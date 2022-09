Trasy rowerowe do 35 km od Sanoka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 24 - 25 września?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Sanoka przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe z Sanoka We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: II Majówka Iwonicka/etap III: Tropem fredrowskiej "Zemsty" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 298 m

Suma podjazdów: 639 m

Suma zjazdów: 830 m Damjen78 poleca trasę rowerzystom z Sanoka Brrrr.. ale zimno! Dosłownie skostnieliśmy od smagnięć chłodu w trakcie zjazdu do dolnego Iwonicza. W efekcie potrzebna była krótkotrwała przebieżka do rowerów i z powrotem, żeby rozgrzać zmarznięte kończyny. Na szczęście to były jedyne niedogodności pogodowe powrotnego etapu do Rzeszowa, chociaż niebo przez długi czas straszyło chmurnym obliczem. Po zabawieniu jakiś czas na praktycznie bezludnym w niedzielny poranek, krośnieńskim rynku rozpoczęliśmy podjazd pod ruiny kamienieckiej twierdzy. Wijąca się serpentyną kręta droga zmusiła nas do paru przestojów zanim zlani potem osiągnęliśmy górne partie Pogórza Dynowskiego. Wypoczynek pod malowniczymi pozostałościami warowni, był wystarczającą rekompensatą za wcześniejsze trudy, tym bardziej, ze nie omieszkaliśmy schłodzić naszych zeschniętych na wiór przełyków. Pozostała część trasy przez pogórzańskie krajobrazy była już zdecydowanie przyjemniejsza. Nie dość, że można było sycić oczy widokami zewsząd nas otaczających zielonych pagórów to jeszcze profil trasy w kierunku Dobrzechowa pozwalał na swobodny zjazd przed siebie. Wraz z osiągnięciem Dobrzechowa wjechaliśmy na bardziej ruchliwą trasę. Natężenie ruchu przybrało jeszcze na sile po połączeniu z krajową dziewiątką (wariant alternatywny dojazdu do Rzeszowa to skręt w Zarzeczu w kierunku Tyczyna - my nieopatrznie przeoczyliśmy tę trasę). Mając wiec oczy wkoło głowy, pokonując kolejne zjazdy i podjazdy, które na szczęście złagodniały za Czudcem, omijając front robót drogowych w Boguchwale, osiągnęliśmy w końcu stolicę Podkarpacia. Pokluczywszy jeszcze pomiędzy tłumami pieszych na deptaku 3 maja okrężnym wariantem dotarliśmy przed zamierzonym czasem pod dworzec PKP

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 7 "Nad bieszczadzkimi jeziorami" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,3 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 899 m

Suma zjazdów: 901 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca UM_Podkarpackie To jedna z najatrakcyjniejszych wycieczek rowerowych prezentowanych w przewodniku. Jazda w otoczeniu jezior urokliwie rozlewających się miedzy zalesionymi stokami górskimi dostarczy nam wiele wrażeń. Ponadto jest to niezwykle łatwa trasa, gdyż poza jednym łagodnym podjazdem pozostałe odcinki są zupełnie płaskie. Jedynym jej mankamentem jest podróżowanie drogami, na których może występować wzmożony ruch samochodowy. Na start proponujemy Solinę. Jest tu wiele miejsc parkingowych, najłatwiej będzie zaparkować obok mostu na Sanie z widokiem na bryłę zapory solińskiej, i stąd wyruszyć na trasę. Przejeżdżamy most na Sanie i łukiem w lewo udajemy się w kierunku Bóbrki. Poruszamy się drogą wojewódzką, na której może panować wzmożony ruch samochodowy. Przed nami ponad 2-kilometrowy łagodny podjazd, a następnie krótki zjazd do Orelca. Oprócz dawnej greckokatolickiej drewnianej cerkwi z ok. 1740 r., naszą uwagę zwróci rzeźba zbójnika karpackiego zwanego tołhajem. W Uhercach Mineralnych zjeżdżamy z obwodnicy i udajemy się na wprost, w kierunku centrum wsi. Już z daleka zobaczymy strzelistą wieżę kościoła z XVIII w., obok którego znajdują się ruiny dworu obronnego Herburtów. Wyjeżdżając z Uherzec wracamy na obwodnicę. Na skrzyżowaniu z drogą krajową skręcamy w lewo (po prawej stronie znajduje się stacja kolejowa z drezynami rowerowymi) i po chwili ponownie w lewo, w kierunku Myczkowiec. Jedziemy wzdłuż Olszanki, mijając po lewej stronie rezerwat Bobry w Uhercach. Na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo. Po jednym kilometrze ponownie wybieramy prawą odnogę i robimy krótką pętlę wzdłuż Sanu. Asfaltem dojeżdżamy do mostu, za którym skręcamy w lewo, w gruntową drogę, która zaprowadzi nas do groty z cudownym źródełkiem. Stąd już niedaleko do kościoła w Zwierzyniu . Wracamy do skrzyżowania z odbiciem na Myczkowce. Kolejnym naszym przystankiem będzie Ośrodek Caritas. Z Myczkowiec do Bóbrki poruszamy się malowniczą trasą prowadzącą wzdłuż Jeziora Myczkowieckiego u podnóża Kozińca, którego strome zbocze zostało objęte ochroną poprzez utworzenie rezerwatu „Koziniec”. Po dotarciu do drogi wojewódzkiej, skręcamy w prawo i wracamy do punktu naszego startu.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Zapora wodna na Sanie – wzniesiona w latach 1960–1968, ma wymiary: 82 m wysokości i 664 m długości, co czyni ją najwyższą zaporą w Polsce. Przy tym olbrzymim przedsięwzięciu hydrotechnicznym pracowało ok. 2 tys. ludzi. W trakcie prac wysiedlono mieszkańców kilku wsi. Dzięki temu spiętrzone wody Sanu mogły rozlać się na znacznym obszarze, tworząc Jezioro Solińskie zwane bieszczadzkim morzem. Wnętrze zapory i elektrowni można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dawna murowana greckokatolicka cerkiew w Zwierzyniu z II połowy XVIII w., w której odkryto cenny krzyż limuzyjski (jeden z sześciu znalezionych w Polsce i najlepiej z nich zachowany). Jego oryginał można podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu. Replika krzyża znajduje się przy kaplicy nad źródełkiem, ok. 1,5 km na południe od wsi. Turyści – wzorem dawnych pielgrzymów – przybywają do źródełka, aby napić się cudownej wody.

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas – znajdują się tu: Centrum Kultury Ekumenicznej ze 160 miniaturami najciekawszych drewnianych świątyń karpackich z przygranicznych obszarów Polski, Słowacji i Ukrainy, największy w Polsce Ogród Biblijny, stadnina koni „Eden”, zwierzyniec, kawiarnia, kaplica oraz bogaty kompleks rekreacyjno-sportowy.

Zapora Myczkowiecka – wybudowana w latach 1955–1960, stanowi alternatywę dla słynnej zapory w Solinie. Ze zbiornika myczkowieckiego przepompowuje się do Jeziora Solińskiego nadmiar wód, które w godzinach szczytu uruchamiają turbiny hydroelektrowni w Solinie. Stąd dość duże wahania lustra wody, co dokładnie widać na stromych, miejscami malowniczo ukształtowanych brzegach. Jezioro Myczkowieckie otoczone malowniczymi wzniesieniami Grodziska, Berda, Kozińca i Żukowca jest znakomitym terenem rekreacyjnym.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 26 "Wzdłuż doliny Sanu z wyjazdem na Patryję" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 629 m

Suma zjazdów: 629 m Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca UM_Podkarpackie

W większości łatwa, rekreacyjna trasa wiodąca widokową doliną Sanu z jednym, ale dość wymagającym podjazdem, który ewentualnie można pominąć wybierając wariant skrótowy w Babicach. Trasę można jeszcze bardziej sobie uprościć wracając do Dubiecka bezpośrednio z Bachowa drugą stroną doliny Sanu. Wtedy pojedziemy zupełnie płaską, bezpieczną trasą, na którą możemy wybrać się także z dzieckiem. Wygodne miejsce w Dubiecku na zaparkowanie samochodu znajdziemy w centrum lub przy południowej drodze wylotowej obok boiska sportowego. Właśnie tą drogą prowadzi nasza trasa. Wygodną ścieżką rowerową dojedziemy do kładki na Sanie w miejscowości Wybrzeże. Po drugiej stronie rzeki poruszać się będziemy przez kilka kilometrów wyasfaltowaną alejką, najpierw wśród pól, następnie skrajem lasu. W Iskaniu dołącza do naszej trasy szlak rowerowy Green Velo, którym poruszać się będziemy aż do Babic. W Bachowie, wiszącą kładką, wracamy na lewy brzeg Sanu. Tuż przed kładką dogodne miejsce wypoczynkowe (MOR). Na skrzyżowaniu z niewielkim sklepem jedziemy w prawo. Jeżeli chcemy wybrać najkrótszy wariant trasy należy jechać w tym miejscu na wprost. Przed wjazdem do Babic szlak Green Velo odbija w lewo. Jeżeli rezygnujemy z podjazdu na widokową Patryję, jedziemy za szlakiem, by dalej drogą nr 884 wrócić do Babic. W Babicach możemy obejrzeć barokowy kościół i ukrytą za pierwszymi zabudowaniami przy wjeździe do wsi opuszczoną cerkiew . Krótki przejazd drogą nr 884 kończy skręt w lewo do Skopowa. Już z daleka ujrzymy ładną bryłę dawnej cerkwi, obecnie kościoła. Na rozwidleniu, gdzie ponownie spotykamy Green Velo, wybieramy lewą odnogę i dwukilometrowym podjazdem wznosimy się na górski grzbiet. Mijając plac z urządzeniami wiertni dojeżdżamy do widokowego wierzchołka Patryji. Warto zatrzymać się na chwilę, aby odpocząć i podziwiać piękną panoramę. Widokowym zjazdem opadamy do drogi nr 884, a następnie do Nienadowej. Tutaj skręcamy w lewo, po chwili w prawo i bocznymi drogami wracamy do Dubiecka. W miasteczku koniecznie trzeba zwiedzić pięknie zadbany zespół pałacowy oraz murowaną cerkiew.

ATRAKCJE NA TRASIE: Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Babicach – późnobarokowy, wybudowany w 1792 r. Po pożarze w 1866 r. świątynia została odbudowana w dzisiejszej formie. We wnętrzu znajduje się m.in. ołtarz z cudownym obrazem Matki Bożej. Drewniana greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – wybudowana około 1840 r. w miejscu poprzedniej świątyni, odnowiona pod koniec XIX w. Od 1947 r. stoi opuszczona. We wnętrzu zachowały się resztki polichromii. Obok cerkwi stoi dobrze zachowana dzwonnica o konstrukcji słupowej.

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Skopowie – murowaną świątynię na planie krzyża greckiego wzniesiono w 1900 r. w miejscu poprzedniej drewnianej. Służyła mieszkańcom do 1945 r. Cerkiew odnowiono w latach 80. XX w. Od tego czasu użytkowana jest przez kościół rzymskokatolicki. Pałac Krasickich w Dubiecku z XVIII w., obecnie hotel ze stylową restauracją, wybudowany z wykorzystaniem murów poprzedniej budowli, w której urodził się książę poetów – Ignacy Krasicki. Wokół roztacza się park z licznymi dębami, od których pochodzi nazwa miejscowości Dubiecko.

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Dubiecku – trójdzielna budowla, postawiona na planie krzyża z 1927 r., zwieńczona centralną kopułą, z pięknym portalem. W wyremontowanej dziś cerkwi mieści się Kresowy Dom Sztuki. Prowadzona jest tutaj działalność wystawiennicza oraz szeroko pojęta działalność kulturalna.

Pogoda na weekend dla Sanoka

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 27 "Z Dynowa na Pogórze Przemyskie" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,98 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 193 m

Suma podjazdów: 605 m

Suma zjazdów: 606 m Rowerzystom z Sanoka trasę poleca UM_Podkarpackie

Atrakcyjna i widokowa trasa prowadząca przez Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Pojedziemy prawie w całości drogami asfaltowymi, częściowo wyłączonymi z ruchu samochodowego. Jeden krótki, ale stromy zjazd przyjdzie nam pokonać drogą szutrową. Po drodze kilka podjazdów. Startujemy z Dynowa, z parkingu przy ulicy Sanowej. Tutaj mieści się MOR – dogodne miejsce odpoczynku. Jedziemy wzdłuż Sanu . Po około jednym kilometrze przekraczamy rzekę mostem i skręcamy w lewo. Cała pętla prowadzi czerwonym szlakiem rowerowym. Jego oznakowanie w terenie jest jednak dosyć słabe, więc polecamy posiłkować się mapą. Przed nami pierwszy podjazd do wsi Pawłokoma. Tutaj zobaczymy pozostałości dawnej cerkwi greckokatolickiej z 1909 r., rozebranej w latach 60. XX w., po której pozostała tylko murowana dzwonnica. Jedziemy krawędzią doliny Sanu w kierunku przeprawy promowej, a następnie nowego mostu. Wspinając się, przejeżdżamy przez wsie Sielnica i Dylągowa. Na końcu tej drugiej, rozpoczynamy stromy zjazd drogą szutrową do doliny potoku Kruszelnica. Przy miejscu odpoczynkowym skręcamy w prawo, mijamy pole namiotowe i wygodną asfaltową drogą łagodnie zjeżdżamy do Dąbrówki Starzeńskiej. Przejeżdżając przez wieś zwróćmy uwagę na zabytkową drewnianą zabudowę. Po dojeździe do drogi głównej skręcamy w prawo. Przed skrzyżowaniem znajduje się MOR. Tutaj też warto się zatrzymać, by obejrzeć ruiny zamku Stadnickich . Ostatni fragment trasy prowadzi dosyć ruchliwą drogą, częściowo z wydzieloną ścieżką dla rowerów. Dojeżdżamy do mostu, który przekraczaliśmy na początku naszej pętli. Stąd możemy jeszcze udać się na rynek w Dynowie, by zobaczyć charakterystyczną małomiasteczkową zabudowę . Dojedziemy tam drogą wojewódzką nr 835 – ulicą Piłsudskiego.

ATRAKCJE NA TRASIE: San – jedna z największych i najpiękniejszych rzek w Polsce. Stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 457 km. Swoje źródła ma w Bieszczadach, przy granicy polsko-ukraińskiej. W swoim górnym biegu – do Przemyśla – ma charakter górski z progami skalnymi i malowniczymi przełomami, dalej nizinny. W okolicach Dynowa stanowi naturalną granicę pomiędzy Pogórzem Przemyskim a Dynowskim. Na rzece utworzono szlak wodny „Błękitny San”. Wzdłuż rzeki prowadzą liczne szlaki piesze i rowerowe, w wielu miejscach przekraczające rzekę po wiszących kładkach i promach.

Ruiny zamku Stadnickich w Dąbrówce Starzeńskiej – usytuowane są w rozległym parku, w otoczeniu kilkusetletnich drzew. Zamek wybudowano w II połowie XVI w. Początkowo pełnił funkcję dworu obronnego. W kolejnym stuleciu, kiedy rodzina Stadnickich przeprowadziła się tu z Łańcuta, miała miejsce rozbudowa. Od czasów II wojny światowej zamek pozostaje w ruinie. Do dziś zachowały się pozostałości dwóch bastei oraz fragmenty murów obronnych i budynków mieszkalnych. W parku zobaczymy także neoromańską kaplicę grobową Starzeńskich z 1905 r.

Rynek w Dynowie – ze średniowiecznym układem ulic, usytuowany jest w obrębie pozostałości dawnych fortyfikacji miejskich i zamkowych. Otaczają go urokliwe kamienice, te w zachodniej pierzei mają charakter zabytkowy. Na środku rynku stoi pomnik Władysława Jagiełły. W pobliżu znajduje się późnorenesansowy kościół pw. św. Wawrzyńca z XVIII-wieczną dzwonnicą.

🚲 Trasa rowerowa: PODKARPACKIE Trasa 37 "Z Niebylca na pogórza" Stopień trudności: 3.0

Dystans: 28,53 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 247 m

Suma podjazdów: 707 m

Suma zjazdów: 707 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Sanoka Widokowa trasa po pogórzach: Dynowskim i Strzyżowskim. Czekają nas dwa długie podjazdy i dwa szybkie zjazdy. Znaczną część trasy pokonamy widokową wierzchowiną z niewielkimi przewyższeniami. Trasa zróżnicowana pod względem krajobrazowym. Będziemy jechać wśród pól, łąk, lasów i rozproszonej zabudowy wiejskiej. Wyruszamy z Niebylca. Samochód możemy zostawić na parkingu w pobliżu kościoła. W miejscowości warto obejrzeć dawną synagogę. Długi podjazd przez Gwoździankę. We wsi mijamy dawną cerkiew. Na przełęczy odbijamy w lewo, w drogę szutrową, za wskazaniami czarnego szlaku pieszego. Wokół nas roztaczają się rozległe widoki na okoliczne pasma pogórzy oraz Rzeszów. Zjazd drogą gruntową do wąskiej drogi asfaltowej. Jedziemy nią w prawo. Trasa wije się wśród pól, pokonując niewielkie zjazdy i podjazdy. Na skraju lasu, przy rozjeździe dróg, warto zatrzymać się na odpoczynek na polu biwakowym. Ostry zjazd przez las do wsi Wyżne. Przekraczamy drogę krajową i rozpoczynamy kolejny mozolny podjazd. Po lewej mijamy Winnicę Maria Anna. Końcówka podjazdu wiedzie wygodną drogą szutrową. Podążamy za oznakowaniem żółtego szlaku pieszego. Kolejny odcinek trasy ma urozmaiconą nawierzchnię gruntową, szutrową i asfaltową. Jedziemy wierzchowiną pagórków. Za 21 km możemy zjechać w lewo do tężni w Sołonce. Przy końcu leśnego odcinka znajduje się ładnie urządzone miejsce biwakowe z wiatą i miejscem na ognisko. Po opuszczeniu lasu, roztacza się przed nami rozległa panorama pogórzy. Szybki zjazd drogą asfaltową przez Bliziankę, w której warto zatrzymać się przy dawnej cerkwi. Po niedługim czasie jesteśmy w Niebylcu, gdzie kończymy naszą wycieczkę.

ATRAKCJE NA TRASIE: Synagoga w Niebylcu – pochodzi z lat 1894–1905. Została wniesiona przez miejscową ludność pochodzenia żydowskiego. W czasie II wojny światowej uległa zniszczeniu, pełniła funkcje magazynów. Remontu doczekała się w latach 70. XX w., kiedy zaadaptowano ją na potrzeby biblioteki. Taką funkcję pełni do dziś. Jedynym zachowanym elementem wyposażenia wnętrza są piękne XX-wieczne polichromie. Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Świętych Kosmy i Damiana w Gwoździance – została wzniesiona w II połowie XVIII lub na początku XIX w. Po II wojnie światowej przejął ją kościół rzymskokatolicki. We wnętrzu, z dawnego wyposażenia, zachowały się jedynie pojedyncze ikony. Polichromie przykryto boazerią. Świątynia była gruntownie remontowana. O jej dawnym charakterze świadczy sześcioboczna wieżyczka na dachu zwieńczona baniastym hełmem. Tężnia w Sołonce – znajdujące się tu źródła słonej wody eksploatowane były już w XVI, XVII w. Z tego okresu pochodzi studnia o głębokości 25 m. W latach 2009–2010 utworzono tu kaskady solne o charakterze zdrojowym. Pochodząca stąd solanka wyróżnia się dużą zawartością jodu. Stare narzędzia wydobywcze oglądać można w pobliskim muzeum.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia NMP w Bliziance – pochodzi z 1865 r., w kolejnym stuleciu została przebudowana. Jest to niewielka świątynia o konstrukcji zrębowej, kryta gontem i zwieńczona wieżyczką. We wnętrzu zachowały się XX-wieczna polichromia figuralna oraz fragmenty ikonostasu. Po 1947 r. przejęta przez kościół rzymskokatolicki.

