilku kilometrach wypatrzyłem budynek, który okazał się być sklepem. Przydałby się szyld albo chociaż znak przy drodze. Przemiła sklepowa zasugerowała zrobienie kanapek, które wsunąłem z apetytem.

Mżawka, która raz po raz zamieniała się miejscem z drobnym deszczem, hulała na całego, aż dotarłem do stacji benzynowej w Lesku. Wypiłem kawę i gdy wyszedłem, już nie padało. Niebo jednak nadal było bez słońca. Mogłem odtąd zdejmować i zakładać bluzę odpowiednio na podjazdach i zjazdach, a tych było mnóstwo.

Zatrzymałem się w Solinie na obiedzie. Pstrąg i regionalny napój o smaku jabłkowym. Zastanawiam się, czy uda mi się zjeść jakieś regionalne danie.

Zjechałem do zapory w Solinie. Ludzi tam strasznie dużo, a zaraz na końcu tamy – bazar rupieci – od kapci po plastikowe pierścionki. Ja się skusiłem na ser owczy. Zapomniałem tylko zapytać, czy to aby na pewno mleko od owcy (niecertyfikowane oscypki mogą być robione z mleka krowiego).

Bateria w mojej ładowarce solarnej to jakaś podróbka, bo nie sądzę, żeby 5 godzin słońca wczoraj nie mogło jej naładować do pełna. Nie udało mi się uzyskać nawet połowy naładowanej baterii w telefonie. Na szczęście rano znalazłem kontakt elektryczny i podczas pakowania się podniosłem trochę procent naładowania w urządzeniu. Przy dzisiejszej pogodzie nie udało mi się nawet na chwilę wyciągnąć panelu, aby dać mu jeszcze jedną szansę.

Żeby drogę sprawić jak najkrótszą, plan pokierował mnie na szlak rowerowy wzdłuż rezerwatu Krywe. Dużo pagórków i kamienno-szutrowa nawierzchnia drogi spowalniały mnie na tyle, by stwierdzić, że mogłem jechać na około. W dodatku te bezmyślne wycinki drzew. Czemu leśnicy nie mogą informować o nich przed wjazdem na szlak?

Dalej było już tylko nabijanie kilometrów na liczniku, bo wiedziałem, że dzisiejszy plan nie wypali. Chciałem po prostu dostać się jak najdalej na południe. W sklepiku w Mucznem dowiedziałem się, że w następnej miejscowości znajdę nocleg, więc tam też pojechałem. Zaczęło padać, gdy dotarłem do Tarnawy Niżnej, a tym samym do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (przynajmniej tak mnie poinformowały znaki). Zatrzymałem się w hoteliku rodem z PRL-u, a moja sieć komórkowa powitała mnie na Ukrainie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z Polańczyka do Baligrodu przez Górzankę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,77 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 326 m

Suma podjazdów: 788 m

Suma zjazdów: 774 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Sanoka Koniec czerwca a jest tak zimno ,że zakładam zimową rowerową kurtkę . Dziś ruszam w stronę Baligrodu. Najpierw znana już mi trasa w kierunku Wołkowyi a potem kierunku Górzanki . Trochę się obawiałem ,że trafię na polne drogi , co przy tych opadach mogło okazać się przeszkodą nie do przejechania , ale trafiam na piękną równą asfaltową drogę , która zaprowadzi mnie aż do Baligrodu. W Górzance przy szlakowskazie spotykam matkę z synem. Przyjechali ze Starachowic , śpią w namiocie na polu campingowym w Polańczyku . Chwila miłej rozmowy i ruszam dalej w stronę Radziejowej .Trasa ciągnie się pod górę . Początkowo z obu stron las ale po jakimś czasie otwiera się widok na połoniny , w dole pagórki osnute mgłą . Przepiekany widok i perspektywa szalonego zjazdu w stronę Stężnicy . Po drodze zatrzymuję się przy budynkach Natura Park . Charakterystyczny wjazd z bramą z niedźwiedziami. Kiedyś były tu zabudowania PGR-u a teraz przepiękny ośrodek rekreacyjny.

W Baligrodzie zatrzymuje się na chwilę przy odnawianej Cerkwi a w parku przy pomniku czołgu . To małe miasteczko ale pewnie jeszcze wrócę tu nie raz .

Teraz już asfaltem w stronę Leska aby w Hoczewie odbić do Polańczyka. Na zakręcie w Hoczewie wpadam na chwile do GALERI miejscowego twórcy ludowego , który sam mnie zaprasza do zwiedzania.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sanoka

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 6 "Z Komańczy do Łupkowa" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,54 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 144 m

Suma zjazdów: 1 144 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Sanoka

Łatwa trasa z jednym wymagającym podjazdem – z Prełuk do Komańczy. Utrudnieniem, a może urozmaiceniem, będą przejazdy w bród przez koryto Osławy. Po drodze poznamy wiele miejsc odludnych. Na bazę wycieczki wybieramy Komańczę. Stąd kierujemy się drogą wojewódzką na południe. Przez znaczną część trasy towarzyszyć nam będą znaki czerwonego szlaku rowerowego. W Radoszycach na rozjeździe odbijamy w prawo, aby zwiedzić tę interesującą wioskę. Najpierw jednak podjedziemy nieco wyżej do radoszyckiego źródełka. W drodze powrotnej przejedziemy wzdłuż zabudowań wsi, wypatrując starych chat łemkowskich oraz drewnianej cerkwi . Drogą wojewódzką kierujemy się dalej na południe, w stronę malowniczej doliny Osławicy. W Nowym Łupkowie odchodzi w prawo droga do głównej części wsi, gdzie znajduje się słynna stacja kolejowa, na której w 1880 r. ponad 300 galicyjskich dygnitarzy żegnało Cesarza Franciszka Józefa I po wizytacji Twierdzy Przemyśl. Z widokowego Rysawskiego Wierchu opadamy w dolinę potoku Smolnik. Na dwudziestym kilometrze zjeżdżamy z drogi wojewódzkiej w lewo, w kierunku wsi Smolnik. Od tej pory aż do Prełuk pojedziemy wzdłuż rzeki Osławy. Kierujemy się cały czas drogą asfaltową na północ, mijając po drodze cerkiew w Smolniku , a nieco dalej stromy stok Kiczary, na którym usytuowane jest schronisko z lądowiskiem dla małych samolotów. W drodze do Duszatyna przyjdzie nam czterokrotnie przeprawić się w bród przez Osławę, po betonowych płytach. Za Duszatynem pojedziemy wzdłuż rezerwatu chroniącego malowniczy przełom tej rzeki . W Prełukach, za mostem i linią kolejową jedziemy w lewo. Szutrówka serpentynami wspina się na przełęcz, by po chwili zjazdem doprowadzić nas na obrzeża Komańczy.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Greckokatolicka cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy – zbudowana w latach 1985–1988, posiada dwie części: dolną murowaną i górną drewnianą. Wnętrze świątyni zdobią ikonostas z XIX w. i oryginalna polichromia. W bocznym ołtarzu znajduje się cudowna ikona Matki Bożej (Pokrow). W przyziemiu cerkwi znajduje się mała Izba Muzealno-Etnograficzna, prezentującą życie codzienne Łemków nadosławskich.

Prawosławna cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy z 1802 r., odbudowana po pożarze z 13 września 2006 r. Odtworzona w 2010 r. według dawnego wzoru świątynia z nowym ikonostasem wyróżnia się w krajobrazie wsi piękną sylwetką reprezentującą styl wschodniołemkowski.

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Dymitra w Radoszycach – drewniana trójdzielna cerkiew z 1868 r. W jej wnętrzu zachował się ikonostas z XIX w. Dziś świątynia jest filialnym kościołem rzymskokatolickim. Obok znajdują się kamienna parawanowa brama-dzwonnica i przycerkiewny cmentarz.

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Mikołaja w Smolniku z 1806 r. z dzwonnicą obok, otoczoną jeszcze tradycyjnym łemkowskim murem kamiennym. We wnętrzu zachowały się: cenny czterostrefowy ikonostas z początku XIX w., ikony z XVIII–XIX w. oraz bogata polichromia. Obok znajduje się dawny przycerkiewny cmentarz.

Rezerwat krajobrazowy Przełom Osławy pod Duszatynem obejmuje przełomowy odcinek rzeki Osławy wokół wzgórza Łokieć (515 m n.p.m.), pomiędzy Duszatynem a Prełukami, a także wschodnie stoki Karniatowego Łazu (709 m n.p.m.). Ochronie podlegają tu urzekające formy krajobrazu wraz ze skalistym korytem rzeki i cennymi naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 26 "Wzdłuż doliny Sanu z wyjazdem na Patryję" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 629 m

Suma zjazdów: 629 m Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca UM_Podkarpackie

W większości łatwa, rekreacyjna trasa wiodąca widokową doliną Sanu z jednym, ale dość wymagającym podjazdem, który ewentualnie można pominąć wybierając wariant skrótowy w Babicach. Trasę można jeszcze bardziej sobie uprościć wracając do Dubiecka bezpośrednio z Bachowa drugą stroną doliny Sanu. Wtedy pojedziemy zupełnie płaską, bezpieczną trasą, na którą możemy wybrać się także z dzieckiem. Wygodne miejsce w Dubiecku na zaparkowanie samochodu znajdziemy w centrum lub przy południowej drodze wylotowej obok boiska sportowego. Właśnie tą drogą prowadzi nasza trasa. Wygodną ścieżką rowerową dojedziemy do kładki na Sanie w miejscowości Wybrzeże. Po drugiej stronie rzeki poruszać się będziemy przez kilka kilometrów wyasfaltowaną alejką, najpierw wśród pól, następnie skrajem lasu. W Iskaniu dołącza do naszej trasy szlak rowerowy Green Velo, którym poruszać się będziemy aż do Babic. W Bachowie, wiszącą kładką, wracamy na lewy brzeg Sanu. Tuż przed kładką dogodne miejsce wypoczynkowe (MOR). Na skrzyżowaniu z niewielkim sklepem jedziemy w prawo. Jeżeli chcemy wybrać najkrótszy wariant trasy należy jechać w tym miejscu na wprost. Przed wjazdem do Babic szlak Green Velo odbija w lewo. Jeżeli rezygnujemy z podjazdu na widokową Patryję, jedziemy za szlakiem, by dalej drogą nr 884 wrócić do Babic. W Babicach możemy obejrzeć barokowy kościół i ukrytą za pierwszymi zabudowaniami przy wjeździe do wsi opuszczoną cerkiew . Krótki przejazd drogą nr 884 kończy skręt w lewo do Skopowa. Już z daleka ujrzymy ładną bryłę dawnej cerkwi, obecnie kościoła. Na rozwidleniu, gdzie ponownie spotykamy Green Velo, wybieramy lewą odnogę i dwukilometrowym podjazdem wznosimy się na górski grzbiet. Mijając plac z urządzeniami wiertni dojeżdżamy do widokowego wierzchołka Patryji. Warto zatrzymać się na chwilę, aby odpocząć i podziwiać piękną panoramę. Widokowym zjazdem opadamy do drogi nr 884, a następnie do Nienadowej. Tutaj skręcamy w lewo, po chwili w prawo i bocznymi drogami wracamy do Dubiecka. W miasteczku koniecznie trzeba zwiedzić pięknie zadbany zespół pałacowy oraz murowaną cerkiew.

ATRAKCJE NA TRASIE: Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Babicach – późnobarokowy, wybudowany w 1792 r. Po pożarze w 1866 r. świątynia została odbudowana w dzisiejszej formie. We wnętrzu znajduje się m.in. ołtarz z cudownym obrazem Matki Bożej. Drewniana greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – wybudowana około 1840 r. w miejscu poprzedniej świątyni, odnowiona pod koniec XIX w. Od 1947 r. stoi opuszczona. We wnętrzu zachowały się resztki polichromii. Obok cerkwi stoi dobrze zachowana dzwonnica o konstrukcji słupowej.

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Skopowie – murowaną świątynię na planie krzyża greckiego wzniesiono w 1900 r. w miejscu poprzedniej drewnianej. Służyła mieszkańcom do 1945 r. Cerkiew odnowiono w latach 80. XX w. Od tego czasu użytkowana jest przez kościół rzymskokatolicki. Pałac Krasickich w Dubiecku z XVIII w., obecnie hotel ze stylową restauracją, wybudowany z wykorzystaniem murów poprzedniej budowli, w której urodził się książę poetów – Ignacy Krasicki. Wokół roztacza się park z licznymi dębami, od których pochodzi nazwa miejscowości Dubiecko.

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Dubiecku – trójdzielna budowla, postawiona na planie krzyża z 1927 r., zwieńczona centralną kopułą, z pięknym portalem. W wyremontowanej dziś cerkwi mieści się Kresowy Dom Sztuki. Prowadzona jest tutaj działalność wystawiennicza oraz szeroko pojęta działalność kulturalna.

Nawiguj

