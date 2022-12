W Ustrzykach Dolnych była strażnica graniczna będzie zaadaptowana na hostel. Zobacz wizualizację!

Chodzi o budynek przy ulicy Fabrycznej, który po oddaniu do użytku nowej strażnicy BOSG, stał pusty i ulegał dewastacji. Nowa inwestycja powiatu bieszczadzkiego odwróci ten proces.

Budynek był różnie wykorzystywany w różnych okresach czasu. Pierwotnie służył dawnej rafinerii Fanto, a następnie pełnił funkcje strażnicy. Obecnie użytkuje go powiat bieszczadzki na podstawie długoletniej umowy użytkowania. Budynek stanowi mienie Agencji Mienia Wojskowego. Powiat prowadzi rozmowy w sprawie jego komunalizacji, by nie był on przeznaczony do sprzedaży, ponieważ nie zawsze los zabytkowych obiektów, po przejściu w prywatne ręce, kończy się pozytywnie.

– O ten budynek trzeba zadbać, by nie utracił on wartości historycznej, co jest bardzo ważne, gdyż mało mamy w Bieszczadach obiektów zabytkowych – mówi Marek Andruch, starosta bieszczadzki.

Zaadaptowany na hostel budynek będzie służył potrzebom powstającego Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, który jest tworzony na bazie byłej rafinerii Fanto w Ustrzykach Dolnych. Jej rewitalizacja trwa od kilku lat i odbywa się etapami.