Wycieczki rowerowe do 35 km od Sanoka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Sanoka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Sanoka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Sanoka warto sprawdzić w weekend.

Dystans: 127,09 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 375 m

Suma podjazdów: 1 881 m

Suma zjazdów: 1 744 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Sanoka Z Polańczyka Wyruszam dobrze znana mi drogą w kierunku Cisnej. Po drodze zatrzymuję się na chwilkę przy Kapliczce Szczęśliwego Powrotu . Odczytuję tekst- motto umieszczone na kapliczce . W Cisnej jestem dość szybko i teraz ruszam w stronę Komańczy. Asfaltowa dość dobra droga ciągnie się w górę i w dół . Czasami dokucza dość mocny wiatr . Przed Komańcza wpadam w stadko kóz , które stają się największą atrakcją na tej trasie.

W Komańczy zaglądam do Cerkwi greckokatolickiej pw Matki Bożej a potem cerkwi prawosławnej , którą odbudowano po pożarze z 2006 roku.

Wracam do głównej drogi , która akurat jest remontowana i ruch na odcinkach wielokilometrowych odbywa się jedną stroną . Dla roweru to jednak żadna przeszkoda . Skręcam jeszcze w stronę schroniska PTTK . Tutaj przebywa wiele osób , głównie letników. Podjazd pod schronisko jest dość stromy i schodzący letnicy obstawiają czy podjadę czy też nie . Kawałek stromego asfaltowego podjazdu nie stanowi problemu . Koło schroniska zatrzymuje się na mały posiłek. Poniżej schroniska kilkaset metrów wyżej znajduje się klasztor Nazaretanek. Początkowo budynek miał być jednym z budynków sanatoryjnych .

Jadę teraz w kierunku miejscowości Zagórz a potem 7 km główną drogą / Sanok/ do Leska i w końcu do Polańczyka.

🚲 Trasa rowerowa: Wielki Bukowiec słowacja Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,4 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 520 m

Suma podjazdów: 1 041 m

Suma zjazdów: 971 m Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca Mansi5 Najciekawsza część trasy w śladzie.

Łagodny podjazd drogą pod rezerwat Źródliska Jasiołki. Później odbijamy w niebieski szlak - szczerze mówiąc spodziewałem się pchania roweru i ciężkiej trasy, a okazała się bardzo łagodna i przyjemna - nawet błota (mimo tygodniowych deszczów) nie było zbyt wiele. Na Wielkim Bukowcu wieża widokowa, z której nic nie widać, następnie wjechałem w niebieski szlak na stronę słowacką - szlak od razu chyba zgubiłem przez wycięte drzewa - i próbowałem przejechać drogą ścinkową. Jednak to był błąd - trzeba było przejść ten kawałek na przełaj (jedyny krótki 700 m kawałek na tej trasie, którym nie dało się w obecnych warunkach przejechać).

Następnie bardzo przyjemna twarda droga w dół i asfalt do Miedzilaborców. Kierunek na Certizne i przyjemna droga szutrowa na stronę polską przez Lipowiec do Jaślisk.

Cała trasa do pokonania bez zsiadania z roweru (oprócz tego 700-metrowowego odcinka).

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 3 "Przez Sine Wiry do Łopienki" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 1 712 m

Suma zjazdów: 1 712 m UM_Podkarpackie poleca trasę rowerzystom z Sanoka To trasa w samym centrum Bieszczadów. Prowadzi drogami asfaltowymi i szutrowymi, więc technicznie jazdę uznamy jako łatwą, a jedynymi utrudnieniami będą podjazdy, w tym dwa dość wymagające. Doprowadzą nas w piękne odludne miejsca, z licznymi śladami dawnych wsi oraz dziką przyrodą w dolinie Wetlinki. Ruszamy z parkingu leśnego przy bieszczadzkiej obwodnicy na wschodnim skraju Bukowca (Otaczarnia). Kierujemy się drogą szutrową na południe, początkowo za znakami ścieżki przyrodniczej. Przed nami dość długi i mozolny podjazd na przełęcz, a następnie zjazd w dolinę Sanu. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po chwili docieramy do kolejnego rozjazdu. Jesteśmy na terenie dawnej wsi Studenne. Tutaj stała niegdyś żydowska karczma. Skręcamy w prawo. Rozpoczynamy mozolny podjazd na przełęcz Szczycisko, rozdzielającą doliny Sanu i Wetlinki. Za przełęczą czeka nas kolejny odcinek podjazdu. Droga przez kolejne pół kilometra trawersuje zbocze Szczyciska wciąż wznosząc się. W końcu zakręcamy w prawo i rozpoczynamy prawie 4-kilometrowy zjazd zboczem doliny Wetlinki. Przejeżdżamy mostem na drugą stronę rzeki. Znajdujemy się w opustoszałej dolinie, kiedyś licznie zasiedlonej mieszkańcami wsi Łuh, Zawój i Jaworzec. Dla ich upamiętnienia wyznaczono wzdłuż doliny Wetlinki ścieżkę historyczno-przyrodniczą „Bieszczady Odnalezione”. Skręcamy w prawo i wzdłuż lewego brzegu rzeki jedziemy z powrotem na północ. Koryto rzeki wraz z otoczeniem objęte jest ochroną rezerwatu Silne Wiry.

Mijając platformę widokową i wiatę dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo, a po chwili, w lewo, w szutrówkę prowadzącą do kolejnego ciekawego miejsca – cerkwi w Łopience . Powrót tą samą drogą. Dalej kierujemy się na północ, przejeżdżamy przez wsie Polanki i Terka. Na skrzyżowaniu z małą obwodnicą bieszczadzką skręcamy w prawo i po chwili docieramy na parking.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Rezerwat leśno-krajobrazowy „Sine Wiry” na rzece Wetlince położony jest w wyjątkowo malowniczej okolicy, na obszarze nieistniejących dziś wsi Łuh, Zawój i Polanki. Ochroną w tym rozległym rezerwacie objęto 7-kilometrowy, przełomowy odcinek rzeki Wetlinki od dawnej wsi Łuh aż do jej ujścia do wód Solinki, a także blisko 600-metrowy przełomowy odcinek rzeki Solinki ze zboczem masywu Połomy, porośnięty starym lasem bukowo-jodłowym. W rezerwacie odkryto 10 zespołów roślinnych, 350 gatunków leśnych roślin naczyniowych w układzie piętrowym i wiele gatunków fauny bieszczadzkiej z wielkimi ssakami i ptakami drapieżnymi. Osobliwością tego miejsca są: rzeczne progi skalne, strome urwiste brzegi nad Wetlinką i Solinką, malownicze przełomowe ich odcinki, a także żerujące tu stadami ptaki wodne.

Cerkiew unicka pw. św. Paraskewii w Łopience – świątynię wzniesiono prawdopodobnie w I poł. XIX w., w miejscu wcześniejszej drewnianej budowli. We wnętrzu znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Bożej Łopieńskiej. Nieopodal cerkwi zachowała się murowana kaplica grobowa, drewniana dzwonnica oraz cmentarz, wokół którego rosną wiekowe lipy. 10 min drogi od cerkwi znajduje się źródełko, którego wody uznawane są za uzdrawiające. Źródełko jest czynne w zależności od aktualnego stanu wód gruntowych.

🚲 Trasa rowerowa: W zdłuż jeziora Solina,Polańczyk,Terka,Sine Wiry Stopień trudności: 3.0

Dystans: 80,2 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 227 m

Suma podjazdów: 1 673 m

Suma zjazdów: 1 669 m Marek79 poleca trasę mieszkańcom Sanoka

Trasa z miejscowości Myczkowce wzdłuż jeziora Myczkowskiego w stronę Soliny gdzie zaczły się podjazdy pod górę i serpentyny aż do samej zapory nad zalewem Solińskim którę bardzo lubię ;-) , dalej w stronę Polańczyka,gdzie jest super punkt widokowy na cały zalew Soliński. Z Polańczyka pojechaliśmy do Wołkowyja, Bukowiec aż do Terki tam zrobiliśmy też trochę fotek i z tamtąd pojechaliśmy do cerkwi w Studennym. Piękna stara cerkiew a wcześniej na drodze dojazdowej mijaliśmy piece w których wypala się węgiel drzewny. Z tamtąd skierowaliśmy się nad Sine Wiry to zjawisko wzburzonej rzeki ,wodospadów. Droga powrotna przebiegała podobnie tylko w drugą stronę ponieważ pętli nie dało się zrobić z powodu braku czasu jak zawsze ;-). Pogoda dopisywała było w sam raz na rower.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 7 "Nad bieszczadzkimi jeziorami" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,3 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 899 m

Suma zjazdów: 901 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Sanoka

To jedna z najatrakcyjniejszych wycieczek rowerowych prezentowanych w przewodniku. Jazda w otoczeniu jezior urokliwie rozlewających się miedzy zalesionymi stokami górskimi dostarczy nam wiele wrażeń. Ponadto jest to niezwykle łatwa trasa, gdyż poza jednym łagodnym podjazdem pozostałe odcinki są zupełnie płaskie. Jedynym jej mankamentem jest podróżowanie drogami, na których może występować wzmożony ruch samochodowy. Na start proponujemy Solinę. Jest tu wiele miejsc parkingowych, najłatwiej będzie zaparkować obok mostu na Sanie z widokiem na bryłę zapory solińskiej, i stąd wyruszyć na trasę. Przejeżdżamy most na Sanie i łukiem w lewo udajemy się w kierunku Bóbrki. Poruszamy się drogą wojewódzką, na której może panować wzmożony ruch samochodowy. Przed nami ponad 2-kilometrowy łagodny podjazd, a następnie krótki zjazd do Orelca. Oprócz dawnej greckokatolickiej drewnianej cerkwi z ok. 1740 r., naszą uwagę zwróci rzeźba zbójnika karpackiego zwanego tołhajem. W Uhercach Mineralnych zjeżdżamy z obwodnicy i udajemy się na wprost, w kierunku centrum wsi. Już z daleka zobaczymy strzelistą wieżę kościoła z XVIII w., obok którego znajdują się ruiny dworu obronnego Herburtów. Wyjeżdżając z Uherzec wracamy na obwodnicę. Na skrzyżowaniu z drogą krajową skręcamy w lewo (po prawej stronie znajduje się stacja kolejowa z drezynami rowerowymi) i po chwili ponownie w lewo, w kierunku Myczkowiec. Jedziemy wzdłuż Olszanki, mijając po lewej stronie rezerwat Bobry w Uhercach. Na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo. Po jednym kilometrze ponownie wybieramy prawą odnogę i robimy krótką pętlę wzdłuż Sanu. Asfaltem dojeżdżamy do mostu, za którym skręcamy w lewo, w gruntową drogę, która zaprowadzi nas do groty z cudownym źródełkiem. Stąd już niedaleko do kościoła w Zwierzyniu . Wracamy do skrzyżowania z odbiciem na Myczkowce. Kolejnym naszym przystankiem będzie Ośrodek Caritas. Z Myczkowiec do Bóbrki poruszamy się malowniczą trasą prowadzącą wzdłuż Jeziora Myczkowieckiego u podnóża Kozińca, którego strome zbocze zostało objęte ochroną poprzez utworzenie rezerwatu „Koziniec”. Po dotarciu do drogi wojewódzkiej, skręcamy w prawo i wracamy do punktu naszego startu.

ATRAKCJE NA TRASIE:

Zapora wodna na Sanie – wzniesiona w latach 1960–1968, ma wymiary: 82 m wysokości i 664 m długości, co czyni ją najwyższą zaporą w Polsce. Przy tym olbrzymim przedsięwzięciu hydrotechnicznym pracowało ok. 2 tys. ludzi. W trakcie prac wysiedlono mieszkańców kilku wsi. Dzięki temu spiętrzone wody Sanu mogły rozlać się na znacznym obszarze, tworząc Jezioro Solińskie zwane bieszczadzkim morzem. Wnętrze zapory i elektrowni można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dawna murowana greckokatolicka cerkiew w Zwierzyniu z II połowy XVIII w., w której odkryto cenny krzyż limuzyjski (jeden z sześciu znalezionych w Polsce i najlepiej z nich zachowany). Jego oryginał można podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu. Replika krzyża znajduje się przy kaplicy nad źródełkiem, ok. 1,5 km na południe od wsi. Turyści – wzorem dawnych pielgrzymów – przybywają do źródełka, aby napić się cudownej wody.

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas – znajdują się tu: Centrum Kultury Ekumenicznej ze 160 miniaturami najciekawszych drewnianych świątyń karpackich z przygranicznych obszarów Polski, Słowacji i Ukrainy, największy w Polsce Ogród Biblijny, stadnina koni „Eden”, zwierzyniec, kawiarnia, kaplica oraz bogaty kompleks rekreacyjno-sportowy.

Zapora Myczkowiecka – wybudowana w latach 1955–1960, stanowi alternatywę dla słynnej zapory w Solinie. Ze zbiornika myczkowieckiego przepompowuje się do Jeziora Solińskiego nadmiar wód, które w godzinach szczytu uruchamiają turbiny hydroelektrowni w Solinie. Stąd dość duże wahania lustra wody, co dokładnie widać na stromych, miejscami malowniczo ukształtowanych brzegach. Jezioro Myczkowieckie otoczone malowniczymi wzniesieniami Grodziska, Berda, Kozińca i Żukowca jest znakomitym terenem rekreacyjnym.

