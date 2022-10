Zapadła się droga między Wetliną a Brzegami Górnymi. Trwa przebudowa. Są utrudnienia w ruchu [ZDJĘCIA]

- Zgodnie z prawem ten remont wymaga zgłoszenia na pozwolenie na budowę. Takie zgłoszenie zostało złożone u wojewody 18 maja. PUW nałożył na nas obowiązek uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co do oddziaływania budowy na Obszar Natura 2000. Otrzymaliśmy informację, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wnosi sprzeciwu. Cała dokumentacja trafi do wojewody. Myślę, że po tygodniu będziemy mogli rozpocząć procedurę przetargową. A po kolejnych dwóch, przewidzianych w tym przypadku ustawą, rozpocząć prace. Jeśli nie pojawią się jakieś nieprzewidziane zdarzenia, do listopada droga będzie w pełni przejezdna. Czy może dojść do jej całkowitego zawalenia? Jest to możliwe. Szczególnie wtedy, gdy będziemy mieli do czynienia z długotrwałymi i intensywnymi opadami deszczu - powiedział nam w czerwcu jeden z pracowników RDW w Ustrzykach Dolnych.