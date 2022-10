Wycieczki rowerowe do 35 km od Sanoka. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Sanoka proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Sanoka We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Solińskie. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 36,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 626 m

Suma zjazdów: 615 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Sanoka Jezioro Solińskie to największy zbiornik retencyjny w Polsce.

Otoczenie jeziora jest licznie odwiedzane przez turystów i wczasowiczów. Na jego brzegach powstało kilka ośrodków rekreacyjnych, a na zachodnim brzegu jeziora znajduje się znana miejscowość uzdrowiskowa Polańczyk.

Tutaj zlokalizowaliśmy swoją bazę wypadową na Bieszczadzką przygodę :)

🚲 Trasa rowerowa: Pętelka po Pogórzu Dynowskim Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,64 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 761 m

Suma zjazdów: 702 m Faramka poleca trasę rowerzystom z Sanoka Wycieczka rowerowa prawie-całkiem-asfaltowa. Start i meta w Dynowie (duży bezpłatny parking przy dworcu PKS).

Wystartowaliśmy w stronę Dąbrówki Starzeńskiej, gdzie znajdują się ruiny zamku Kmitów (XV w.). Ruiny otacza rozległy park pełen starych drzew, a w nim dobrze zachowana alejka grabowa, na końcu której znajduje się kaplica grobowa Starzeńskich.

Następnym punktem była drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka św. Michała w Siedliskach.

Do tej pory pedałowaliśmy wzdłuż Sanu niemał cału czas po płaskim, po czym zaczęły się wzniesienia i tak serpentynami wjechaliśmy na Wariatkę - najwyżej położony punkt. W odległości ok. 1 km w prawo znajduje się jedyna w Polsce kopalnia diatomitu.

Zjeżdżając z Wariatki minęliśmy Jawornik Ruski i Żohatyń, a następnie dotarliśmy do Piątkowej, gdzie znajduje się drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra.

Od miejscowości Iskań znów mieliśmy San w zasięgu wzroku, a nawet przekroczyliśmy rzekę kładką (w Wybrzeżu). Wzdłuż Sanu = płasko, jednak po kolejnym przejściu kładką w miejscowości Słonne zaczął się podjazd, którego nie powstydziłyby się same Bieszczady :) Garmin pokazał nachylenie 16%. Oczywiście na szczycie czekały nas fantastyczne widoki!

Powrót do Dynowa przez Dylągową (kościół p.w. św. Zofii), Pawłokomę (pomnik pamięci Ukraińców zamordowanych w 1945 roku) i Bartkówkę.

🚲 Trasa rowerowa: Polańczyk - Cisna - Komańcza - Rzepedź - Zagórz - Lesko Stopień trudności: 1.0

Dystans: 127,09 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 375 m

Suma podjazdów: 1 881 m

Suma zjazdów: 1 744 m Trasę rowerową mieszkańcom Sanoka poleca Januszek_44 Z Polańczyka Wyruszam dobrze znana mi drogą w kierunku Cisnej. Po drodze zatrzymuję się na chwilkę przy Kapliczce Szczęśliwego Powrotu . Odczytuję tekst- motto umieszczone na kapliczce . W Cisnej jestem dość szybko i teraz ruszam w stronę Komańczy. Asfaltowa dość dobra droga ciągnie się w górę i w dół . Czasami dokucza dość mocny wiatr . Przed Komańcza wpadam w stadko kóz , które stają się największą atrakcją na tej trasie.

W Komańczy zaglądam do Cerkwi greckokatolickiej pw Matki Bożej a potem cerkwi prawosławnej , którą odbudowano po pożarze z 2006 roku.

Wracam do głównej drogi , która akurat jest remontowana i ruch na odcinkach wielokilometrowych odbywa się jedną stroną . Dla roweru to jednak żadna przeszkoda . Skręcam jeszcze w stronę schroniska PTTK . Tutaj przebywa wiele osób , głównie letników. Podjazd pod schronisko jest dość stromy i schodzący letnicy obstawiają czy podjadę czy też nie . Kawałek stromego asfaltowego podjazdu nie stanowi problemu . Koło schroniska zatrzymuje się na mały posiłek. Poniżej schroniska kilkaset metrów wyżej znajduje się klasztor Nazaretanek. Początkowo budynek miał być jednym z budynków sanatoryjnych .

Jadę teraz w kierunku miejscowości Zagórz a potem 7 km główną drogą / Sanok/ do Leska i w końcu do Polańczyka.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 6 "Z Komańczy do Łupkowa" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,54 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 144 m

Suma zjazdów: 1 144 m UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Sanoka

Łatwa trasa z jednym wymagającym podjazdem – z Prełuk do Komańczy. Utrudnieniem, a może urozmaiceniem, będą przejazdy w bród przez koryto Osławy. Po drodze poznamy wiele miejsc odludnych. Na bazę wycieczki wybieramy Komańczę. Stąd kierujemy się drogą wojewódzką na południe. Przez znaczną część trasy towarzyszyć nam będą znaki czerwonego szlaku rowerowego. W Radoszycach na rozjeździe odbijamy w prawo, aby zwiedzić tę interesującą wioskę. Najpierw jednak podjedziemy nieco wyżej do radoszyckiego źródełka. W drodze powrotnej przejedziemy wzdłuż zabudowań wsi, wypatrując starych chat łemkowskich oraz drewnianej cerkwi . Drogą wojewódzką kierujemy się dalej na południe, w stronę malowniczej doliny Osławicy. W Nowym Łupkowie odchodzi w prawo droga do głównej części wsi, gdzie znajduje się słynna stacja kolejowa, na której w 1880 r. ponad 300 galicyjskich dygnitarzy żegnało Cesarza Franciszka Józefa I po wizytacji Twierdzy Przemyśl. Z widokowego Rysawskiego Wierchu opadamy w dolinę potoku Smolnik. Na dwudziestym kilometrze zjeżdżamy z drogi wojewódzkiej w lewo, w kierunku wsi Smolnik. Od tej pory aż do Prełuk pojedziemy wzdłuż rzeki Osławy. Kierujemy się cały czas drogą asfaltową na północ, mijając po drodze cerkiew w Smolniku , a nieco dalej stromy stok Kiczary, na którym usytuowane jest schronisko z lądowiskiem dla małych samolotów. W drodze do Duszatyna przyjdzie nam czterokrotnie przeprawić się w bród przez Osławę, po betonowych płytach. Za Duszatynem pojedziemy wzdłuż rezerwatu chroniącego malowniczy przełom tej rzeki . W Prełukach, za mostem i linią kolejową jedziemy w lewo. Szutrówka serpentynami wspina się na przełęcz, by po chwili zjazdem doprowadzić nas na obrzeża Komańczy.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Greckokatolicka cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy – zbudowana w latach 1985–1988, posiada dwie części: dolną murowaną i górną drewnianą. Wnętrze świątyni zdobią ikonostas z XIX w. i oryginalna polichromia. W bocznym ołtarzu znajduje się cudowna ikona Matki Bożej (Pokrow). W przyziemiu cerkwi znajduje się mała Izba Muzealno-Etnograficzna, prezentującą życie codzienne Łemków nadosławskich.

Prawosławna cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy z 1802 r., odbudowana po pożarze z 13 września 2006 r. Odtworzona w 2010 r. według dawnego wzoru świątynia z nowym ikonostasem wyróżnia się w krajobrazie wsi piękną sylwetką reprezentującą styl wschodniołemkowski.

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Dymitra w Radoszycach – drewniana trójdzielna cerkiew z 1868 r. W jej wnętrzu zachował się ikonostas z XIX w. Dziś świątynia jest filialnym kościołem rzymskokatolickim. Obok znajdują się kamienna parawanowa brama-dzwonnica i przycerkiewny cmentarz.

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Mikołaja w Smolniku z 1806 r. z dzwonnicą obok, otoczoną jeszcze tradycyjnym łemkowskim murem kamiennym. We wnętrzu zachowały się: cenny czterostrefowy ikonostas z początku XIX w., ikony z XVIII–XIX w. oraz bogata polichromia. Obok znajduje się dawny przycerkiewny cmentarz.

Rezerwat krajobrazowy Przełom Osławy pod Duszatynem obejmuje przełomowy odcinek rzeki Osławy wokół wzgórza Łokieć (515 m n.p.m.), pomiędzy Duszatynem a Prełukami, a także wschodnie stoki Karniatowego Łazu (709 m n.p.m.). Ochronie podlegają tu urzekające formy krajobrazu wraz ze skalistym korytem rzeki i cennymi naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 5 "Z Baligrodu w stronę Chryszczatej" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,89 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 315 m

Suma podjazdów: 880 m

Suma zjazdów: 880 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca UM_Podkarpackie

Ta trasa bardzo oszczędnie serwuje panoramy widokowe, a dokładnie jest tylko jedno takie miejsce – Przełęcz pod Gabrów Wierchem. Pojedziemy przez kiedyś zamieszkałe, a teraz zupełnie wyludnione doliny. Po drodze spotkamy: rezerwaty przyrody, źródła wody mineralnej, gołoborza górskie i urokliwe, położone u stóp Chryszczatej, jeziorko. Trasa jest bardzo łatwa nawigacyjnie, ponadto w całości biegnie wzdłuż szlaków rowerowych, które powinny ułatwiać wybór kierunku.

Z rynku w Baligrodzie ruszamy główną drogą na północ w kierunku Leska. Po trzech kilometrach skręcamy w lewo, za drogowskazaem „Kiełczawa 3” i niebieskim szlakiem rowerowym. Jedziemy w górę doliny potoku Mchawka. Dogodnym miejscem na postój będzie Przełęcz pod Gabrów Wierchem, skąd podziwiać można lesiste wzniesienia tej części Pogórza Bieszczadów, pasm Chryszczatej i Wołosania, Durnej i Łopiennika oraz połonin w BdPN. Przed nami szybki zjazd do Kalnicy. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Kolejna część naszej trasy prowadzi drogą szutrową przez teren dawnej wsi Sukowate. Przed nami wyniosły masyw Chryszczatej. Droga pnie się pod górę. Za przełęczą napotkamy klimatyczne miejsce do odpoczynku – nad Jeziorkiem Bobrowym .

Następnie zjeżdżamy na teren dawnej wsi Huczwice. Przy drodze trudno dostrzec jakiekolwiek jej ślady, otwarte zbocza zostały już w znacznej części pozarastane. Dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym stoi letnia chatka studencka „Huczwice”, skręcamy w lewo i doliną Rabskiego Potoku rozpoczynamy powrót do Baligrodu. Po drodze przejedziemy jeszcze przez rezerwat Gołoborze .

Po dotarciu do drogi wojewódzkiej skręcamy w lewo i po 2,5 km jesteśmy w miejscu, skąd zaczynaliśmy trasę.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Murowana cerkiew unicka w Baligrodzie z 1835 r. – ufundowana przez ówczesnego właściciela miasta Wincentego Karsznickiego. Świątynia została gruntownie odremontowana, dzięki czemu przywrócono jej dawną świetność.

Czołg T-34 w Baligrodzie – pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej ustawiony w rynku na betonowym postumencie w 1981 r. Zastąpił on stojący tu dawniej (od 1945 r.) mały czołg T-70, który jako pierwszy, według miejscowej tradycji, miał wjechać do miasta. Dzisiejszy czołg-pomnik upamiętnia wyzwolenie Baligrodu przez żołnierzy 30. Dywizji Piechoty IV Frontu Ukraińskiego, która zdobyła miejscowość po zaciętych bojach 25 IX 1944 r.

Cmentarz wojenny – (przy wyjeździe z miejscowości w kierunku Leska) z mogiłami żołnierzy radzieckich i polskich poległych w walkach o wyzwolenie Bieszczadów w 1944 r. i w walkach z oddziałami UPA w latach 1945–1947. W 155 mogiłach zbiorowych spoczywa tu 5127 żołnierzy, a w centralnym miejscu cmentarza stoi betonowy pomnik w kształcie tarczy grunwaldzkiej.

Jeziorko Bobrowe – malownicze rozlewisko powstałe na skutek usypania tamy na potoku, doskonałe miejsce do zasiedlenia przez bobry. Nad jeziorkiem w 50. rocznicę powstania koła łowieckiego „Jarząbek” w Baligrodzie wybudowano drewnianą kapliczkę myśliwską. Obok urządzono miejsce odpoczynkowe z wiatą, platformą widokową, ławkami i tablicą informacyjną.

Rezerwat Gołoborze – położony w pobliżu wyludnionej w latach 1946–47 wsi Rabe, chroni gołoborze górskie powstałe w miejscu wychodni piaskowca kwarcowego. Nieopodal znajduje się kamieniołom, z którego podziwiać można unikalny rumosz skalny. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, za Rabskim potokiem, znajdują się cenne źródła mineralne – szczawy arsenowo-żelaziste, do dziś niestety nieeksploatowane. Dzięki nim już w 1974 r. Rabe otrzymało status uzdrowiska, ale do tej pory nie rozwinęła się tam zabudowa i infrastruktura zdrojowa.

