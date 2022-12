Spacer do 67 km od Sanoka. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Ścieżki spacerowe w okolicy Sanoka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 67 km od Sanoka, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Na Połoninę Wetlińską

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 5,71 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 345 m

Suma podejść: 392 m

Suma zejść: 390 m

Trasę spacerową mieszkańcom Sanoka poleca Marek79

W ten dzień wczasów wybraliśmy się na Połoninę Wetlińską aby pochodzić po górach . Z Myczkowców pojechaliśmy 60 km do miejsca wejścia na szczyt. Trasa biegła przez Myczkowce, Solinę,Polańczyk,Wołkowyja,Terka,Buk,Cisna,Krzywe,Przysłup, Smerek, Wetlina.Trasa piesza od samego początku biegła drogą szutrową i kamienistą a w lesie korzenie i cały czas pod górkę a córka raz na plecach raz na nogach.Droga przebiegała dość spokojnie choć Lidzia czasem marudziła ale dała radę szacun dla niej. Dopiero przy samym szczycie niespodziewanie złapała nas ulewa chyba było z 200m do schroniska Ja z Lidką zdążyłem się schować ale reszta ekipy trochę zmokła.Po przejściu ulewy, ogrzaniu się trochę w schronisku i małym posiłku czyli żurku wyszliśmy na zewnątrz by podziwiać widoki. Na górze strasznie wiało ale widoki nie do opisania trochę pochodziliśmy ,zrobiliśmy trochę fotek trzeba było się wracać. Trasa powrotna wyglądała podobnie.

Nawiguj