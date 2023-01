Wycieczki rowerowe do 35 km od Sanoka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 4 - 5 lutego?

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Sanoka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,89 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 315 m

Suma podjazdów: 880 m

Suma zjazdów: 880 m

Trasę dla rowerzystów z Sanoka poleca UM_Podkarpackie

Ta trasa bardzo oszczędnie serwuje panoramy widokowe, a dokładnie jest tylko jedno takie miejsce – Przełęcz pod Gabrów Wierchem. Pojedziemy przez kiedyś zamieszkałe, a teraz zupełnie wyludnione doliny. Po drodze spotkamy: rezerwaty przyrody, źródła wody mineralnej, gołoborza górskie i urokliwe, położone u stóp Chryszczatej, jeziorko. Trasa jest bardzo łatwa nawigacyjnie, ponadto w całości biegnie wzdłuż szlaków rowerowych, które powinny ułatwiać wybór kierunku.

Z rynku w Baligrodzie ruszamy główną drogą na północ w kierunku Leska. Po trzech kilometrach skręcamy w lewo, za drogowskazaem „Kiełczawa 3” i niebieskim szlakiem rowerowym. Jedziemy w górę doliny potoku Mchawka. Dogodnym miejscem na postój będzie Przełęcz pod Gabrów Wierchem, skąd podziwiać można lesiste wzniesienia tej części Pogórza Bieszczadów, pasm Chryszczatej i Wołosania, Durnej i Łopiennika oraz połonin w BdPN. Przed nami szybki zjazd do Kalnicy. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Kolejna część naszej trasy prowadzi drogą szutrową przez teren dawnej wsi Sukowate. Przed nami wyniosły masyw Chryszczatej. Droga pnie się pod górę. Za przełęczą napotkamy klimatyczne miejsce do odpoczynku – nad Jeziorkiem Bobrowym .

Następnie zjeżdżamy na teren dawnej wsi Huczwice. Przy drodze trudno dostrzec jakiekolwiek jej ślady, otwarte zbocza zostały już w znacznej części pozarastane. Dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym stoi letnia chatka studencka „Huczwice”, skręcamy w lewo i doliną Rabskiego Potoku rozpoczynamy powrót do Baligrodu. Po drodze przejedziemy jeszcze przez rezerwat Gołoborze .

Po dotarciu do drogi wojewódzkiej skręcamy w lewo i po 2,5 km jesteśmy w miejscu, skąd zaczynaliśmy trasę.