Ścieżki rowerowe do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 24 - 25 września?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Sanoka przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Sanoka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dzień 2. Czy to już Ukraina? Stopień trudności: 1.0

Dystans: 109,44 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 493 m

Suma podjazdów: 2 299 m

Suma zjazdów: 1 902 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca Andrzej.aa Chmury spowijały całe niebo. Nie zdążyłem się spakować, a już zaczynało dżdżyć. Najpierw myślałem, że to opadająca mgła, ale opad się nasilał. Trzeba było niezwłocznie ruszać. Przede mną dystans do odrobienia z wczorajszego planu, a schować się mogłem chyba wszędzie.

Na początek musiałem zjeść śniadanie. Niełatwo było znaleźć sklep, bo zachciało mi się jechać z drugiej strony Sanu. Po kilku kilometrach wypatrzyłem budynek, który okazał się być sklepem. Przydałby się szyld albo chociaż znak przy drodze. Przemiła sklepowa zasugerowała zrobienie kanapek, które wsunąłem z apetytem.

Mżawka, która raz po raz zamieniała się miejscem z drobnym deszczem, hulała na całego, aż dotarłem do stacji benzynowej w Lesku. Wypiłem kawę i gdy wyszedłem, już nie padało. Niebo jednak nadal było bez słońca. Mogłem odtąd zdejmować i zakładać bluzę odpowiednio na podjazdach i zjazdach, a tych było mnóstwo.

Zatrzymałem się w Solinie na obiedzie. Pstrąg i regionalny napój o smaku jabłkowym. Zastanawiam się, czy uda mi się zjeść jakieś regionalne danie.

Zjechałem do zapory w Solinie. Ludzi tam strasznie dużo, a zaraz na końcu tamy – bazar rupieci – od kapci po plastikowe pierścionki. Ja się skusiłem na ser owczy. Zapomniałem tylko zapytać, czy to aby na pewno mleko od owcy (niecertyfikowane oscypki mogą być robione z mleka krowiego).

Bateria w mojej ładowarce solarnej to jakaś podróbka, bo nie sądzę, żeby 5 godzin słońca wczoraj nie mogło jej naładować do pełna. Nie udało mi się uzyskać nawet połowy naładowanej baterii w telefonie. Na szczęście rano znalazłem kontakt elektryczny i podczas pakowania się podniosłem trochę procent naładowania w urządzeniu. Przy dzisiejszej pogodzie nie udało mi się nawet na chwilę wyciągnąć panelu, aby dać mu jeszcze jedną szansę.

Żeby drogę sprawić jak najkrótszą, plan pokierował mnie na szlak rowerowy wzdłuż rezerwatu Krywe. Dużo pagórków i kamienno-szutrowa nawierzchnia drogi spowalniały mnie na tyle, by stwierdzić, że mogłem jechać na około. W dodatku te bezmyślne wycinki drzew. Czemu leśnicy nie mogą informować o nich przed wjazdem na szlak?

Dalej było już tylko nabijanie kilometrów na liczniku, bo wiedziałem, że dzisiejszy plan nie wypali. Chciałem po prostu dostać się jak najdalej na południe. W sklepiku w Mucznem dowiedziałem się, że w następnej miejscowości znajdę nocleg, więc tam też pojechałem. Zaczęło padać, gdy dotarłem do Tarnawy Niżnej, a tym samym do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (przynajmniej tak mnie poinformowały znaki). Zatrzymałem się w hoteliku rodem z PRL-u, a moja sieć komórkowa powitała mnie na Ukrainie.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 10 Na szlaku Ekomuzeum „Hołe” Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,95 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 539 m

Suma zjazdów: 539 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Sanoka Kolejna propozycja trasy w Górach Sanocko-Turczańskich. W przypadku tej pętli pojedziemy w całości drogami asfaltowymi, jednak nieco mniej ruchliwymi i wśród rzadszej zabudowy. Nie zabraknie widokowych podjazdów i zjazdów. Na start proponujemy wybrać Brzegi Dolne, położone przy drodze krajowej nr 84, prowadzącej na Ukrainę. Ruszamy z niewielkiego parkingu przy dawnej cerkwi . Po dwóch kilometrach, na rozdrożu, skręcamy w lewo. Jedziemy przez Łodynę, włączoną w obręb Ekomuzeum „Hołe”, mijając po drodze karczmę, starą chatę bojkowską i cerkiew . Kolejną wsią letniskową, przez którą przejeżdżamy jest Dźwiniacz Dolny, malowniczo usytuowany w rozległej kotlinie górskiej nad potokiem Dźwiniacz. Naszą uwagę z pewnością zwróci górujące po lewej stronie pasmo Ostrego Działu. Przy drodze zobaczymy pomnik upamiętniający miejsce dawnej granicy z ZSSR z 1951 r. Po kilku kilometrach osiągamy Przełęcz pod Kosowem (450 m n.p.m.), a następnie zjeżdżamy w kierunku Wańkowej. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Za kościołem odbijamy ponownie w prawo i jedziemy w kierunku wsi Brelików i Leszczowate. W tej drugiej zobaczymy kolejną urokliwą dawną cerkiew, usytuowaną nieco na uboczu. Dojedziemy do niej 200 m wąskim asfaltem, lekko pod górę. Dalej wspinamy się na Przełęcz Wolańską (536 m n.p.m.), z której opadamy do Łodyny. Po drodze mijamy wciąż czynną kopalnię ropy naftowej z charakterystycznymi kiwonami. W Łodynie kierujemy się na wprost i zmierzamy do Brzegów Dolnych, skąd zaczynaliśmy trasę.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Brzegach Dolnych pochodzi z 1884 r. Na skutek licznych remontów przeprowadzanych w kolejnym stuleciu zmieniła swój wygląd i dziś służy jako kościół rzymskokatolicki. We wnętrzu nie zachowało się pierwotne wyposażenie. Zobaczymy tu m.in. XVIII-wieczny ołtarz główny przeniesiony tu z kościoła w Przeworsku.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Łodynie – trójdzielna świątynia z 1862 r., oszalowana gontami, z dachem zwieńczonym baniastym hełmem. Podobnie, jak w przypadku cerkwi w Brzegach Dolnych, nie zachowało się pierwotne wyposażenie. Obecnie służy ona kościołowi rzymskokatolickiemu. Obok znajduje się murowana dzwonnica parawanowa z XX w.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Wańkowej – wybudowana w 1726 r. w Ropience i przeniesiona w to miejsce w 1985 r. Obecnie pełni funkcję kościoła parafialnego w Wańkowej. Po II wojnie światowej stała opuszczona i nieużytkowana. Stąd też skromne wyposażenie wnętrza, które w dużej mierze zostało rozkradzione.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Leszczowatem – wyróżniająca się z daleka świątynia, w zaskakującym żółtym kolorze, pochodzi z 1922 r. Wybudowana na planie krzyża łacińskiego, skrywa fragmenty ikonostasu z końca XVIII w. Od 1990 r. służy wiernym obrządku rzymskokatolickiego. Obok zachowały się drewniana dzwonnica z XVIII w., z zabytkowym XVI-wiecznym dzwonem oraz grobowiec właściciela wsi, Edmunda Kraińskiego.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 12 Przez źródła Jasiołki do Polan Surowicznych Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,24 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 568 m

Suma zjazdów: 568 m UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Sanoka

Ta trasa to prawdziwa gratka dla miłośników wycieczek rowerowych na łonie dzikiej przyrody, z dala od cywilizacji. Pętla składa się z dwóch części przedzielonych szosą. Drogę wskazywać nam będą tabliczki czarnego szlaku rowerowego. Startujemy w Woli Niżnej przy drodze wojewódzkiej nr 897. Kierujemy się na południe, rozłożystą doliną w górę Jasiołki. Początkowo pojedziemy asfaltem, który po drodze zamieni się w drogę szutrową. Mijamy kilka pojedynczych domostw, w tym dwie leśniczówki i Ośrodek Łowiecki „Gawra”. W Woli Wyżnej, niegdyś zamieszkiwanej przez blisko 320 osób, napotkamy osiedle byłego PGR-u. Za szlabanem wjeżdżamy w dziką, zupełnie opuszczoną część Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Mijamy dawne wsie Rudawka Jaśliska i Jasiel oraz rezerwat Źródliska Jasiołki. Przez chwilę towarzyszyć nam będzie niebieski szlak pieszy. Dalej droga stromo pnie się ku źródłom Jasiołki, po czym ostro skręca na północ. Doliną potoku zjeżdżamy do Moszczańca. Mijając dawny PGR dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej i kierujemy się na zachód. Po kilkuset metrach odbijamy w prawo, w gruntową drogę, za znakami zielonego szlaku pieszego. Po dojeździe do asfaltu ponownie skręcamy w prawo i dalej już kierujemy się tabliczkami czarnego szlaku rowerowego, który zaprowadzi nas do Polan Surowicznych. W urokliwej dolinie dawnej wsi zobaczymy ruiny murowanej dzwonnicy (wyremontowanej w ostatnim czasie), ślady dawnej cerkwi oraz dawny cmentarz. 300 m dalej znajduje się chatka studencka Chałupa Elektryków KTE „Styki”. Dojeżdżamy do asfaltu, skręcamy w lewo i pokonując niewielkie wzniesienie kierujemy się w stronę drogi wojewódzkiej i przełęczy, z której opadamy w dolinę Jasiołki, do punktu naszego startu.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Jasiel – dawna, niezbyt duża wieś (przed II wojną światową mieszkało tu ok. 380 osób) położona w pobliżu źródeł Jasiołki. Cerkiew powstała tutaj w 1825 r. w wyniku rozbudowy XVIII-wiecznej kaplicy – kolejne przebudowy miały miejsce w 1886 r. i 1934 r. Podczas I wojny światowej, zimą 1914–1915 r., w okolicy Jasiela trwały zacięte walki o karpackie przełęcze. Ucierpiała wówczas znaczna część wsi. W latach 1945–1946 całą ludność wysiedlono do ZSRR i wieś Jasiel przestała istnieć.

Polany Surowiczne – w 1880 r. mieszkało tutaj ponad 650 osób, prawie wyłącznie Rusinów. Przed II wojną światową wieś liczyła już prawie 1000 osób. Jej zabudowa łączyła się bezpośrednio z sąsiednią Surowicą. Polany Surowiczne były wtedy silnym ośrodkiem ukraińskich nacjonalistów. W 1946 r. wszystkich mieszkańców wysiedlono na Ukrainę. Chaty i cerkiew zostały rozebrane, a pola zmieniły się w nieużytki. Po wojnie teren doliny był okresowo wykorzystywany do wypasu bydła przez PGR i zakład karny z pobliskiego Moszczańca. Jedynymi śladami po wsi są ruiny murowanej dwukondygnacyjnej dzwonnicy z 1730 r., która wysiłkiem Stowarzyszenia Magurycz została częściowo wyremontowana, fundamenty drewnianej cerkwi z 1728 r., rozebranej po ostatniej wojnie, oraz kilka nagrobków na dawnym cmentarzu. W 1981 r., w jednym z opuszczonych budynków zakładu karnego, studenci z NZS Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej założyli chatkę studencką Chałupa Elektryków. Gospodarzem chatki jest Klub Turystyczny Elektryków „Styki” przy Wydziale Elektrycznym PW. Jest ona otwarta dla turystów na ogół od końca czerwca do końca września oraz niekiedy w innych terminach urlopowych.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 15 "Z Rymanowa-Zdroju w dolinę Wisłoka" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,55 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 316 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 821 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca UM_Podkarpackie

Bardzo atrakcyjna i w miarę łatwa pętla z Rymanowa-Zdroju w przełomowy odcinek doliny Wisłoka. Poza jednym dość męczącym, około 500-metrowym podjazdem z nawierzchnią szutrową, trasa jest całkowicie płaska i prowadzi drogami asfaltowymi. Na początek tej urokliwej wycieczki proponujemy Rymanów-Zdrój. W centrum znajdziemy dogodne miejsca na zaparkowanie samochodu. Całą trasę pojedziemy czarnym szlakiem rowerowym Nadleśnictwa Rymanów. Prowadzi on najpierw ścieżką rowerową, dalej lokalnymi uliczkami wzdłuż rzeki Tabor w kierunku Rymanowa. Przed centrum miasta odbija w prawo, w kierunku wschodnim. My proponujemy najpierw udać się na wprost, by zwiedzić urokliwy ryneczek oraz barokowy kościół . Przed Sieniawą ponownie opuszczamy szlak, jadąc na rozdrożu na wprost, co pozwoli nam obejrzeć drewnianą cerkiew , położoną nad Jeziorem Sieniawskim. Krótki przejazd drogą nr 889 kończymy skrętem w prawo, na Pastwiska. We wsi zwiedzić możemy Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły i Izbę Pamięci por. Geislera. Nieco dalej wygodne miejsce na odpoczynek z parkingiem i wiatą, a następnie rozległe łąki. Przed zabudowaniami Rudawki Rymanowskiej koniecznie należy zjechać skrajem łąki w lewo, gdzie w zakolu Wisłoka podziwiać można imponujące odsłonięcie łupków. Za wsią opuszczamy dolinę Wisłoka i udajemy się w kierunku Wisłoczka. To typowo rolnicza wioska, zamieszkała w większości przez zielonoświątkowców. Ostatnie zabudowania znajdują się już na stromym zboczu, które przyjdzie nam pokonać. Za szlakiem jedziemy w prawo, wśród pól, w kierunku lasu. Przeciętni rowerzyści zapewne poprowadzą kilkaset metrów rower. Już na grzbietowym odcinku podziwiać możemy piękne panoramy, po czym już asfaltem zagłębiamy się w las. Na łuku miniemy niewielką kapliczkę, zwaną potocznie „kurierską”. A to dlatego, że w czasie ostatniej wojny służyła kurierom jako punkt orientacyjny. Ekscytującym zjazdem opadamy do Deszna i drogą 887 wracamy do Rymanowa-Zdroju.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rymanów-Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa, w której rodzina Potockich końcem XIX w. uruchomiła zakład zdrojowy. Pierwsze trzy zdroje mineralne nazwano: „Klaudia”, „Celestyna”, „Tytus”. Rozwój działalności leczniczej był kilkakrotnie wstrzymywany (pożary drewnianej zabudowy, obie wojny). Po II wojnie światowej w Rymanowie leczono głównie dzieci i młodzież (wysoka zawartość jodu w powietrzu). Do dziś zachowało się kilka drewnianych obiektów z czasów początku uzdrowiska, m.in. budynek pijalni wód. Jednak współczesny klimat nadają nowe przedsięwzięcia, m.in. zrewitalizowany park zdrojowy, amfiteatr na wodzie, nowe mini-tężnie. Kościół pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie – wzniesiono w latach 1779-1781 w stylu późnobarokowym. We wnętrzu na uwagę zasługuje XIX-wieczny ołtarz główny z malowanym na desce obrazem „Pieta”, który jak głosi legenda ofiarowany był miastu przez króla Władysława Jagiełłę. Na południe od kościoła znajduje się cmentarz katolicki, a na nim m.in. groby zbiorowe Potockich, grób dr. I. Bieleckiego oraz mogiły żołnierskie z czasów I i II wojny światowej.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Sieniawie – wzniesiona w 1874 r., obecnie kościół rzymskokatolicki. Obok zachowała się dzwonnica z tego samego roku.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 4 "Z Wołkowyi do Baligrodu" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,65 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 932 m Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca UM_Podkarpackie

Jest to propozycja krótkiej wycieczki rowerowej, w trakcie której odwiedzimy dwie popularne miejscowości letniskowe: Baligród i Wołkowyję. Trasa w całości prowadzi asfaltowymi i szutrowymi drogami. Po drodze przyjdzie nam się zmierzyć z dwoma podjazdami.

W Wołkowyi samochód można zaparkować na niewielkim placu na skrzyżowaniu przy obwodnicy bieszczadzkiej lub na parkingu przy kościele. Pierwsza część trasy prowadzi drogą asfaltową do Górzanki. Tutaj zwiedzić można dawną cerkiew z 1718 r. Za kościołem, na rozdrożu, skręcamy w prawo, w dość głęboką dolinkę (drogowskaz „Bereźnica 4”), gdzie odbija także niebieski szlak rowerowy. Droga pokryta jest resztkami asfaltu. Jedziemy pod górę aż do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Baligród. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w kierunku szczytu, a następnie zjeżdżamy na widokową Przełęcz pod Markowską (640 m n.p.m.). Po lewej stronie rozciąga się panorama sięgająca Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej, z prawej strony mamy Pogórze Leskie. Stąd za znakami czerwonego szlaku rowerowego jedziemy w lewo, do Baligrodu. Po drodze, na podszczytowej polance napotkamy drewnianą kapliczkę z wiatą turystyczną, gdzie możemy chwilę odpocząć. Po chwili czekać nas będzie ekscytujący trzykilometrowy zjazd do lokalnej drogi asfaltowej. Nasza trasa prowadzi de facto w lewo do Wołkowyi, właśnie tą drogą, ale wcześniej proponujemy pojechać na chwilę w prawo, aby zwiedzić Baligród. Do Wołkowyi wracamy przez Stężnicę, początkowo za znakami czarnego szlaku rowerowego. Po drodze, obok drugiego mostka, mijamy kaskadę na potoku Stężnica. Przed nami wyczerpujący 900-metrowy podjazd na Przełęcz nad Stężnicą (660 m), skąd roztacza się widok na pasmo Durnej i Łopiennika oraz Korbanię. Dalej zjeżdżamy do potoku Wołkowyjka. Przy odchodzących w prawo szutrówkach niegdyś ciągnęła się zabudowa dawnych wsi Radziejowa i Tyskowa. Mijamy przysiółek Wola Górzańska. Jeszcze kilometr i wjeżdżamy do Górzanki. Tu zamykamy pętlę i przyjemnym zjazdem wracamy do Wołkowyi.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Dawna cerkiew w Górzance – drewniana trójdzielna świątynia wzniesiona została w latach 1713–1718 w konstrukcji zrębowej. Kryje w swoim wnętrzu prawdziwy unikat – jedyny w Karpatach płaskorzeźbiony ikonostas z 1752 r. z większością zachowanych ikon, które jednak na przestrzeni minionych lat zdemontowano i porozwieszano na ścianach. Dziś świątynia pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła parafialnego. Obok cerkwi znajdują się XIX-wieczna murowana dzwonnica parawanowa z dzwonem z 1744 r. i pomnikowe dęby.

Murowana cerkiew unicka w Baligrodzie z 1835 r. – ufundowana przez ówczesnego właściciela miasta Wincentego Karsznickiego. Świątynia została gruntownie odremontowana, dzięki czemu przywrócono jej dawną świetność.

Czołg T-34 w Baligrodzie – upamiętnia walki jakie toczyły się w Bieszczadach podczas walk z ukraińską partyzantką. Pierwotnie w tym miejscu stał lekki czołg T-70 (od 1945 r.), który jako pierwszy, według miejscowej tradycji, miał wjechać do miasta. Z uwagi na to, że był to jedyny zachowany egzemplarz został zabrany do muzeum broni w Poznaniu.

Kirkut w Baligrodzie – w czasie okupacji hitlerowcy użyli kilkaset macew do utwardzenia płyty rynku. Znajdują się tam do tej pory przykryte nową asfaltową nawierzchnią. Na cmentarzu odnaleźć można około 160 macew w różnym stanie zachowania. Najstarsza z nich datowana jest na rok 1716 (lub 1731), jednak większość zachowanych płyt pochodzi z końca XIX i początku XX w. Są one przykładem lokalnej sztuki kamieniarskiej z wyjątkowo pięknym i głębokim reliefem.

