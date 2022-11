Zimowe dokarmianie dzikich zwierząt. Należy to robić umiejętnie [ZDJĘCIA] OPRAC.: Wojciech Zatwarnicki

Nadchodząca zima to trudny okres dla dzikich zwierząt. Pokrywa śnieżna, na przemian występujące odwilże i nawroty mrozu, ograniczają zwierzętom dostęp do pokarmu i wody. Leśnicy wspólnie z myśliwymi pomagają zwierzętom leśnym przetrwać ten trudny okres. Może to też zrobić każdy z nas, ale według pewnych zasad.