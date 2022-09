Siedziba Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego kością niezgody w Ustrzykach Dolnych

- W ostatnich dniach otrzymuję pytania dotyczące wzmożonego ruchu karetek pogotowia na tzw. "sygnałach" w centrum miasta oraz w okolicach przedszkola i żłobka miejskiego. Informuję, że na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Pionierskiej zlokalizowana została baza Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, która dotychczas znajdowała się w okolicach ustrzyckiego szpitala. Jako Burmistrz nie miałem żadnego wpływu na tę decyzję, a co więcej kilka miesięcy temu pisemnie wyraziłem swój sprzeciw, co do tej lokalizacji, również do Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. W mojej ocenie nowa lokalizacja jest z kilku względów fatalna – informuje Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.