Wycieczki rowerowe do 35 km od Sanoka. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 listopada?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sanoka proponujemy na weekend.

Rowerem z Sanoka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 4 "Z Wołkowyi do Baligrodu" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,65 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 932 m Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca UM_Podkarpackie Jest to propozycja krótkiej wycieczki rowerowej, w trakcie której odwiedzimy dwie popularne miejscowości letniskowe: Baligród i Wołkowyję. Trasa w całości prowadzi asfaltowymi i szutrowymi drogami. Po drodze przyjdzie nam się zmierzyć z dwoma podjazdami.

W Wołkowyi samochód można zaparkować na niewielkim placu na skrzyżowaniu przy obwodnicy bieszczadzkiej lub na parkingu przy kościele. Pierwsza część trasy prowadzi drogą asfaltową do Górzanki. Tutaj zwiedzić można dawną cerkiew z 1718 r. Za kościołem, na rozdrożu, skręcamy w prawo, w dość głęboką dolinkę (drogowskaz „Bereźnica 4”), gdzie odbija także niebieski szlak rowerowy. Droga pokryta jest resztkami asfaltu. Jedziemy pod górę aż do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Baligród. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w kierunku szczytu, a następnie zjeżdżamy na widokową Przełęcz pod Markowską (640 m n.p.m.). Po lewej stronie rozciąga się panorama sięgająca Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej, z prawej strony mamy Pogórze Leskie. Stąd za znakami czerwonego szlaku rowerowego jedziemy w lewo, do Baligrodu. Po drodze, na podszczytowej polance napotkamy drewnianą kapliczkę z wiatą turystyczną, gdzie możemy chwilę odpocząć. Po chwili czekać nas będzie ekscytujący trzykilometrowy zjazd do lokalnej drogi asfaltowej. Nasza trasa prowadzi de facto w lewo do Wołkowyi, właśnie tą drogą, ale wcześniej proponujemy pojechać na chwilę w prawo, aby zwiedzić Baligród. Do Wołkowyi wracamy przez Stężnicę, początkowo za znakami czarnego szlaku rowerowego. Po drodze, obok drugiego mostka, mijamy kaskadę na potoku Stężnica. Przed nami wyczerpujący 900-metrowy podjazd na Przełęcz nad Stężnicą (660 m), skąd roztacza się widok na pasmo Durnej i Łopiennika oraz Korbanię. Dalej zjeżdżamy do potoku Wołkowyjka. Przy odchodzących w prawo szutrówkach niegdyś ciągnęła się zabudowa dawnych wsi Radziejowa i Tyskowa. Mijamy przysiółek Wola Górzańska. Jeszcze kilometr i wjeżdżamy do Górzanki. Tu zamykamy pętlę i przyjemnym zjazdem wracamy do Wołkowyi.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Dawna cerkiew w Górzance – drewniana trójdzielna świątynia wzniesiona została w latach 1713–1718 w konstrukcji zrębowej. Kryje w swoim wnętrzu prawdziwy unikat – jedyny w Karpatach płaskorzeźbiony ikonostas z 1752 r. z większością zachowanych ikon, które jednak na przestrzeni minionych lat zdemontowano i porozwieszano na ścianach. Dziś świątynia pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła parafialnego. Obok cerkwi znajdują się XIX-wieczna murowana dzwonnica parawanowa z dzwonem z 1744 r. i pomnikowe dęby.

Murowana cerkiew unicka w Baligrodzie z 1835 r. – ufundowana przez ówczesnego właściciela miasta Wincentego Karsznickiego. Świątynia została gruntownie odremontowana, dzięki czemu przywrócono jej dawną świetność.

Czołg T-34 w Baligrodzie – upamiętnia walki jakie toczyły się w Bieszczadach podczas walk z ukraińską partyzantką. Pierwotnie w tym miejscu stał lekki czołg T-70 (od 1945 r.), który jako pierwszy, według miejscowej tradycji, miał wjechać do miasta. Z uwagi na to, że był to jedyny zachowany egzemplarz został zabrany do muzeum broni w Poznaniu.

Kirkut w Baligrodzie – w czasie okupacji hitlerowcy użyli kilkaset macew do utwardzenia płyty rynku. Znajdują się tam do tej pory przykryte nową asfaltową nawierzchnią. Na cmentarzu odnaleźć można około 160 macew w różnym stanie zachowania. Najstarsza z nich datowana jest na rok 1716 (lub 1731), jednak większość zachowanych płyt pochodzi z końca XIX i początku XX w. Są one przykładem lokalnej sztuki kamieniarskiej z wyjątkowo pięknym i głębokim reliefem.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 3 "Przez Sine Wiry do Łopienki" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 1 712 m

Suma zjazdów: 1 712 m UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Sanoka

To trasa w samym centrum Bieszczadów. Prowadzi drogami asfaltowymi i szutrowymi, więc technicznie jazdę uznamy jako łatwą, a jedynymi utrudnieniami będą podjazdy, w tym dwa dość wymagające. Doprowadzą nas w piękne odludne miejsca, z licznymi śladami dawnych wsi oraz dziką przyrodą w dolinie Wetlinki. Ruszamy z parkingu leśnego przy bieszczadzkiej obwodnicy na wschodnim skraju Bukowca (Otaczarnia). Kierujemy się drogą szutrową na południe, początkowo za znakami ścieżki przyrodniczej. Przed nami dość długi i mozolny podjazd na przełęcz, a następnie zjazd w dolinę Sanu. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po chwili docieramy do kolejnego rozjazdu. Jesteśmy na terenie dawnej wsi Studenne. Tutaj stała niegdyś żydowska karczma. Skręcamy w prawo. Rozpoczynamy mozolny podjazd na przełęcz Szczycisko, rozdzielającą doliny Sanu i Wetlinki. Za przełęczą czeka nas kolejny odcinek podjazdu. Droga przez kolejne pół kilometra trawersuje zbocze Szczyciska wciąż wznosząc się. W końcu zakręcamy w prawo i rozpoczynamy prawie 4-kilometrowy zjazd zboczem doliny Wetlinki. Przejeżdżamy mostem na drugą stronę rzeki. Znajdujemy się w opustoszałej dolinie, kiedyś licznie zasiedlonej mieszkańcami wsi Łuh, Zawój i Jaworzec. Dla ich upamiętnienia wyznaczono wzdłuż doliny Wetlinki ścieżkę historyczno-przyrodniczą „Bieszczady Odnalezione”. Skręcamy w prawo i wzdłuż lewego brzegu rzeki jedziemy z powrotem na północ. Koryto rzeki wraz z otoczeniem objęte jest ochroną rezerwatu Silne Wiry.

Mijając platformę widokową i wiatę dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo, a po chwili, w lewo, w szutrówkę prowadzącą do kolejnego ciekawego miejsca – cerkwi w Łopience . Powrót tą samą drogą. Dalej kierujemy się na północ, przejeżdżamy przez wsie Polanki i Terka. Na skrzyżowaniu z małą obwodnicą bieszczadzką skręcamy w prawo i po chwili docieramy na parking.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Rezerwat leśno-krajobrazowy „Sine Wiry” na rzece Wetlince położony jest w wyjątkowo malowniczej okolicy, na obszarze nieistniejących dziś wsi Łuh, Zawój i Polanki. Ochroną w tym rozległym rezerwacie objęto 7-kilometrowy, przełomowy odcinek rzeki Wetlinki od dawnej wsi Łuh aż do jej ujścia do wód Solinki, a także blisko 600-metrowy przełomowy odcinek rzeki Solinki ze zboczem masywu Połomy, porośnięty starym lasem bukowo-jodłowym. W rezerwacie odkryto 10 zespołów roślinnych, 350 gatunków leśnych roślin naczyniowych w układzie piętrowym i wiele gatunków fauny bieszczadzkiej z wielkimi ssakami i ptakami drapieżnymi. Osobliwością tego miejsca są: rzeczne progi skalne, strome urwiste brzegi nad Wetlinką i Solinką, malownicze przełomowe ich odcinki, a także żerujące tu stadami ptaki wodne.

Cerkiew unicka pw. św. Paraskewii w Łopience – świątynię wzniesiono prawdopodobnie w I poł. XIX w., w miejscu wcześniejszej drewnianej budowli. We wnętrzu znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Bożej Łopieńskiej. Nieopodal cerkwi zachowała się murowana kaplica grobowa, drewniana dzwonnica oraz cmentarz, wokół którego rosną wiekowe lipy. 10 min drogi od cerkwi znajduje się źródełko, którego wody uznawane są za uzdrawiające. Źródełko jest czynne w zależności od aktualnego stanu wód gruntowych.

🚲 Trasa rowerowa: Dzień 2. Czy to już Ukraina? Stopień trudności: 1.0

Dystans: 109,44 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 493 m

Suma podjazdów: 2 299 m

Suma zjazdów: 1 902 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca Andrzej.aa Chmury spowijały całe niebo. Nie zdążyłem się spakować, a już zaczynało dżdżyć. Najpierw myślałem, że to opadająca mgła, ale opad się nasilał. Trzeba było niezwłocznie ruszać. Przede mną dystans do odrobienia z wczorajszego planu, a schować się mogłem chyba wszędzie.

Na początek musiałem zjeść śniadanie. Niełatwo było znaleźć sklep, bo zachciało mi się jechać z drugiej strony Sanu. Po kilku kilometrach wypatrzyłem budynek, który okazał się być sklepem. Przydałby się szyld albo chociaż znak przy drodze. Przemiła sklepowa zasugerowała zrobienie kanapek, które wsunąłem z apetytem.

Mżawka, która raz po raz zamieniała się miejscem z drobnym deszczem, hulała na całego, aż dotarłem do stacji benzynowej w Lesku. Wypiłem kawę i gdy wyszedłem, już nie padało. Niebo jednak nadal było bez słońca. Mogłem odtąd zdejmować i zakładać bluzę odpowiednio na podjazdach i zjazdach, a tych było mnóstwo.

Zatrzymałem się w Solinie na obiedzie. Pstrąg i regionalny napój o smaku jabłkowym. Zastanawiam się, czy uda mi się zjeść jakieś regionalne danie.

Zjechałem do zapory w Solinie. Ludzi tam strasznie dużo, a zaraz na końcu tamy – bazar rupieci – od kapci po plastikowe pierścionki. Ja się skusiłem na ser owczy. Zapomniałem tylko zapytać, czy to aby na pewno mleko od owcy (niecertyfikowane oscypki mogą być robione z mleka krowiego).

Bateria w mojej ładowarce solarnej to jakaś podróbka, bo nie sądzę, żeby 5 godzin słońca wczoraj nie mogło jej naładować do pełna. Nie udało mi się uzyskać nawet połowy naładowanej baterii w telefonie. Na szczęście rano znalazłem kontakt elektryczny i podczas pakowania się podniosłem trochę procent naładowania w urządzeniu. Przy dzisiejszej pogodzie nie udało mi się nawet na chwilę wyciągnąć panelu, aby dać mu jeszcze jedną szansę.

Żeby drogę sprawić jak najkrótszą, plan pokierował mnie na szlak rowerowy wzdłuż rezerwatu Krywe. Dużo pagórków i kamienno-szutrowa nawierzchnia drogi spowalniały mnie na tyle, by stwierdzić, że mogłem jechać na około. W dodatku te bezmyślne wycinki drzew. Czemu leśnicy nie mogą informować o nich przed wjazdem na szlak?

Dalej było już tylko nabijanie kilometrów na liczniku, bo wiedziałem, że dzisiejszy plan nie wypali. Chciałem po prostu dostać się jak najdalej na południe. W sklepiku w Mucznem dowiedziałem się, że w następnej miejscowości znajdę nocleg, więc tam też pojechałem. Zaczęło padać, gdy dotarłem do Tarnawy Niżnej, a tym samym do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (przynajmniej tak mnie poinformowały znaki). Zatrzymałem się w hoteliku rodem z PRL-u, a moja sieć komórkowa powitała mnie na Ukrainie.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 9 "Z Tyrawy Wołoskiej wokół Działu" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 201 m

Suma podjazdów: 619 m

Suma zjazdów: 621 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca UM_Podkarpackie

Jedna z dwóch proponowanych tras w Górach Sanocko-Turczańskich. Prowadzi prawie w całości asfaltami, tylko jeden krótki odcinek wiedzie drogą szutrową. Pojedziemy głównie dolinami potoków, wśród których skryły się drewniane kościoły i cerkwie. Po drodze czekają nas długie, ale niezbyt strome podjazdy i zjazdy. Startujemy z Tyrawy Wołoskiej położonej przy drodze krajowej nr 28. Duży parking znajduje się przy kościele pw. św. Mikołaja. Jedziemy w stronę Rakowej. We wsi, po drugiej stronie potoku, znajduje się trudno dostępna, dawna drewniana cerkiew z XIX w. Kolejną zabytkową świątynię zobaczymy w Paszowej. Jedziemy cały czas prosto. Przed nami podjazd, a następnie zjazd do Wańkowej. Na skrzyżowaniu polecamy odbić na chwilę w prawo, do dawnej koziarni, by spróbować słynnych Nikosowych serów. Wracamy do skrzyżowania i jedziemy główną drogą, mijając po lewej, ładnie usytuowaną na wzgórzu, dawną cerkiew. Przejeżdżamy przez znaną z tradycji naftowych, Ropienkę. Znajdują się tu dawna kopalnia ropy naftowej i neogotycki kościół z końca XIX w. W górnej części wsi – drewniana XIX-wieczna kaplica grobowa Wierzbickich. Świątynia jest obecnie nieużytkowana. W jej wnętrzu nie zachowało się dawne wyposażenie. Wracamy 150 m i skręcamy w prawo, do Zawadki. Przed nami krótki podjazd, a następnie długi zjazd. Na końcu wsi dostrzeżemy, widoczną z daleka, smukłą wieżę drewnianego kościółka. Świątynia ulokowana jest nieco na uboczu, na niewielkim wzgórzu. Warto odwiedzić to urokliwe miejsce. Kolejny fragment trasy to przyjemny przejazd doliną, częściowo drogą szutrową z dwoma brodami. W Rakowej skręcamy w prawo i zjeżdżamy do Tyrawy Wołoskiej.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Kościół pw. św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej – malowniczo ulokowana na wzgórzu późnobarokowa świątynia pochodzi z XVIII w. Obecny wygląd nadały jej prace remontowe, jakie prowadzono w XX stuleciu. W obejściu kościoła znajdują się XIX-wieczne nagrobki oraz murowana dzwonnica.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogurodzicy w Paszowej – z XVIII w. W 1902 r. została gruntownie odnowiona. Z tego okresu pochodzi zachowany, ale niekompletny ikonostas. Świątynia od 1947 r. użytkowana jest przez kościół rzymskokatolicki. Stoi w otoczeniu wiekowych drzew i cmentarza ze starymi nagrobkami.

Czar PGRu w Wańkowej – gospodarstwo agroturystyczne z koziarnią mieszczącą się w budynkach po dawnych PGR. Na miejscu można spróbować i zakupić słynne Nikosowe sery, wyrabiane przez gospodarzy.

Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Wańkowej – wybudowana w 1726 r. w Ropience i przeniesiona w to miejsce w 1985 r. Obecnie pełni funkcję kościoła parafialnego w Wańkowej. Po II wojnie światowej stała opuszczona i nieużytkowana. Stąd też skromne wyposażenie wnętrza, które w dużej mierze zostało rozkradzione.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 22 Szlakiem cerkwi w dolinie Sanu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 264 m

Suma podjazdów: 906 m

Suma zjazdów: 906 m UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Sanoka

Przyjemna i zróżnicowana trasa o dużym nagromadzeniu atrakcji. Możemy ją podzielić na dwie części: pierwsza – dosyć wymagająca, prowadząca częściowo drogami szutrowymi i gruntowymi przez Pasmo Grabówki – zalesiony grzbiet w południowo-wschodniej części Pogórza Dynowskiego, druga – płaska i asfaltowa, wiodąca doliną Sanu. Po drodze odkryjemy liczne zabytkowe cerkwie i kościoły, zobaczymy charakterystyczną drewnianą zabudowę, zaliczymy wymagające podjazdy i szybkie widokowe zjazdy, przejedziemy wiszącą kładką na Sanie. Na start proponujemy urokliwy rynek w Mrzygłodzie. Wyjeżdżamy z niego na prawo, by po chwili skręcić w pierwszą ulicę na lewo. Jedziemy asfaltem, a następnie drogą szutrową, która stromo wspina się do góry. Kolejne fragmenty będą nieco mniej wymagające. Przez najbliższe kilka kilometrów jedziemy przez las, cały czas trzymając się głównej drogi. Przed nami widokowy zjazd w kierunku Raczkowej. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i zmierzamy na północ, by ponownie przekroczyć Pasmo Grabówki. Droga stromo pnie się aż na przełęcz, z której szybkim i widokowym zjazdem opadamy do Końskich. Mijamy dawną drewnianą cerkiew z 1927 r., przy której stoi murowana parawanowa dzwonnica. Jedziemy dalej prosto do Witryłowa. Tu, za drogowskazem, należy zjechać w boczną uliczkę, by zobaczyć nieco ukrytą wśród drzew, zabytkową dawną cerkiew . Po kilkuset metrach, skręcamy na skrzyżowaniu w prawo i jedziemy prosto, nad San. Rzekę przekraczamy wiszącą, długą na 234 metry, kładką. Dojeżdżamy do Ulucza, skręcamy w prawo i po chwili docieramy do parkingu, skąd leśną ścieżką udamy się na wzgórze Dębnik. Tam czeka na nas prawdziwa perełka, jedna z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce. Ostatnia część naszej trasy prowadzi doliną Sanu. Jedziemy cały czas główną drogą asfaltową przez wsie Dobra i Hłomcza, mijając kolejne zabytkowe świątynie. Zamykamy pętlę docierając do Mrzygłodu.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rynek w Mrzygłodzie – wyróżnia charakterystyczna drewniana zabudowa z XIX/XX w. Zachował się tu układ małego średniowiecznego miasteczka. Budynki w większości usytuowane są szczytem do drogi. Wyróżniają je nadwieszone szczyty z oryginalnymi koronkowymi dekoracjami. Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Witryłowie – świątynię wzniesiono w 1812 r., na skutek przebudowy w XX w. zatraciła dawny styl. Po 1947 r. stała opuszczona i zaniedbana. Dziś służy wiernym obrządku rzymskokatolickiego. Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu – została wzniesiona na szczycie lesistego wzgórza Dębnik jako część obronnego monasteru Bazylianów. Cerkiew oraz budynki klasztorne otaczały dwa, oddzielone fosą kamienne mury, których ślady wciąż są widoczne. Po wojnie i wysiedleniu miejscowej ludności, świątynia popadała w ruinę. Dopiero w latach 60. XX w. zabytek odrestaurowano i oddano do zwiedzania jako filię Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Drewniany zespół cerkiewny w Dobrej – obejmuje dawna greckokatolicką cerkiew pw. św. Mikołaja (obecnie kościół rzym.-kat.) z 1879 r. oraz wieżę – dzwonnicę bramną z XVII w. We wnętrzu cerkwi podziwiać można polichromię figuralną oraz klasycystyczny ikonostas czterorzędowy z przełomu XVIII i XIX w. Teren przycerkiewny otoczony jest kamiennym murem, w który wbudowana jest wspomniana dzwonnica bramna. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Najświętszej Maryi Panny w Hłomczy – z 1859 r., odnowiona w 1910 r. Z okresu budowy świątyni pochodzi murowana dzwonnica z trzema dzwonami, w tym jednym XVII-wiecznym. Po wojnie cerkiew użytkowana była przez kościół rzymskokatolicki, a następnie prawosławny. W 1991 r. wróciła do grekokatolików.

