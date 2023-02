Znamy pełną listę startową tegorocznych European Individual Ice Speedway Championship w Sanoku

Rywalizację zaplanowano na 25 i 26 lutego. Inni faworyci tej widowiskowej dyscypliny to z pewnością pozostali zeszłoroczni medaliści - Luca Bauer (Włochy) i Jimmy Olsen (Szwecja) czy niezwykle lubiani przez kibiców Austriak Franky Zorn i Czech Lukas Hutla. Na liście startowej nie zabraknie oczywiście Polaka. Będzie nim Michał Knapp, który na sanockim torze wystartuje z numerem 2.

- Chciałbym zdobyć jak najwięcej punktów. Nie jadę na te zawody tylko po to, by wziąć w nich udział, bo nie o to w tym chodzi. Stawka w tym roku będzie naprawdę mocno obsadzona, ale moim celem jest pierwsza dziesiątka - powiedział Michał Knapp.