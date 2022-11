Uczestnicy konferencji Konwencji Karpackiej odwiedzili Bieszczady

W Rzeszowie ministrowie oraz przedstawiciele ministerstw z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii oraz Serbii rozmawiali o potencjale przyrodniczym Karpat, następnie odwiedzili Bieszczady. Objazd studyjny był integralną częścią konferencji. Jego celem było zaprezentowanie potencjału przyrodniczego oraz kulturowego Bieszczad.

Konwencja Karpacka to dokument określający ogólne cele polityczne, które promują zintegrowane podejście do ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Karpat. Celem Konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat, dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru

Oksana Maryskevych z Instytutu Ekologii Karpat Akademii Nauk Ukrainy powiedziała, że wymiana doświadczeń jest ważna, ale nabiera ona szczególnego znaczenia, kiedy przebywa się w miejscach, o których się rozmawia.

- W ramach wyjazdu studyjnego zobaczyliśmy wieżę widokową w Solinie, z której to mogliśmy z perspektywy kilkudziesięciu metrów nad ziemią spojrzeć na Bieszczady, później zwiedziliśmy zaporę w Solinie od środka - wytwór ludzkiego geniuszu, która służy regulacji poziomu wody na Sanie. Muzeum Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych było kolejnym punktem objazdu. Jest ono bardzo nowoczesne i interaktywne, stworzone z myślą o najmłodszych. Wszystkie te miejsca nawiązują do tematyki Konwencji Karpackiej, która oprócz ochrony przyrody i funkcji edukacyjnych, powinna gwarantować harmonijny rozwój tych terenów, a na tym objeździe była możliwość zobaczyć, jak to funkcjonuje w praktyce – mówiła Oksana Maryskevych.