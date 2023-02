Trasy na rower do 35 km od Sanoka. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 lutego?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sanoka warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe z Sanoka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Sanoka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Dystans: 28,17 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 363 m

Suma zjazdów: 363 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca UM_Podkarpackie Prawie w całości asfaltowa trasa, z niewielkimi podjazdami, niepolecana jednak dla rodzin z dziećmi, ze względu na dosyć ruchliwe drogi. Poruszać się będziemy w dolinach rzek Wisłoka i Morwawy. Start proponujemy ze wsi Targowiska, nieopodal drogi krajowej nr 19. Ruszamy z dużego parkingu przy drewnianym kościele .

Zjeżdżamy w stronę centrum wsi, główną drogą kierujemy się na północ. Po jednym kilometrze, za mostkiem, odbijamy w prawo. Wąskim asfaltem, a następnie drogą szutrową dojeżdżamy do linii kolejowej, którą przekraczamy. Przed nami krótki, kilkusetmetrowy przejazd drogą gruntową, początkowo wzdłuż ogrodzenia. Dojeżdżamy do głównej drogi we wsi Pustyny i skręcamy w prawo, a chwilę później w lewo. Przekraczamy drogę krajową i zmierzamy w kierunku widocznego z daleka kościoła w Krościenku Wyżnym. Skręcamy w lewo i podążamy wzdłuż Wisłoka. Po około dwóch kilometrach przekraczamy rzekę i jedziemy na wschód, częściowo wydzielonymi dla rowerów drogami, w stronę „krajówki”. Jadąc na południe, pokonujemy jej krótki odcinek, po czym zjeżdżamy na lewo, w kierunku Haczowa. Do wsi i znajdującego się w niej gotyckiego drewnianego kościoła , docieramy po około trzech kilometrach. Z ronda odbijamy w lewo, w kierunku ciekawego zespołu dworsko-parkowego, po czym wracamy i skręcamy ponownie w lewo. Na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się za drogowskazem „Wróblik Szl. 7”. Dalszą drogę wskaże nam okazała dawna cerkiew , którą mijamy po prawej stronie. Do Targowisk droga wiedzie przez wsie: Wróblik Królewski i Widacz. Na tym odcinku przyjdzie nam pokonać widokowe wzniesienie z wiatrakami. Do punktu startu wracamy znanym nam wąskim asfaltem pod górę.

ATRAKCJE NA TRASIE: Drewniany kościół pw. św. Małgorzaty w Targowiskach pochodzi z XVIII w. Wybudowano go z użyciem materiałów z poprzedniej świątyni. Liczne przebudowy zatraciły jego pierwotny charakter. W XIX w. dobudowano kaplicę oraz przedłużono nawę główną. W miejscu spalonej drewnianej dzwonnicy, stanęła murowana, parawanowa. Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie – to największy drewniany kościół konstrukcji zrębowej w Europie i najstarszy tego typu obiekt w Polsce. Świątynia została wzniesiona w I połowie XV w. w stylu gotyckim. W czasie najazdu tatarskiego, w 1624 r., kościół uległ zniszczeniu. Podczas remontu i rozbudowy wzniesiono wieżę i dodano podcienia (tzw. „soboty”). Wnętrze kościoła zdobi monumentalna polichromia z 1494 r. (prawdopodobnie najstarsza polichromia tego typu w Europie) oraz późniejsza z ok. 1864 r. Najcenniejszym zabytkiem jest Pieta – figura z XV w. Od 2003 r. haczowski kościół znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zespół dworsko-parkowy w Haczowie – w otoczeniu rozległego parku znajdują się pozostałości dawnego zespołu dworskiego, w tym wyremontowany XVII-wieczny dwór z oficyną, oranżeria, kaplica oraz brama wjazdowa. W parku organizowane są imprezy plenerowe i koncerty. Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy we Wróbliku Szlacheckim – świątynię w typie cerkwi łemkowskiej wzniesiono w 1869 r. Po II wojnie światowej została nieco przebudowana i przekazana kościołowi rzymskokatolickiemu. We wnętrzu zachowały się częściowo ikonostas oraz XIX-wieczne polichromie figuralne. Obok świątyni wznosi się okazała XIX-wieczna dzwonnica wybudowana na planie ośmioboku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 4 "Z Wołkowyi do Baligrodu" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,65 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 932 m UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Sanoka

Jest to propozycja krótkiej wycieczki rowerowej, w trakcie której odwiedzimy dwie popularne miejscowości letniskowe: Baligród i Wołkowyję. Trasa w całości prowadzi asfaltowymi i szutrowymi drogami. Po drodze przyjdzie nam się zmierzyć z dwoma podjazdami.

W Wołkowyi samochód można zaparkować na niewielkim placu na skrzyżowaniu przy obwodnicy bieszczadzkiej lub na parkingu przy kościele. Pierwsza część trasy prowadzi drogą asfaltową do Górzanki. Tutaj zwiedzić można dawną cerkiew z 1718 r. Za kościołem, na rozdrożu, skręcamy w prawo, w dość głęboką dolinkę (drogowskaz „Bereźnica 4”), gdzie odbija także niebieski szlak rowerowy. Droga pokryta jest resztkami asfaltu. Jedziemy pod górę aż do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Baligród. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w kierunku szczytu, a następnie zjeżdżamy na widokową Przełęcz pod Markowską (640 m n.p.m.). Po lewej stronie rozciąga się panorama sięgająca Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej, z prawej strony mamy Pogórze Leskie. Stąd za znakami czerwonego szlaku rowerowego jedziemy w lewo, do Baligrodu. Po drodze, na podszczytowej polance napotkamy drewnianą kapliczkę z wiatą turystyczną, gdzie możemy chwilę odpocząć. Po chwili czekać nas będzie ekscytujący trzykilometrowy zjazd do lokalnej drogi asfaltowej. Nasza trasa prowadzi de facto w lewo do Wołkowyi, właśnie tą drogą, ale wcześniej proponujemy pojechać na chwilę w prawo, aby zwiedzić Baligród. Do Wołkowyi wracamy przez Stężnicę, początkowo za znakami czarnego szlaku rowerowego. Po drodze, obok drugiego mostka, mijamy kaskadę na potoku Stężnica. Przed nami wyczerpujący 900-metrowy podjazd na Przełęcz nad Stężnicą (660 m), skąd roztacza się widok na pasmo Durnej i Łopiennika oraz Korbanię. Dalej zjeżdżamy do potoku Wołkowyjka. Przy odchodzących w prawo szutrówkach niegdyś ciągnęła się zabudowa dawnych wsi Radziejowa i Tyskowa. Mijamy przysiółek Wola Górzańska. Jeszcze kilometr i wjeżdżamy do Górzanki. Tu zamykamy pętlę i przyjemnym zjazdem wracamy do Wołkowyi.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Dawna cerkiew w Górzance – drewniana trójdzielna świątynia wzniesiona została w latach 1713–1718 w konstrukcji zrębowej. Kryje w swoim wnętrzu prawdziwy unikat – jedyny w Karpatach płaskorzeźbiony ikonostas z 1752 r. z większością zachowanych ikon, które jednak na przestrzeni minionych lat zdemontowano i porozwieszano na ścianach. Dziś świątynia pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła parafialnego. Obok cerkwi znajdują się XIX-wieczna murowana dzwonnica parawanowa z dzwonem z 1744 r. i pomnikowe dęby.

Murowana cerkiew unicka w Baligrodzie z 1835 r. – ufundowana przez ówczesnego właściciela miasta Wincentego Karsznickiego. Świątynia została gruntownie odremontowana, dzięki czemu przywrócono jej dawną świetność.

Czołg T-34 w Baligrodzie – upamiętnia walki jakie toczyły się w Bieszczadach podczas walk z ukraińską partyzantką. Pierwotnie w tym miejscu stał lekki czołg T-70 (od 1945 r.), który jako pierwszy, według miejscowej tradycji, miał wjechać do miasta. Z uwagi na to, że był to jedyny zachowany egzemplarz został zabrany do muzeum broni w Poznaniu.

Kirkut w Baligrodzie – w czasie okupacji hitlerowcy użyli kilkaset macew do utwardzenia płyty rynku. Znajdują się tam do tej pory przykryte nową asfaltową nawierzchnią. Na cmentarzu odnaleźć można około 160 macew w różnym stanie zachowania. Najstarsza z nich datowana jest na rok 1716 (lub 1731), jednak większość zachowanych płyt pochodzi z końca XIX i początku XX w. Są one przykładem lokalnej sztuki kamieniarskiej z wyjątkowo pięknym i głębokim reliefem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: PODKARPACKIE Trasa 37 "Z Niebylca na pogórza" Stopień trudności: 3.0

Dystans: 28,53 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 247 m

Suma podjazdów: 707 m

Suma zjazdów: 707 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca UM_Podkarpackie

Widokowa trasa po pogórzach: Dynowskim i Strzyżowskim. Czekają nas dwa długie podjazdy i dwa szybkie zjazdy. Znaczną część trasy pokonamy widokową wierzchowiną z niewielkimi przewyższeniami. Trasa zróżnicowana pod względem krajobrazowym. Będziemy jechać wśród pól, łąk, lasów i rozproszonej zabudowy wiejskiej. Wyruszamy z Niebylca. Samochód możemy zostawić na parkingu w pobliżu kościoła. W miejscowości warto obejrzeć dawną synagogę. Długi podjazd przez Gwoździankę. We wsi mijamy dawną cerkiew. Na przełęczy odbijamy w lewo, w drogę szutrową, za wskazaniami czarnego szlaku pieszego. Wokół nas roztaczają się rozległe widoki na okoliczne pasma pogórzy oraz Rzeszów. Zjazd drogą gruntową do wąskiej drogi asfaltowej. Jedziemy nią w prawo. Trasa wije się wśród pól, pokonując niewielkie zjazdy i podjazdy. Na skraju lasu, przy rozjeździe dróg, warto zatrzymać się na odpoczynek na polu biwakowym. Ostry zjazd przez las do wsi Wyżne. Przekraczamy drogę krajową i rozpoczynamy kolejny mozolny podjazd. Po lewej mijamy Winnicę Maria Anna. Końcówka podjazdu wiedzie wygodną drogą szutrową. Podążamy za oznakowaniem żółtego szlaku pieszego. Kolejny odcinek trasy ma urozmaiconą nawierzchnię gruntową, szutrową i asfaltową. Jedziemy wierzchowiną pagórków. Za 21 km możemy zjechać w lewo do tężni w Sołonce. Przy końcu leśnego odcinka znajduje się ładnie urządzone miejsce biwakowe z wiatą i miejscem na ognisko. Po opuszczeniu lasu, roztacza się przed nami rozległa panorama pogórzy. Szybki zjazd drogą asfaltową przez Bliziankę, w której warto zatrzymać się przy dawnej cerkwi. Po niedługim czasie jesteśmy w Niebylcu, gdzie kończymy naszą wycieczkę.

ATRAKCJE NA TRASIE: Synagoga w Niebylcu – pochodzi z lat 1894–1905. Została wniesiona przez miejscową ludność pochodzenia żydowskiego. W czasie II wojny światowej uległa zniszczeniu, pełniła funkcje magazynów. Remontu doczekała się w latach 70. XX w., kiedy zaadaptowano ją na potrzeby biblioteki. Taką funkcję pełni do dziś. Jedynym zachowanym elementem wyposażenia wnętrza są piękne XX-wieczne polichromie.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Świętych Kosmy i Damiana w Gwoździance – została wzniesiona w II połowie XVIII lub na początku XIX w. Po II wojnie światowej przejął ją kościół rzymskokatolicki. We wnętrzu, z dawnego wyposażenia, zachowały się jedynie pojedyncze ikony. Polichromie przykryto boazerią. Świątynia była gruntownie remontowana. O jej dawnym charakterze świadczy sześcioboczna wieżyczka na dachu zwieńczona baniastym hełmem. Tężnia w Sołonce – znajdujące się tu źródła słonej wody eksploatowane były już w XVI, XVII w. Z tego okresu pochodzi studnia o głębokości 25 m. W latach 2009–2010 utworzono tu kaskady solne o charakterze zdrojowym. Pochodząca stąd solanka wyróżnia się dużą zawartością jodu. Stare narzędzia wydobywcze oglądać można w pobliskim muzeum.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia NMP w Bliziance – pochodzi z 1865 r., w kolejnym stuleciu została przebudowana. Jest to niewielka świątynia o konstrukcji zrębowej, kryta gontem i zwieńczona wieżyczką. We wnętrzu zachowały się XX-wieczna polichromia figuralna oraz fragmenty ikonostasu. Po 1947 r. przejęta przez kościół rzymskokatolicki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Cisna - Przysłup- Bacówka PTTK Jaworzec- Sine Wiry Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,77 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 251 m

Suma podjazdów: 1 259 m

Suma zjazdów: 1 279 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca Januszek_44 Rano w sklepie rowerowym wymieniam suport i reguluję hamulce. Mam nadzieję ,że teraz będę słyszał szum gum a nie pojękiwania rozpadających się łożysk.

Wyruszam po południu w kierunku Wołkowyi . Podjeżdżam rowerem pod Terkę skąd roztacza się piękny widok na Bieszczady i perspektywa długiego zjazdu. Na samej górze w Terce znajduje się pozostałość dzwonnicy.

Teraz ruszam w stronę Cisnej , zgodnie z wgraną ścieżką GPS. Cisna to maleńka miejscowość , jakoś inaczej ją sobie wyobrażałem . Być może za mało widziałem , ale parking na którym prawie wszyscy się zatrzymują i jego otoczenie wyglądają dość kiczowato.

Teraz z Cisnej wracam do głównej drogi i jadę w stronę Kalnicy podziwiając przy okazji widoczne w oddali Połoniny. W Kalnicy skręcam w lewo . Jadę w stronę Bacówki PTTK Jaworzec . Próbuję dopytać kogoś o przejezdność tej drogi ale otrzymuję nie ciekawe informacje. Jadę jednak w stronę Bacówki. W pewnym momencie początkowo ładna asfaltowa droga przechodzi w szutr a potem nierówną kamienistą drogę . O wjeździe do wsi Jaworzec informuje dwujęzyczna tabliczka. Wsi jednak nie widać a gęstwina coraz większa . Docieram do miejsca gdzie znajduje się „pomnik końca pańszczyzny „ a dalej zrośnięty cmentarz . Wszystko to magiczne i nie realne. Nie jadę dalej bo droga robi się błotnista . Wracam w poszukiwaniu Bacówki. Na szczycie wyłania się bryła czegoś co może być Bacówką . Sprawa wrażenie nie zamieszkałej. Dostrzegam jednak kogoś w oknie. Rower zostawiam na dole a sam wchodzę do środka . Dziwne miejsce jak wszystko tutaj. Napiję się czegoś i ruszam dalej. Pani proponuje mi piwo , herbatę…wybieram lemoniadę , którą przyrządza się z wody , cytryny i mięty . Okazały kufelek kosztuje mnie 8 złotych . Pytam też o przejezdność drogi , podobno nie jest źle . Mówię ,że nie mogę się spóźnić ..otrzymuję odpowiedź ,że w Bieszczadach nikt nie jest spóźniony.

Zjeżdżam do rozwidlenia szlaków . Po drodze spotykam kogoś na rowerze. Utwierdza mnie w przekonaniu ,że wybraną drogą przejadę.

Początkowo droga jest fajna , asfaltowa. Mijam dwujęzyczne tabliczki z nazwami wiosek , których już tu dawno nie ma. Cisza , przerażająca cisza.

Potem asfaltowa droga przechodzi w szutr . Droga jest jednak bardzo dobrze utrzymana , prawdopodobnie nie dawno wyremontowana . Na trasie oznaczenia z informacjami o miejscach , które mijam.

Warte zobaczenia jest przełom Wetlinki i rezerwat przyrody Sine Wiry.

Przed dojazdem do drogi głównej trafiam na roboty „drogowe” . Przejście tego fragmentu kosztuje mnie zamoczeniem nóg i roweru w lepkiej glinie. Potem już asfalt i powrotna droga do Polańczyka.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 22 Szlakiem cerkwi w dolinie Sanu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 264 m

Suma podjazdów: 906 m

Suma zjazdów: 906 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca UM_Podkarpackie

Przyjemna i zróżnicowana trasa o dużym nagromadzeniu atrakcji. Możemy ją podzielić na dwie części: pierwsza – dosyć wymagająca, prowadząca częściowo drogami szutrowymi i gruntowymi przez Pasmo Grabówki – zalesiony grzbiet w południowo-wschodniej części Pogórza Dynowskiego, druga – płaska i asfaltowa, wiodąca doliną Sanu. Po drodze odkryjemy liczne zabytkowe cerkwie i kościoły, zobaczymy charakterystyczną drewnianą zabudowę, zaliczymy wymagające podjazdy i szybkie widokowe zjazdy, przejedziemy wiszącą kładką na Sanie. Na start proponujemy urokliwy rynek w Mrzygłodzie. Wyjeżdżamy z niego na prawo, by po chwili skręcić w pierwszą ulicę na lewo. Jedziemy asfaltem, a następnie drogą szutrową, która stromo wspina się do góry. Kolejne fragmenty będą nieco mniej wymagające. Przez najbliższe kilka kilometrów jedziemy przez las, cały czas trzymając się głównej drogi. Przed nami widokowy zjazd w kierunku Raczkowej. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i zmierzamy na północ, by ponownie przekroczyć Pasmo Grabówki. Droga stromo pnie się aż na przełęcz, z której szybkim i widokowym zjazdem opadamy do Końskich. Mijamy dawną drewnianą cerkiew z 1927 r., przy której stoi murowana parawanowa dzwonnica. Jedziemy dalej prosto do Witryłowa. Tu, za drogowskazem, należy zjechać w boczną uliczkę, by zobaczyć nieco ukrytą wśród drzew, zabytkową dawną cerkiew . Po kilkuset metrach, skręcamy na skrzyżowaniu w prawo i jedziemy prosto, nad San. Rzekę przekraczamy wiszącą, długą na 234 metry, kładką. Dojeżdżamy do Ulucza, skręcamy w prawo i po chwili docieramy do parkingu, skąd leśną ścieżką udamy się na wzgórze Dębnik. Tam czeka na nas prawdziwa perełka, jedna z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce. Ostatnia część naszej trasy prowadzi doliną Sanu. Jedziemy cały czas główną drogą asfaltową przez wsie Dobra i Hłomcza, mijając kolejne zabytkowe świątynie. Zamykamy pętlę docierając do Mrzygłodu.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rynek w Mrzygłodzie – wyróżnia charakterystyczna drewniana zabudowa z XIX/XX w. Zachował się tu układ małego średniowiecznego miasteczka. Budynki w większości usytuowane są szczytem do drogi. Wyróżniają je nadwieszone szczyty z oryginalnymi koronkowymi dekoracjami. Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Witryłowie – świątynię wzniesiono w 1812 r., na skutek przebudowy w XX w. zatraciła dawny styl. Po 1947 r. stała opuszczona i zaniedbana. Dziś służy wiernym obrządku rzymskokatolickiego. Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu – została wzniesiona na szczycie lesistego wzgórza Dębnik jako część obronnego monasteru Bazylianów. Cerkiew oraz budynki klasztorne otaczały dwa, oddzielone fosą kamienne mury, których ślady wciąż są widoczne. Po wojnie i wysiedleniu miejscowej ludności, świątynia popadała w ruinę. Dopiero w latach 60. XX w. zabytek odrestaurowano i oddano do zwiedzania jako filię Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Drewniany zespół cerkiewny w Dobrej – obejmuje dawna greckokatolicką cerkiew pw. św. Mikołaja (obecnie kościół rzym.-kat.) z 1879 r. oraz wieżę – dzwonnicę bramną z XVII w. We wnętrzu cerkwi podziwiać można polichromię figuralną oraz klasycystyczny ikonostas czterorzędowy z przełomu XVIII i XIX w. Teren przycerkiewny otoczony jest kamiennym murem, w który wbudowana jest wspomniana dzwonnica bramna. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Najświętszej Maryi Panny w Hłomczy – z 1859 r., odnowiona w 1910 r. Z okresu budowy świątyni pochodzi murowana dzwonnica z trzema dzwonami, w tym jednym XVII-wiecznym. Po wojnie cerkiew użytkowana była przez kościół rzymskokatolicki, a następnie prawosławny. W 1991 r. wróciła do grekokatolików.

Nawiguj

