Za pond 6 milionów złotych w Prusieku przebudują szkołę

W ramach prac zostaną przebudowane pomieszczenia w istniejącym budynku szkoły oraz jego rozbudowa o nowe skrzydło. Wykonane zostaną nowe instalacje: elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, wodociągowa oraz kanalizacyjna. W miejsce obecnie istniejącej jednej z sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz toalety powstanie ciąg komunikacyjny: korytarz ze schodami i pochylnią, a także WC damski i męski.

W planach jest również dobudowanie skrzydła, które będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. Na parterze powstanie m.in. pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sala gimnastyczna, pomieszczenie szatniowe, sanitariaty z WC damskim i męskim (w tym dla osób niepełnosprawnych), jadalnia oraz świetlica. Na I piętrze zaprojektowano pięć sal lekcyjnych, salę komputerową, WC, pokój socjalny oraz pomieszczenie porządkowe.

- Rozbudowa szkoły w Prusieku to inwestycja niezwykle ważna dla lokalnej społeczności. Dzięki przebudowie i rozbudowie szkoły znacznie poprawią się warunki prowadzenia zajęć lekcyjnych, a co za tym idzie jakość kształcenia. Budowa sali gimnastycznej, której dotąd w szkole brakowało, umożliwi dzieciom i młodzieży prawidłowy rozwój fizyczny, a ponadto - jak to zwykle bywa w większości szkół - stanie się ważnym miejscem integracji podczas szkolnych uroczystości czy apeli. Po rozbudowie szkoła zyska nowe miejsca nie tylko dla młodych mieszkańców Prusieka, ale może stać się atrakcyjnym miejscem edukacji także dla uczniów okolicznych miejscowości - twierdzi Paweł Wdowiak zastępca wójta gminy Sanok.