Trwają ostatnie prace przy budowie „Chatki Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej. Wiemy kiedy oficjalne otwarcie

- Chcieliśmy zakończyć pracę jak najszybciej. Niestety z uwagi na fakt, że jest to trudna budowa, wykonywana powyżej tysiąca metrów nad poziomem morza, zmieniło się wszystko. Praca na takiej wysokości powoduje duży wysiłek ludzki. Ekipy wykonawcy, które tu pracowały, musiały się do takich warunków odpowiednio przygotować i przystosować, co nie było takie proste – wyjaśnia Przemysław Wasiak, zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Do tego doszedł utrudniony transport, no i oczywiście zmienne warunki atmosferyczne. To spowolniło a chwilowo uniemożliwiało wykonywanie prac – tłumaczył Nowinom zastępca dyrektora BPN.