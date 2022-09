Uwaga turyści. Zmiana przebiegu szlaków w Bieszczadzkim Parku Narodowym [ZDJĘCIA, MAPA]

- Przywrócony zostaje pierwotny przebieg szlaku turystycznego czerwonego przez Smerek-Połoninę Wetlińską do Brzegów Górnych. Pozostaje otwarty szlak łącznikowy zielony przy dolnej granicy lasu, łączący szlak żółty z Przełęczy Wyżnej, szlak czerwony z Brzegów Górnych szlak czarny z Campingu Górna Wetlinka – informuje Bieszczadzki Park Narodowy.

Nadal pozostaje zamknięty odcinek szlaku żółtego z Przełęczy Wyżnej od dolnej granicy lasu do schronu turystycznego BdPN na Połoninie Wetlińskiej. Z parkingu na Przełęczy Wyżnej można dotrzeć do schronu turystycznego BdPN wędrując szlakiem żółtym do dolnej granicy lasu, następnie szlakiem zielonym łącznikowym i dalej szlakiem czerwonym.

Fot. Bieszczadzki Park Narodowy

Prace przy przebudowie schronu na Połoninie Wetlińskiej trwały od 2019 roku. Inwestycja miała być zrealizowana do końca października 2021 roku. Ze względu na warunki pogodowe i utrudniony transport materiałów budowlanych, terminu nie udało się dotrzymać. W piątek obiekt oficjalnie został oddany do użytku.