W Sanoku powstaje jedyna na Podkarpaciu Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności - SOWA

2 marca ubiegłego roku Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę z Centrum Nauki Kopernik, w ramach, której powstaną Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. SOWA to mini centra nauki, które zostaną uruchomione przy istniejących już instytucjach kultury, m.in. bibliotekach, muzeach oraz domach kultury. Na ten cel przeznaczonych jest 44 mln zł.

- Trwają prace remontowe w budynku po byłym gimnazjum nr 3 w Sanoku, przy jedynej na Podkarpaciu Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Jest to kompleksowa modernizacja, po pracach rozbiórkowych widać już pierwsze efekty. Nie było to łatwe, ponieważ należało ściągnąć cały parkiet, wykładzinę ścienną płytek i elementy konstrukcji betonowych zbrojonych, a także posadzki i okładziny wykonane z masy lastrykowej. W ich miejsce powstają już nowe konstrukcje. Trwa montaż zbrojenia ze stali żebrowanej, układane są nadproża, Izolacje przeciwwilgociowe. Zamurowywane są okna i wykuwane drzwi, zgodnie z projektem. Prace remontowe przebiegają zgodnie z planem i cieszę się, że wykonawca dokłada do tego starań – poinformował Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.