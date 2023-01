Ścieżki rowerowe do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 stycznia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Najciekawsza część trasy w śladzie. Łagodny podjazd drogą pod rezerwat Źródliska Jasiołki. Później odbijamy w niebieski szlak - szczerze mówiąc spodziewałem się pchania roweru i ciężkiej trasy, a okazała się bardzo łagodna i przyjemna - nawet błota (mimo tygodniowych deszczów) nie było zbyt wiele. Na Wielkim Bukowcu wieża widokowa, z której nic nie widać, następnie wjechałem w niebieski szlak na stronę słowacką - szlak od razu chyba zgubiłem przez wycięte drzewa - i próbowałem przejechać drogą ścinkową. Jednak to był błąd - trzeba było przejść ten kawałek na przełaj (jedyny krótki 700 m kawałek na tej trasie, którym nie dało się w obecnych warunkach przejechać). Następnie bardzo przyjemna twarda droga w dół i asfalt do Miedzilaborców. Kierunek na Certizne i przyjemna droga szutrowa na stronę polską przez Lipowiec do Jaślisk. Cała trasa do pokonania bez zsiadania z roweru (oprócz tego 700-metrowowego odcinka). Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 201 m

Suma podjazdów: 619 m

Suma zjazdów: 621 m

UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Sanoka

Jedna z dwóch proponowanych tras w Górach Sanocko-Turczańskich. Prowadzi prawie w całości asfaltami, tylko jeden krótki odcinek wiedzie drogą szutrową. Pojedziemy głównie dolinami potoków, wśród których skryły się drewniane kościoły i cerkwie. Po drodze czekają nas długie, ale niezbyt strome podjazdy i zjazdy. Startujemy z Tyrawy Wołoskiej położonej przy drodze krajowej nr 28. Duży parking znajduje się przy kościele pw. św. Mikołaja. Jedziemy w stronę Rakowej. We wsi, po drugiej stronie potoku, znajduje się trudno dostępna, dawna drewniana cerkiew z XIX w. Kolejną zabytkową świątynię zobaczymy w Paszowej. Jedziemy cały czas prosto. Przed nami podjazd, a następnie zjazd do Wańkowej. Na skrzyżowaniu polecamy odbić na chwilę w prawo, do dawnej koziarni, by spróbować słynnych Nikosowych serów. Wracamy do skrzyżowania i jedziemy główną drogą, mijając po lewej, ładnie usytuowaną na wzgórzu, dawną cerkiew. Przejeżdżamy przez znaną z tradycji naftowych, Ropienkę. Znajdują się tu dawna kopalnia ropy naftowej i neogotycki kościół z końca XIX w. W górnej części wsi – drewniana XIX-wieczna kaplica grobowa Wierzbickich. Świątynia jest obecnie nieużytkowana. W jej wnętrzu nie zachowało się dawne wyposażenie. Wracamy 150 m i skręcamy w prawo, do Zawadki. Przed nami krótki podjazd, a następnie długi zjazd. Na końcu wsi dostrzeżemy, widoczną z daleka, smukłą wieżę drewnianego kościółka. Świątynia ulokowana jest nieco na uboczu, na niewielkim wzgórzu. Warto odwiedzić to urokliwe miejsce. Kolejny fragment trasy to przyjemny przejazd doliną, częściowo drogą szutrową z dwoma brodami. W Rakowej skręcamy w prawo i zjeżdżamy do Tyrawy Wołoskiej.