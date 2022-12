Zobacz, co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach i podczas świąt [ZDJĘCIA]

W najbliższych dniach możemy spodziewać się ocieplenia z temperaturami w ciągu dnia dochodzącymi nawet do +6 stopni Celsjusza. Ponowny spadek słupka rtęci, miejscami do -11 stopni spodziewany jest około 12 grudnia. Natomiast lekkie opady śniegu prognozowane są w połowie i pod koniec grudnia. Według prognoz długoterminowych w Wigilię Bożego Narodzenia możemy spodziewać się dużego zachmurzenia i temperatury w okolicach zera stopni. Z kolei ostatni dzień roku ma przynieść opady śniegu z deszczem.

Wygląda więc na to, że święta nie będą białe i nie zobaczymy pierwszej gwiazdki. Pamiętajmy jednak, że pogoda potrafi dynamicznie się zmieniać, a prognozy długoterminowe mają to do siebie, że są jedynie zapowiedzią możliwej aury i nie muszą się sprawdzić.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Pochodzą z trzech ostatnich dni. Zostały wykonane na terenie gmin Rymanów i Bukowsko oraz na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.