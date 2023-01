Strażacy z gminy Sanok mają nowy samochód ratowniczo-gaśniczy i sprzęt do poszukiwań osób zaginionych

- Obecnie to jedyny pojazd na tym podwoziu i w tej zabudowie wśród pojazdów podkarpackich jednostek OSP. Do tej pory druhowie z OSP Strachocina do pożarów wyjeżdżali wysłużonym Starem 266 z 1989 roku. Dzięki staraniom, w minionym roku udało się pozyskać fundusze na zakup nowego pojazdu. Nowe Volvo posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów oraz zbiornik 500 litrów na środek pianotwórczy, natomiast wydajność pompy to 3750 l/min. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 1 290 000,00 zł – poinformował Urząd Gminy w Sanoku.

Jak informują strażacy, nowy samochód będzie typowym pojazdem gaśniczym, używanym do zagrożeń związanych z ogniem, ale też do zagrożeń związanych z porywistym wiatrem czy plamami oleju. Oprócz nowego Volvo, strażacy mają do dyspozycji także lekki samochód Renault Master, który używany jest do zdarzeń drogowych. Natomiast wysłużony Star 266 w najbliższym czasie trafi do jednostki OSP Mrzygłód.