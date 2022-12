W Bieszczadach i Beskidzie Niskim działają wszystkie stacje narciarskie. Ruch jest mały

W niedzielę odwiedziliśmy stację narciarską w Weremieniu koło Leska. W godzinach południowych stok świecił pustkami. Jak się okazuje, taki stan rzeczy jest normalny.

- Mamy tydzień rozruchowy, który dodatkowo przypadł na okres przedświąteczny, kiedy wszyscy zajęci są przygotowaniami do świąt. Z moich obserwacji wynika, że przez ostatnie lata zawsze ta frekwencja w pierwszym tygodniu była niższa. Z tego, co wiem, obecnie każda ze stacji narciarskich w naszym regionie miała podobne obłożenie. Jeśli w przyszłym tygodniu pogoda się utrzyma, to możemy spodziewać się zdecydowanie większego ruchu – powiedziała Izabella Kobylak, menadżer Lesko Summer&Ski w Weremieniu koło Leska.