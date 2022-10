Zakończyło się III Forum Gospodarcze w Sanoku. Przyszłością miasta jest zielona energia

Najwięcej uwagi poświęcono produkcji i wykorzystaniu wodoru. Oficjalnie forum otworzyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

- Sanok dzięki prawidłowemu i efektywnemu wykorzystaniu funduszy zewnętrznych staje się miejscem, w którym każdy chce być, mieszkać, pracować i inwestować. To, co dzieje się w Sanoku, ma ogromny wpływ na to, co dzieje się na Podkarpaciu i w Polsce. Przykładem może być projekt wodorowy. Sanok jest prekursorem w tym obszarze. Od Sanoka będą uczyć się inni - mówiła.