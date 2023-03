Ścieżki rowerowe do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 marca?

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Sanoka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 1 712 m

Suma zjazdów: 1 712 m

Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca UM_Podkarpackie

To trasa w samym centrum Bieszczadów. Prowadzi drogami asfaltowymi i szutrowymi, więc technicznie jazdę uznamy jako łatwą, a jedynymi utrudnieniami będą podjazdy, w tym dwa dość wymagające. Doprowadzą nas w piękne odludne miejsca, z licznymi śladami dawnych wsi oraz dziką przyrodą w dolinie Wetlinki. Ruszamy z parkingu leśnego przy bieszczadzkiej obwodnicy na wschodnim skraju Bukowca (Otaczarnia). Kierujemy się drogą szutrową na południe, początkowo za znakami ścieżki przyrodniczej. Przed nami dość długi i mozolny podjazd na przełęcz, a następnie zjazd w dolinę Sanu. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po chwili docieramy do kolejnego rozjazdu. Jesteśmy na terenie dawnej wsi Studenne. Tutaj stała niegdyś żydowska karczma. Skręcamy w prawo. Rozpoczynamy mozolny podjazd na przełęcz Szczycisko, rozdzielającą doliny Sanu i Wetlinki. Za przełęczą czeka nas kolejny odcinek podjazdu. Droga przez kolejne pół kilometra trawersuje zbocze Szczyciska wciąż wznosząc się. W końcu zakręcamy w prawo i rozpoczynamy prawie 4-kilometrowy zjazd zboczem doliny Wetlinki. Przejeżdżamy mostem na drugą stronę rzeki. Znajdujemy się w opustoszałej dolinie, kiedyś licznie zasiedlonej mieszkańcami wsi Łuh, Zawój i Jaworzec. Dla ich upamiętnienia wyznaczono wzdłuż doliny Wetlinki ścieżkę historyczno-przyrodniczą „Bieszczady Odnalezione”. Skręcamy w prawo i wzdłuż lewego brzegu rzeki jedziemy z powrotem na północ. Koryto rzeki wraz z otoczeniem objęte jest ochroną rezerwatu Silne Wiry.

Mijając platformę widokową i wiatę dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo, a po chwili, w lewo, w szutrówkę prowadzącą do kolejnego ciekawego miejsca – cerkwi w Łopience . Powrót tą samą drogą. Dalej kierujemy się na północ, przejeżdżamy przez wsie Polanki i Terka. Na skrzyżowaniu z małą obwodnicą bieszczadzką skręcamy w prawo i po chwili docieramy na parking.