W Ustrzykach Dolnych otwarto ogród sensoryczny Wojciech Zatwarnicki

Fot. UG Ustrzyki Dolne

W Ustrzykach Dolnych otwarto ogród sensoryczny. To pierwszy taki ogród w Bieszczadach. Ogrody sensoryczne to inaczej ogrody zmysłów. Zakłada się je po to aby silniej niż tradycyjne, oddziaływały na nasze zmysły.