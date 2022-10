Weekend Biegowy Rysia w Polańczyku. Sportowcy i kibice pomogą chorej Weronice

Miłośnicy biegów górskich przez dwa dni będą rywalizować na trasach wytyczonych nad brzegami Jeziora Solińskiego. Do pokonania będą mieli następujące dystanse: 13km, 6km (bieg nocny), 23km. Gościem specjalnym wydarzenia jest Marek Plawgo, wielokrotny reprezentant Polski w biegu na 400 metrów przez płotki oraz w sztafecie 4x400 metrów. Podczas wydarzenia zbierane będą pieniądze na operację i leczenie Weroniki Wojtanowskiej.

- Weronika od urodzenia nie widzi jednak jest szansa, że może się to zmienić. Liczymy na waszą pomoc. Będziemy wdzięczni za każdą przysłowiową złotówkę. Podczas IV edycji BWBR będzie organizowana zbiórka do puszek – informują organizatorzy wydarzenia.

Weronice można też pomóc wpłacając pieniądze na specjalne konto.

- Wiemy, że szanse na efekty są spore, ponieważ córka reaguje na światło i kolory. Nie jest nam łatwo, zwłaszcza, że mieszkamy w małej miejscowości na Bieszczadach. Nie jest nam łatwo prosić o pomoc, ale nie mamy innego wyjścia. Kwota, którą zbieramy dotyczy rocznych kosztów leczenia. Pragniemy całym sercem, by Weronika mogła chociaż rozpoznawać duże obiekty, żeby czuła się bezpiecznie poruszając się. Umiejętność rozpoznawania światła u córeczki to już naprawdę dużo. Może wydawałoby się, że to nic nieznaczący fakt. Dla nas rodziców dziecka z dysfunkcją wzroku to nadzieja na kolejny krok. Tą nadzieją są operacje z użyciem alloplantu. Ważne jest aby zrozumieć, że widzi mózg, a oko jest jedynie przewodnikiem – piszą na stronie zbiórki rodzice Weroniki.